Scandalul Cambridge Analytica: Facebook a pierdut 50 miliarde de dolari

- Actiunile Facebook au inregistrat marti, la debutul tranzactiilor pe Wall Street, o scadere de 5,4%, care se adauga declinului de aproape 7% inregistrat luni, pe fondul dezvaluirilor privind exploatarea datelor a milioane de utilizatori ai retelei de socializare, informeaza Reuters.

- Lucrurile merg din ce in ce mai prost pentru Facebook, reteaua sociala creata de Mark Zuckerberg trecand in ultimii ani prin mai multe scandaluri care au zdruncinat serios credibilitatea acesteia. Totul a inceput cu alegerile prezindentiale din SUA care au avut loc in noiembrie 2016.

- Acțiunile Facebook au pierdut luni 7% pe bursa, iar 40 de miliarde de dolari s-au evaporat din capitalizarea bursiera a gigantului condus de catre Mark Zuckerberg, scrie Reuters . Facebook este puternic afectata de scandalul Cambridge Analytica, dupa ce presa a aflat ca firma de consultanța politica…

- Uber a lansat serviciul UberEats in peste 200 de orase. In acest an, intentioneaza sa lanseze serviciul in Irlanda, Egipt, Kenya, Romania si Cehia, pe langa peste 40 de noi orase din Marea Britanie si 35 de noi orase in Franta. Obiectivul companiei este sa controleze o cota mai mare din piata de…

- Un numar record de 2.208 miliardari au fost inclusi in cea de a 32-a editie a clasamentului anual al miliardarilor lumii elaborat de Forbes. "Cei superbogaţi au continuat să se îmbogăţească, majorând decalajul dintre ei şi ceilalţi", au subliniat editorii…

- Averea lui Ion Țiriac a crescut la 1,2 miliarde de dolari, potrivit topului miliardarilor publicat marți de catre revista americana Forbes . Acesta apare pe locul 1.867 la nivel mondial, insa este singurul roman din clasament. In topul de anul trecut, Țiriac avea o avere estimata la 1,1 miliarde de…

- Deal-ul a fost anuntat dupa ce Printul Coroanei Mohammed bin Salman s-a intalnit cu presedintele egipean Abdel Fattah al-Sisi in Cairo. Aceasta a fost prima calatorie oficiala a lui Bin Salman de cand a preluat conducerea in 2017.Arabia Saudita si Egipt, cele mai populate si mai bogate…

- Vanzarile nete ale producatorul american de chimicale DowDuPont au inregistrat o crestere de 14% in al patrulea trimestru, depasind astfel estimarile Wall Street-ului, datorita economiei globale puternice care a dus la o crestere a cererii si a preturilor pentru produsele lor, scrie Reuters.…

- Arbitrajul de la Stockholm a dat caștig de cauza companiei ucrainene Naftogaz in procesul pe care l-a intentat impotriva Gazprom pentru compensarea volumelor de gaze care nu au fost furnizate de Gazprom in cadrul contractului de tranzit. Prin decizia Arbitrajului de la Stockholm, Naftogaz obține despagubiri…

- Grupul chinez Geely, care deține in Europa constructorul de lux Volvo, a anunțat ca a acumulat o cota de aproape 10% din acțiunile Daimler, grupul german care deține marcile Mercedes și Smart, pentru care a dat 9 miliarde de dolari, scrie Reuters, citeaza libertatea.ro.

- Un singur tweet al vedetei americane de reality-show Kylie Jenner despre Snapchat a fost suficient pentru ca actiunile acestei aplicatii de masagerie instant sa scada semnificativ la bursa, informeaza DPA, potrivit Digi24.ro.

- Este un nou proiect investitional anuntat de Arabia Saudita. Autoritatile de la Ryad intentioneaza sa cheltuieasca in urmatorii zece ani 64 de miliarde de dolari in cultura si divertisment. Prezentand...

- Asta in ciuda faptului ca Facebook a avut un trimestru financiar foarte bun, depasind asteptarile analistilor de pe Wall Street. Facebook continua sa faca multi bani in continuare din advertising, inregistrand o crestere de 50% an de an in ultimii ani, iar in ultimul trimestru veniturile din publicitate…

- Exporturile de marfuri din Moldova au crescut anul trecut cu 18% și au depașit 2,42 miliarde de dolari. Sunt datele prezentate de Biroul Național de Statistica. Instituția precizeaza ca doar in decembrie 2017, livrarile de produse pe piețele externe au depașit 233 de milioane de dolari, in creștere…

- Serviciul de rezervari de automobile Uber Technologies a transmis miercuri ca anul trecut pierderi sale au crescut pana la 4,5 miliarde dolari, de la 2,8 miliarde dolari in 2016, la o cifra de afaceri de 7,4 miliarde dolari, a transmis Agerpres.

- Investitiile straine in Romania au insumat 4,586 miliarde euro, pe anul trecut, comparativ cu 4,517 miliarde euro in perioada ianuarie – decembrie 2016. Pe de alta parte, contul curent al balanței de plați a inregistrat un deficit de 6,464 miliarde de euro in 2017, aproape dublu fața de 2016 cand acesta…

- Reconstruirea Irakului dupa mai multi ani de razboi si turbulente economice va costa aproximativ 88,2 miliarde de dolari, a anuntat luni Ministerul irakian al Dezvoltarii, relateaza site-ul agentiei Reuters. In cadrul unei conferinte internationale in Kuweit, Qusay Abdulfattah, director in cadrul Ministerului…

- Broadcom Ltd a anuntat luni ca va luat un credit sindicalizat record, de pana la 100 de miliarde de dolari, pentru a finanta propusa achizitie de 121 de miliarde de dolari a producatorului de chipuri pentru smartphone-uri Qualcomm Inc, aceasta urmand sa fie cea mai mare achizitie realizata vreodata…

- Prabușirea indicelui Dow Jones, care a avut un efect de domino pe bursa, a dus la pierderi de 93 de miliarde de dolari pentru cei mai bogați oameni din lume. 20 dintre ai au pierdut cate un miliard de dolari, dupa ce turbulențele de pe Wall Street s-au extins pe plan global. Fondatorul AMAZON,…

- Cei mai bogati oameni ai lumii au pierdut 93 de miliarde de dolari, iar 20 dintre ei au pierdut cel putin un miliard de dolari fiecare, dupa ce turbulentele de pe Wall Street s-au extins pe plan global, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. Conform indicelui Bloomberg Billionaires, fondatorul Amazon,…

- In 2017, Romania a exportat in SUA bunuri in valoare de 2,201 miliarde de dolari si a importat de 948,1 milioane de dolari. "Cresterea record a nivelului schimburilor comerciale dintre Romania si Statele Unite ale Americii arata consolidarea dimensiunii economice a parteneriatului strategic…

- Samsung Electronics a inregistrat o cifra de afaceri de 65.98 trilioane woni (61,54 mld. dolari) și un profit operational de 15.15 trilioane woni (14,13 mld. dolari) in cel de al patrulea trimestru din 2017.

- Indicele industrial Dow Jones a scazut cu peste 100 de puncte miercuri la deschidere, dar a revenit pe o crestere de 300 de puncte in doar o ora. Indicele era la ora 18.30 GMT+2 in crestere cu 246 de puncte, reprezentand o crestere cu 1% de la deschidere. Dow Jones insumeaza 25.160 de puncte,…

- ”Anul 2017 a adus 8.256 proceduri noi de insolventa, in crestere cu 3% fata de 2016, cand s-au inregistrat 8.053 de noi proceduri. In ciuda minimului din ultimii 15 ani, Romania raporteaza un nivel mediu al companiilor insolvente raportat la 1.000 de firme active de 2,4%, ceea ce inseamna de aproape…

- Macelul de pe principalele burse al lumii s-au resimtit adanc in buzunarele celor mai bogati oameni. Cei mai bogati 500 de oameni din lume au pierdut ieri 114 miliarde de dolari, in urma caderilor de pe Wall Street, dupa ce optimismul fata de reducerea impozitelor, care a alimentat castigurile din…

- Pietele globale, aflate in a patra zi de scadere, au inregistrat pierderi cumulate de 4.000 de miliarde de dolari, totul la doar opt zile dupa ce traiau cresteri euforice si atingeau valori record, informeaza Reuters.

- Cei mai bogati 500 de oameni din lume au pierdut, luni, 114 miliarde dolari, in urma prabusirii principalilor indici bursieri de pe Wall Street, dupa ce optimismul fata de reducerea impozitelor, care a alimentat castigurile din ianuarie, a dat nastere la ingrijorari legate de inflatie. Warren Buffett,…

- Facebook a realizat un profit net de 15,9 miliarde de dolari in anul 2017 la venituri de 39,9 miliarde de dolari, a anunțat compania . Pe ultimul trimestru al anului trecut, gigantul a anunțat un caștig net de ”doar” 4,2 miliarde de dolari, dupa ce compania a fost obligata sa puna deoparte 2,27 miliarde…

- Cele mai noi date statistice, pe luna noiembrie 2017, arata ca economia județului Timiș iși pastreaza ritmul ascendent. Astfel, producția industriala a crescut cu 111,2 la suta pe primele 11 luni din 2017 comparativ cu perioada similara din anul precedent. Același ritm l-a inregistrat și indicele cifrei…

- Compania farmaceutica franceza Sanofi a confirmat luni achizitionarea firmei belgiene de biotehnologie Ablynx, pentru 3,9 miliarde de euro (4,8 miliarde de dolari), depasind astfel oferta Novo...

- Presedintele american Donald Trump va cere un buget de 716 miliarde de dolari pentru Aparare în 2019, în crestere cu 7% fata de bugetul pentru anul 2018, au anuntat vineri doi oficiali americani citati de site-ul agentiei Reuters. Cele 716 miliarde de dolari ar acoperi…

- In timp ce mai multi investitori parasesc compania, un fond de investitii care gestioneaza asset-uri in valoare de 140 de miliarde de dolari pariaza pe o revenire in forta a retailerului H&M. Harris Associates LP si-a crescut portofoliul de actiuni in cadrul H&M, de patru ori anul trecut,…

- Microsoft ar putea pierde miliarde de dolari daca va decide sa isi reduca vanzarile in Rusia din cauza sanctiunilor Statelor Unite, a declarat marti ministrul rus al comunicatiilor Nikolai Nikoforov, citat de agentiile de presa ruse. Agentia Reuters a anuntat luni ca doi dintre distribuitorii oficiali…

- In anul 2017, exporturile de marfuri din regiunea separatista in statele UE au inregistrat o crestere spectaculoasa, cu peste 47%, pana la circa 240 de milioane de dolari, arata date publicate de structurile vamale din regiune, scrie mold-street.com. In consecinta cota UE in exporturile regiunii a…

- Grupul elventian Nestle isi vinde fabrica de dulciuri din SUA companiei italiene Ferrero, intr-o tranzactie de 2,8 miliarde de dolari. Aceasta este prima mare miscare a lui Mark Schneider din pozitia de CEO si un alt pas catre productia de alimente mai sanatoase, scrie Reuters. 0 0 0 0…

- Citigroup a inregistrat o pierdere trimestriala de 18 miliarde de dolari, in urma unor taxe introduse de noua reforma fiscala din Statele Unite, insa castigurile ajustate depasesc totusi asteptarile Wall Street-ului, potrivit Reuters. Reforma, semnata luna trecuta de presedintele Donald…

- Investitiile globale in energiile regenerabile au urcat anul trecut cu 3%, pana la 333,5 miliarde de dolari, dar sub nivelul record de 360 miliarde de dolari in 2015, arata un studiu publicat marti de analistii de la Bloomberg New Energy Finance (BNEF), transmite Reuters.

- Activele nete ale celor 189 de fonduri deschise si inchise (cu exceptia SIF si a Fondului Proprietatea), locale si straine, au crescut cu 0,3% in luna decembrie, pana la nivelul de 26,4 miliarde de lei (5,7 miliarde de euro), inregistrand un avans de 5,6% in anul 2017, potrivit unui comunicat al…

- Vineri, Mark Zuckerberg anunța marea schimbare pentru 2018 pentru Facebook – orientarea conținutului care ajunge catre utilizator, prin newsfeed, spre postarile facute de familie și prieteni, in detrimentul știrilor, al reclamelor sau al paginilor media. Aceasta decizie a dus la scaderea…

- Cea mai bogata femeie din China, Yang Huiyan, si-a marit averea cu 6,1 miliarde de dolari în sapte zile de tranzactii bursiere, cresterea fiind a doua ca marime în acest an dupa cea înregistrata de fondatorul Amazon.com, Jeff Bezos. Începând cu luna ianuarie,…

- Unul dintre fiii premierului israelian a fost inregistrat in timp ce se lauda unui prieten ca tatal sau „a facut ca al tau sa caștige 20 de miliarde de dolari”. Totodata, el vorbește și despre prostituate, intreband „ce este deschis la ora asta”, noteaza AP. Yair Netanyahu a fost inregistrat, in urma…

- Banca Nationala a Elvetiei a anuntat ca asteapta un profit de 55 de miliarde de dolari pentru anul trecut – o suma imensa, echivalenta cu 8% din PIB-ul Elvetiei. Prin comparatie, daca Rezervele Federale ar fi inregistrat o marja similara de profit, raportata la economia Statelor Unite, suma ar fi fost…

- Elvetia a devenit o tara mult mai bogata in anul 2017, multumita rolului jucat de banca centrala a statului, care a gestionat un portofoliu de investitii de aproape 800 de miliarde de dolari, potrivit Wall Street Journal. Banca Nationala a Elvetiei a anuntat ca asteapta un profit de 55 de…

- Cu un patrimoniu estimat la 105,1 miliarde de dolari (aproximativ 88 de miliarde de euro), Jeff Bezos, fondator si CEO al companiei Amazon, a devenit cel mai bogat om din istorie, potrivit Bloomberg.Pana acum, titlul i-a apartinut co-fondatorului Microsoft, Bill Gates.

- O crestere rapida a valorii actiunilor dezvoltatorului imobiliar Country Garden Holdings Co, cea mai mare companie de acest tip din China, a sporit averea actionarei Yang Huiyan, 36 de ani, cu 2,1 miliarde de dolari, la 25,6 miliarde de dolari, informeaza Bloomberg. Continuarea…

- Creșterea Dogecoin și a altor descendente ale bitcoin se datoreaza faptului ca sunt percepute ca fiind ieftine comparativ cu bitcoin sau etherum, a explicat Dave Chapman, analist la compania de trading Octagon Strategy din Hong Kong, potrivit News.ro . Unul dintre fondatorii Dogecoin a declarat pentru…

- Uitați de Bitcoin și de Satoshi Nakamoto, exista o noua senzație online: moneda virtuala Ripple a crescut anul trecut cu 37.000%, iar Chris Larsen, fondator și președinte al companiei cu același nume are acum o avere estimata la 37,3 miliarde de dolari, potrivit revistei americane Forbes . Reamintim,…