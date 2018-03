Scandalul Cambridge Analytica: Zuckerberg se duce sa dea explicatii in Congresul SUA Co-fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a acceptat sa depuna marturie in Congresul SUA privind scandalul furtului de date.



Zuckerberg a acceptat o invitatie de a vorbi in fata Comitetului pentru Energie si Comert al Camerei Reprezentantilor, conform unui consilier care a luat parte la discutii.



Inca nu a fost stabilita o data, iar purtatorul de cuvant al comitetului a refuzat sa confirme informatiile conform carora audierea va avea loc pe 12 aprilie, potrivit The Guardian.



Comitetele judiciare si de comert ale Senatului l-au invitat si ele pe Zuckerberg la audieri.… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tren blindat care a plecat din Coreea de Nord a sosit luni seara la Beijing, nascand speculatii conform carora trenul l-ar fi transportat liderul nord-correan, Kim Jong-un in capitala chineza, informeaza New York Times

- UE cere explicatii Facebook, dupa scandalul Cambridge Analytica. Comisia Europeana a cerut luni explicatii Facebook daca datele utilizatorilor de internet din Uniunea Europeana (UE) figureaza printre cele colectate de Cambridge Analytica. Biroul pentru Protectia Consumatorilor al Comisiei Federale pentru…

- Comisia Europeana a cerut luni explicatii Facebook daca datele utilizatorilor de internet din Uniunea Europeana (UE) figureaza printre cele colectate de Cambridge Analytica, relateaza Reuters. Biroul pentru Protectia Consumatorilor al Comisiei Federale pentru Comert a SUA (Federal…

- Biroul pentru Protectia Consumatorilor al Comisiei Federale pentru Comert a SUA (Federal Trade Commission /FTC/) a confirmat investigarea utilizarii informatiilor personale ale abonatilor grupului american. "In acest scandal recent exista sau nu unele date ale cetatenilor UE?", se intreaba…

- Vineri, 23 martie, politistii Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures au organizat manifestari pentru a marca 196 ani de la nasterea Politiei Romane ca institutie moderna, aflata in slujba legii. Ziua a debutat cu un ceremonial religios dedicat cinstirii memoriei celor cazuti la datorie. “A…

- Presedintele SUA, Donald Trump, va semna joi un decret prezidential privind introducerea de tarife vamale care vor viza importuri venite din China in valoare de 50 de miliarde de dolari, tara pe care Washingtonul o acuza de furt de proprietate intelectuala, a anuntat joi un responsabil de la Casa…

- Administratia Trump a anuntat joi ca va excepta Uniunea Europeana si alti patru aliati – Australia, Argentina, Brazilia si Coreea de Sud – de la tarifele impuse pentru importurile de otel si aluminiu care vor intra in vigoare vineri, scrie Politico. Reprezentantul pentru Comert al SUA, Robert Lighthizer,…

- China este pregatita sa lupte in razboiul sangeros impotriva dusmanilor sai, in efortul de a-si ocupa locul cuvenit in lume, a declarat, marti, presedintele Xi Jinping, intr-un discurs nationalist pentru o China reinnoita. "Reinnoirea natiunii chineze a devenit cel mai mare vis al poporului…

- Marți, 20 martie a.c., la Camera de Comerț și Industrie (C.C.I.) Covasna a avut loc o conferința de presa cu tema „Cum sa abordam furnizorul chinez”, prin intermediul careia au fost prezentate noi metode de sprijin pe care le acorda C.C.I. antreprenorilor locali și nu numai, in stabilirea relațiilor…

- Administratia Trump vrea sa impuna tarife de pana la 60 de miliarde de dolari importurilor din China, cel mai devreme in aceasta saptamana, pentru a penaliza Beijingul pentru politicile pe care le considera un furt de proprietate intelectuala de la companiile americane, au declarat persoane apropiate…

- Presedintele chinez Xi Jinping a sustinut, marti, un discurs nationalist la incheierea sesiunii anuale a Parlamentului de la Beijing, avertizand ca inamicii tarii vor fi confruntati cu hotarare, relateaza site-ul BBC News.

- Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura CCINA Constanta si Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism ANAT organizeaza, in perioada 22 25 martie 2018, editia a XI a a Targului de Turism "Vacantaldquo; Constanta, cel mai mare eveniment de profil din zona in domeniul promovarii turismului.…

- Camera de Comert si Industrie Suceava va organiza joi, 29 martie a.c., o conferinta de prezentare a proiectului „Let"s Start-up Afacerea Ta!", prin care se pot obtine finantari de aproape 40.000 de euro pentru noi afaceri. Proiectul „Let"s Start-up Afacerea Ta!" ...

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) a atribuit prin licitatie deschisa doua contracte in valoare totala de peste 386.000 de lei, pentru organizarea participarii agentilor economici la targurile internationale din Franta si China, potrivit unui anunt de atribuire…

- Banii chinezi au finantat noua linie electrificata de cale ferata care strabate desertul African si traseaza o ruta directa între portul de pe coasta Djibouti si Addis Ababa, capitala Etiopiei, potrivit New York Times. Chinezii au construit calea ferata, au finantat o parte din…

- Guvernul a bugetat anul trecut aproape 40 de miliarde de lei pentru investiții, dar a reusit sa cheltuie doar 26,7 miliarde. Suma este in scadere fata de 2016 si 2015, cand investitiile statului au depasit chiar 41 de miliarde de lei. Iar din cauza amanarii proiectelor importante de infrastructura,…

- In perioada 16-20 aprilie a.c., in marja vizitei oficiale a Altetei Sale Regale, Principele Radu la Amman, la invitația suveranului iordanian, Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB) organizeaza o misiune economica in Regatul Hașemit al Iordaniei. Programul misiunii economice va…

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a facut apel la Statele Unite si Coreea de Nord, joi, sa inceapa cat mai curand discutiile, argumentand ca pacea trebuie sa predomine. Wang Yi a facut aceste afirmatii in timpul unei conferinte de presa, din cadrul unei reuniuni anuale a parlamentului…

- Dar ar putea fi vizate si alte bunuri americane precum whisky si cereale pe care statele europene le importa acum de peste ocean, potrivit unui document obtinut de Bloomberg. Si e vorba de bani multi. Valoarea totala a importurilor americane care vor fi afectate de noile tarife se ridica la 2,8 miliarde…

- Prodcatorul american de mașini electrice Tesla va deschide un centru de inginerie in Grecia, la Atena, care se va ocupa de cercetare și dezvoltare, scrie The Guardian . Aceasta este un succes puternic pentru Grecia, țara care a dat trei dintre cei mai puternici ingineri ai constructorului auto. Planurile…

- Muzeul Judetean Gorj va fi gazda unei expozitii de fotografie din cea mai populata tara din lume. In fapt, vor fi doua expozitii care provin de la Ambasada Republicii Populare Chineze din Romania. „Sunt expozitii de cultura chineza....

- Calitatea vietii este un parametru important pentru retinerea si atragerea oamenilor intr-un oras, iar un oras nu se poate dezvolta urban fara parteneri de calitate si fara o stransa colaborare intre investitori, autoritatea publica locala si comunitate, reiese din concluziile celei de-a sasea editii…

- Ministrul japonez de Externe, Taro Kono, a declarat vineri ca Rusia si China isi sporesc potentialul nuclear in baza unor actiuni unilaterale, relateaza site-ul agentiei Tass, citeaza Mediafax."Dupa incheierea Razboiului Rece, Statele Unite si-au redus in mod constant armamentul nuclear. Cu…

- Litera ”n” a fost interzisa in China. Dupa ce China a eliminat limitarea mandatelor pe care le poate avea un președinte, pentru a-l lasa pe Xi Jinping sa fie șef al statului pe viața, Beijingul mai ia o decizie controversata, interzicand litera ”n” pe rețelele sociale, alaturi de anumite fraze. Potrivit The…

- Coreea de Nord a trimis in Siria echipamente ce pot fi folosite in fabricarea armelor chimice, dezvaluie un raport al ONU, care arata ca aproape 40 de transporturi nedeclarate au avut loc in intervalul 2012 - 2017. Raportul, care nu a fost facut public momentan, dezvaluie ca mai multi specialisti…

- Certificatul de securitate al lui Jared Kushner, ginerele si consilierul lui Donald Trump, a fost retrogradat cu un nivel, astfel incat Kushner nu va mai putea citi rapoartele de securitate nationala primite de presedintele american, scrie The Guardian. Kushner a fost anuntat de modificare, alaturi…

- Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania) organizeaza marti cea de-a sasea editie a conferintei "Cities of Tomorrow", un eveniment de referinta dedicat importantei dezvoltarii urbane si regionale. Conform unui comunicat al organizatorilor, conferinta aduce anul acesta…

- BMW a transmis ca are planuri pentru ca producția viitoarelor modele electrice de la Mini sa fie facuta in China, dupa o scrisoare de intenție privind un joint-venture cu chinezii de la Great Wall.

- Presedintele american Donald Trump va face public “cel mai mare set de sanctiuni din istorie” pentru Coreea de Nord, care vizeaza 56 de nave si companii de transport maritim, scrie BBC, citat de News.ro . “Astazi anunt ca lansam cel mai mare set de sanctiuni din istorie pentru regimul nord-coreean”,…

- Grupul francez Avenir Telecom, care are in Romania operatiuni de distributie de echipamente mobile si accesorii si opereaza si reteaua de magazine Internity, a lansat miercuri la Bucuresti gama de telefoane mobile Energizer. Evenimentul de la Bucuresti - primul de acest tip organizat in Europa,…

- Sase lucrari ale unor artisti din Spania, Italia, Rusia, Germania, China si Romania au fost selectate, in urma unui open call lansat la inceputul anului, in finala concursului de video mapping Spotlight care se va desfasura in perioada 12-15 aprilie in cadrul festivalului Spotlight - Bucharest International…

- Oamenii de afaceri turci sint interesați sa investeasca in Republica Moldova, in special in domeniile tehnologiei informației, construcțiilor și turismului. Acest fapt a fost menționat de catre reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Turciei in cadrul intilnirii de la Chișinau cu ministrul Economiei…

- Totusi, cam la fel ca in toate institutiile de acest tip, controlul/auditul se raporteaza la norma juridica valabila in timpul efectuarii operatiunilor financiare vizate, iar daca se constata fraude, dosarul verificarii se transmite institutiei abilitate cu cercetarea/urmarirea penala. Daca in cazul…

- Guvernul are pe ordinea de zi a sedintei de joi o Ordonanta de Urgenta privind situatia salariilor bugetarilor angajati part-time ale caror venituri sunt mai mici decat contributiile. Premierul Viorica Dancila a precizat, la inceputul sedintei de Guvern, ca va fi adoptata o OUG de corectare…

- Proiectele Legii minelor, a redeventelor sau pentru infiintarea Casei de Comert se afla printre actele normative extrem de importante pe care noul ministrul al Economiei, Danut Andrusca, le doreste cat mai repede pe masa Guvernului si apoi in dezbaterea Parlamentului, potrivit unui comunicat al ministerului…

- Danut Andrusca a preluat in cursul acestei dimineti mandatul de ministru al Economiei de la fostul titular, Gheorghe Simon, la sediul institutiei. 'In perioada imediat urmatoare voi trece rapid in revista si ma voi familiariza cu prioritatile ministerului, in special cele care decurg din aplicarea…

- Proiectele Legii minelor, a redeventelor sau pentru infiintarea Casei de Comert se afla printre actele normative extrem de importante pe care noul ministrul al Economiei, Danut Andrusca, le doreste cat mai repede pe masa Guvernului si apoi in dezbaterea Parlamentului, potrivit unui comunicat al ministerului…

- Peste 160 de firme au primit finantare prin Start-Up Nation in primele 10 zile, a declarat luni, Stefan Radu Oprea, ministrul propus pentru portofoliul Mediului de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, la iesirea din comisiile de specialitate reunite ale Parlamentului. Potrivit acestuia,…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan Radu Oprea, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate a Parlamentului. Oprea a fost validat cu 32 voturi pentru, 13 impotriva si nicio abtinere.

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan Radu Oprea, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate a Parlamentului. Oprea a fost validat cu 32 voturi pentru, 13 impotriva si nicio…

- Delegația chineza a fost condusa de directorul adjunct al China International Travel Service Beijing Co., LTD, cel mai mare operator de turism din China, care deruleaza o campanie de promovare a potențialului turistic romanesc pe piața chineza. Grupul de vizitatori a fost compus din reprezentanți…

- In meciul fara manusi intre liderii PSD intervine si deputatul Catalin Radulescu. El cere o intrunire de urgenta a Comitetului executiv PSD pentru a se discuta schimbarea premierului Tudose. Deputatul PSD a scris pe ...

- Taberele social-democrate si-au folosit toate armele avute la dispozitie pentru a-si intari pozitiile in confruntarea care se va da maine in sedinta Comitetului executiv. Evaluarea si restructurarea Guvernului, organizarea unui Congres si modificarea statutului, toate vor fi dezbatute...

- Ministerul de Comert al Chinei a anuntat, vineri, ca va limita exporturile de petrol, otel si alte metale catre Coreea de Nord, in conformitate cu noile sanctiuni impuse de ONU in urma testarii rachetelor si programului nuclear al Phenianului, informeaza site-ul agentiei de stiri

- Ministerul de Comert al Chinei a anuntat, vineri, ca va limita exporturile de petrol, otel si alte metale catre Coreea de Nord, in conformitate cu noile sanctiuni impuse de ONU in urma testarii rachetelor si programului nuclear al Phenianului, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, a afirmat, intr-un articol publicat in New York Times despre primul sau an in fruntea diplomatiei americane, ca 'va fi mentinuta presiunea' asupra Coreei de Nord pentru a se obtine denuclearizarea acesteia, transmite joi AFP.'Pana cand denuclearizarea…

- 'Pana cand denuclearizarea va avea loc, presiunea va fi mentinuta' asupra Phenianului, a afirmat Tillerson, fara a-si reitera in acest text recenta oferta pentru un dialog fara conditii prealabile cu privire la programul nuclear nord-coreean.'O usa de dialog ramane deschisa, dar noi am…

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, a afirmat, intr-un articol publicat in New York Times despre primul sau an in fruntea diplomatiei americane, ca 'va fi mentinuta presiunea' asupra Coreei de Nord pentru a se obtine denuclearizarea acesteia, transmite joi AFP. 'Pana…