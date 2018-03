Scandalul Cambridge Analytica mai trece o granita: O companie din Canada, complice la furtul de date

Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul referitor la folosirea neautorizata a datelor utilizatorilor Facebook de catre consultantii politici s-a extins marti, cand un informator a declarat in Parlamentul britanic ca firma canadiana AggregateIQ a dezvoltat un program pentru tintirea alegatorilor republicani in alegerile prezindentiale…

- "Este o incalcare a legii, s-a trisat (...) Este o modificare fundamentala a Constitutiei acestei tari", a declarat Wylie, in cursul audierii sale in cadrul unei comisii a Camerei Comunelor, camera inferioara a Parlamentului britanic"Cred ca este complet rezonabil sa spunem ca ar fi putut…

- Dan Muresan, fiul fostului ministru al Agriculturii, Ioan Avram Muresan, a fost gasit mort intr-o camera a unui hotel din Nairobi (Kenya), in anul 2012. Acesta lucra pentru firma Cambridge Analytica la campania electorala a presedintelui kenyan Uhuru Kenyatta. "Oamenii suspectau ca a fost…

- Grav afectata de scandalul privind deturnarea de date personale, compania Facebook si-a rezervat duminica o pagina intreaga de publicitate in presa britanica, pentru a prezenta din nou scuze si “regrete” din partea patronului sau Mark Zuckerberg, informeaza AFP, transmite AGERPRES . “Avem o responsabilitate:…

- Sediul Cambridge Analytica, compania aflata in centrul scandalului privind folosirea ilegala a datelor personale a peste 50 de milioane de utilizatori ai Facebook, a fost percheziționat vineri, timp de șapte, de ofiterii Comisiei britanice pentru Informatii. Deprecierea acițunilor Facebook au dus saptamana…

- Facebook a cumparat spatiu publicitar in sase mari publicatii britanice si trei americane pentru a transmite un mesaj prin care isi cere scuze pentru faptul ca date personale ale utilizatorilor sai au fost folosite de compania Cambridge Analytica, transmite AFP. "Avem o responsabilitate:…

- Guvernul Marii Britanii va cere Facebook, Google, Twitter si altor companii tehnologice sa simplifice politicile de management al datelor utilizatorilor, dupa dezvaluirile aparute despre nereguli. Matt Hancock, ministrul pentru tehnologie digitala, cultura si media, a declarat publicatiei…

- Guvernul Marii Britanii va cere Facebook, Google, Twitter si altor companii tehnologice sa simplifice politicile de management al datelor utilizatorilor, dupa dezvaluirile aparute despre nereguli recente, a relatat Sunday Times, transmite Reuters conform News.ro . Matt Hancock, ministrul pentru tehnologie…

- Un grup de 18 ofiteri au intrat in sediul londonez al companiei Cambridge Analytica in jurul orei locale 20.00 (ora Romaniei, 22.00), vineri, la mai putin de o ora dupa ce Inalta Curte de la Londra a acordat vineri un mandat de perchezitie Comisiei pentru Informatii. Perchezitiile au durat sapte…

- Tim Berners-Lee, fondatorul World Wide Web-ului, apreciaza ca ne aflam intr-un moment important pentru viitorul Internetului si spune ca utilizatorii ar trebui sa se implice mai mult in modelarea acestuia. "Problemele pe care le vedem astazi sunt erori in sistem. (...) Erorile pot cauza pagube,…

- Autoritatea britanica de reglementare insarcinata cu protectia datelor efectueaza vineri seara o perchezitie la birourile londoneze ale societatii Cambridge Analytica, acuzata ca ar fi obtinut datele a milioane de utilizatori ai retelei Facebook fara consimtamantul acestora, transmite AFP. …

- Mozilla a anunțat miercuri ca suspenda publicitatea pe platforma social media Facebook, in urma scandalului legat de confidențialitatea datelor și Cambridge Analytica, scrie Reuters. Decizia vine dupa ce au devenit publice informațiile potrivit carora o firma de consultanța politica a obținut acces…

- Ministerul israelian al Justitiei a anuntat, joi, initierea unei investigatii in cazul platformei de socializare online Facebook, dupa dezvaluirile ca firma britanica de analize politice Cambridge Analytica a folosit ilegal date in scop electoral, relateaza site-ul cotidianului Haaretz. …

- Noul ministru german al Justitiei Katarina Barley a anuntat joi ca a convocat conducerea Facebook, pentru a afla daca cei 30 de milioane de utilizatpri ai retelei de socializare din tara au fost afectati de scandalul cu privire la datele persoanle, relateaza Reuters. Cea mai mare retea de socializare…

- Mark Zuckerberg, fondatorul si directorul general al companiei Facebook, a admis miercuri seara ca au existat unele „erori”, in prima reactie dupa aparitia informatiilor privind utilizarea ilegala a datelor in scop electoral de catre firma Cambridge Analytica, transmite Mediafax . „Vreau sa fac o…

- Rezerva Federala a SUA (Fed) a majorat dobanda de politica monetara cu un sfert de punct procentual, intr-un interval cuprins intre 1,50% si 1,75%, pentru a evita o supraincalzire a primei economii a lumii, transmit DPA si Reuters. Decizia, in linie cu estimarile analistilor, este a cincea…

- In primele comentarii publice facute dupa implicarea Facebook in scandalul Cambridge Analytica, Mark Zuckerberg a recunoscut miercuri ca reteaua sa sociala a gresit si a abuzat de increderea utilizatorilor, informeaza DPA, preluata de Agerpres. Firma Cambridge Analytica din Regatul Unit este în…

- In primele comentarii publice facute dupa implicarea Facebook in scandalul Cambridge Analytica, Mark Zuckerberg a recunoscut miercuri ca reteaua sa sociala a gresit si a abuzat de increderea utilizatorilor, informeaza DPA. Firma Cambridge Analytica din Regatul Unit este in centrul atentiei de la sfarsitul…

- Specialistul in colectarea si prelucrarea datelor Aleksandr Kogan, care a pus la punct o aplicatie speciala pentru colectarea datelor utilizatorilor de Facebook si a transmis informatiile companiei Cambridge Analytica, implicata in campania lui Donald Trump pentru prezidentiale, acuza compania fondata…

- FACEBOOK. Comisia Federala pentru Comert din Statele Unite ale Americii (FTC) a deschis o investigatie privind Facebook, care ar putea aduce retelei de socializare o amenda uriasa, ca urmare a suspiciunilor ca ar fi facilitat utilizarea datelor a 50 de milioane de utilizatori de catre o companie…

- CEO-ul Cambdridge Analytica, Alexander Nix, suspendat din functie. Alexander Nix, CEO-ul Cambridge Analytica, compania care ar fi primit ilegal informații despre 50 de milioane de conturi de Facebook din partea rețelei sociale, a fost suspendat. ”Boardul de conducere al Cambridge Analytica a anunțat,…

- Comisia Federala pentru Comert din Statele Unite ale Americii (FTC) a deschis o investigatie privind Facebook, care ar putea aduce retelei de socializare o amenda uriasa, ca urmare a suspiciunilor ca ar fi facilitat utilizarea datelor a 50 de milioane de utilizatori de catre o companie implicata…

- Damian Collins, cel care conduce ancheta Camerei Comunelor privind stirile false, a acuzat Facebook ca a indus in eroare comitetul. Collins l-a somat in scris pe Zuckerberg pentru a oferi explicatii: „A venit timpul sa ascultam un director de la Facebook cu destula autoritate pentru a descrie…

- Autoritatea britanica responsabila cu protectia datelor personale a cerut marti autorizatie de perchezitie a birourilor firmei Cambridge Analytica (CA), acuzata ca a obtinut ilegal date personale a milioane de utilizatori ai retelei sociale Facebook, al carei fondator, Mark Zuckerberg, este chemat…

- Camera Comunelor l-a convocat marti pe Mark Zuckerberg, directorul general al platformei de socializare online Facebook, pentru a fi audiat in ancheta privind activitatile companiei de analize politice implicata in campania electorala a presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit.

- Administratia Trump ar urma sa anunte pana vineri noi tarife pentru importurile din China, in valoare de pana la 60 de miliarde de dolari, in domeniul tehnologiei, telecomunicatiilor si proprietatii intelectuale, au anuntat doi oficiali sub protectia anonimatului. Pana la introducerea oficiala…

- Acțiunile Facebook au pierdut luni 7% pe bursa, iar 40 de miliarde de dolari s-au evaporat din capitalizarea bursiera a gigantului condus de catre Mark Zuckerberg, scrie Reuters . Facebook este puternic afectata de scandalul Cambridge Analytica, dupa ce presa a aflat ca firma de consultanța politica…

- Facebook, scadere DRAMATICA la bursa. Potrivit analistilor, averea lui Zuckerberg a scazut la 3,8 milioane de dolari, aceasta fiind cea mai mare scadere a detinerilor sale in ultimele doua luni. Politicienii americani si europeni il cheama pe directorul executiv Facebook, Mark Zuckerberg,…

- Dupa ce Google si Facebook au luat initiativa, acum este si randul Twitter sa anunte ca va interzice promovarea prin reclame a cripto-monedelor si ICO-uri (initial coin offerings). Mai mult decat atat, embargoul ce va intra in efect peste doua saptamani ar putea viza si exchange-urile de monede virtuale,…

- O firma specializata in analizarea datelor online implicata in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit a exploatat in scop electoral datele de pe Facebook a zeci de milioane de cetateni americani in ceea un membru al echipei lui Steve Bannon a numit drept „razboi psihologic”. …

- Uniunea Europeana nu este o amenintare la adresa securitatii Statelor Unite si se asteapta sa fie exclusa de la aplicarea tarifelor anuntate de presedintele Donald Trump, in caz contrar fiind pregatita sa adopte masuri de retorsiune in termen de 90 de zile, a declarat, vineri, comisarul european pentru…

- Ministrul german al Economiei, Brigitte Zypries, a declarat vineri ca tarifele anuntate de presedintele Statelor Unite, Donald Trump, vor fi o povara pentru companiile din cea mai mare economie europeana. Joi, Donald Trump a anuntat introducerea unor tarife de 25% la importurile de otel si…

- Un numar de 11 state din regiunea Asia-Pacific, intre care Japonia si Canada, au semnat joi un acord comercial major, in lipsa Statelor Unite, dand un semnal puternic impotriva protectionismului si razboaielor comerciale, relateaza Reuters, conform news.ro.La Washington, presedintele american…

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a facut apel la Statele Unite si Coreea de Nord, joi, sa inceapa cat mai curand discutiile, argumentand ca pacea trebuie sa predomine. Wang Yi a facut aceste afirmatii in timpul unei conferinte de presa, din cadrul unei reuniuni anuale a parlamentului…

- Presedintele american Donald Trump ar putea acorda o amanare temporara a tarifelor suplimentare la importurile de otel si aluminiu pentru Canada si Mexic, a anuntat, miercuri, Casa Alba, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Pozitia Londrei cu privire la viitoarele relatii cu Uniunea Europeana lasa ca optiune un acord de comert liber intre cele doua parti, a declarat joi negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, transmite Reuters. ''Marea Britanie isi inchide singura usile, una cate una,…

- Evan Spiegel, miliardarul care a creat Snapchat, are cele mai mari sanse sa fie „incoronat” cel mai bine platit director executiv al SUA in 2017, dupa ce veniturile sale totale au fost de 638 mil. dolari anul trecut, potrivit Financial Times. Cand parintele aplicatiei Snapchat, Snap,…

- Presedintele american Donald Trump va anunta vineri impunerea celui mai substantial set de sanctiuni de pana acum adoptat de SUA impotriva Coreei de Nord. "Astazi anunt ca lansam cel mai amplu pachet de noi sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord", indica liderul de la Casa Alba,…

- Parada militara ceruta de presedintele american Donald Trump ar putea costa pana la 30 de milioane de dolari, a indicat Mick Mulvaney, directorul de buget al Casei Albe, in cadrul unei audieri in Congresul SUA, transmite joi dpa.Conform unei estimari preliminare, parada ar costa intre 10 si…

- Criteriul geografic va fi un factor in vederea stabilirii ordinii posturilor in cadrul retelei Facebook, informeaza news.ro. Facebook anunta o noua schimbare a algoritmului care stabileste ordinea posturilor pe wall-ul utilizatorilor sai, de aceasta data cu accent pe localizare. Este deja a treia…

- "Pe parcursul lunii ianuarie, reprezentanții mai multor localitați din Republica Moldova au intreprins acțiuni cu caracter antistatal, antipopular și anticonstituțional. Este vorba despre așa-numitele declarații semnate de aleșii locali ai acestor localitați,, care au la baza intenții de lichidare…

- Facebook anunta o noua schimbare a algoritmului care stabileste ordinea posturilor pe wall-ul utilizatorilor sai, de aceasta data cu accent pe localizare. Este deja a treia modificare de algoritm anuntata de Facebook in prima luna a anului. Seful companiei, Mark Zuckerberg, a anuntat ca stirile care…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, va participa saptamâna aceasta la Forumul Economic Mondial de la Davos, a confirmat marti Casa Alba. Consilierul prezidential pentru securitate nationala, H.R. McMaster, citat de Reuters, a precizat ca Trump se va întâlni în Elvetia…

- Acordul NAFTA va fi renegociat cu succes si nu va fi foarte diferit fata de versiunea sa actuala, anticipeaza majoritatea analistilor intervievati de Reuters in aceasta saptamana. Doar 4 din cei 45 economisti participanti la sondaj au afirmat ca acordul va fi desfiintat, iar restul se asteapta ca…

- Presedintele american Donald Trump se intalneste marti cu congresmeni republicani si democrati in incercarea de a ajunge la un compromis cu privire la soarta a mii de imigranti tineri si fara documente, ce risca sa fie deportati din Statele Unite, relateaza Reuters. Trump, republicanii…

- Kim Jong-un a transmis ca SUA se afla sub raza de acțiune a armelor nucleare nord-coreene și ca Statele Unite nu vor fi niciodata capabile sa inceapa un razboi impotriva Coreei de Nord, elateaza agentiile Reuters si Yonhap, citate de Mediafax . ”Intreg teritoriul Statelor Unite se afla acum sub raza…