Stiri pe aceeasi tema

- Simona Niculescu a ajuns in Franta in 1977, atunci cand avea 7 ani. S-a intors in Romania in 2007, dupa trei decenii petrecute la Paris. In capitala Frantei, Simona Niculescu a absolvit doua facultati: Marketing Politic si Drept. Ulterior, a muncit la Paris ca formator de judecatori in Drept European.…

- Christophe Dettinger, fost campion la box, a fost condamnat la un an de inchisoare dupa ce a fost filmat in timp ce lovea un jandarm in timpul protestelor "vestelor galbene" din Franța. Pugilistul in varsta de 37 de ani, a fost filmat pe un pod de pe Sena in timp ce lovea in mod repetat in zona capului,…

- Justitia franceza a respins miercuri cererea de extradare a unui fost insurgent chilian, Ricardo Palma Salamanca, condamnat la inchisoare pe viata in tara sa pentru asasinarea unuia dintre ideologii dictaturii lui Augusto Pinochet si care este refugiat politic in Franta, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Konstantinos Passaris, supranumit „Fiara din Balcani" este unul dintre cei mai sangerosi criminali pe care i-a cunoscut Romania. El a fost condamnat in 2003 la inchisoare pe viata, in urma unui dublu asasinat si a unui jaf armat comise in noiembrie 2001 la o casa de schimb din Bucuresti. Anterior, el…

- Doi fosti responsabili de la firma Spanghero si doi traderi olandezi au fost trimisi luni in judecata la Paris, fiind acuzati ca au vandut carne de cal etichetata drept carne de vita, la sase ani de la producerea faptelor, informeaza AFP si Reuters, potrivit agerpres.ro.Citeste si: Schimbari…

- Doi fosti responsabili de la firma Spanghero si doi traderi olandezi au fost trimisi luni in judecata la Paris, fiind acuzati ca au vandut carne de cal etichetata drept carne de vita, la sase ani de la produce...

- Fostul ministru francez de interne Claude Gueant a fost condamnat definitiv la un an de inchisoare cu executare pentru deturnare de fonduri publice, dupa ce Curtea de Casatie i-a respins recursul in anulare, informeaza AFP. Curtea de Casatie a validat condamnarea la doi ani de inchisoare, dintre…

- Fostul ministru francez de Interne Claude Guéant a fost condamnat definitiv la un an de închisoare într-un dosar de deturnare de fonduri publice, dupa respingerea apelului sau, miercuri, scrie AFP.Curtea de casație a validat condamnarea la doi ani de închisoare, dintre…