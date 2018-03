Stiri pe aceeasi tema

- Facebook a cumparat spatiu publicitar in sase mari publicatii britanice si trei americane pentru a transmite un mesaj prin care isi cere scuze pentru faptul ca date personale ale utilizatorilor sai au fost folosite de compania Cambridge Analytica, transmite AFP. "Avem o responsabilitate:…

- Mark Zuckerberg a anuntat saptamana aceasta mai multe masuri pe care Gacebook le va face dupa scandalul Cambridge Analytica referitor la aplicatiile care vor acces la datele utilizatorilor retelei de socializare, pentru a preveni eventuale abuzuri. Masurile anunțate: Toate aplicatiile care strang date…

- Modul superficial in care, pana nu de mult, Android a gestionat accesul aplicatiilor la datele utilizatorilor a permis Facebook sa stranga date despre apelurile si mesajele trimise si primite, scrie news.ro.Scandalul Cambridge Analytica pare sa fi convins utilizatorii aplicatiilor detinute…

- Co-fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, le-a cerut scuze utilizatorilor britanici pentru scurgerea de date din scandalul Cambridge Analytica, intr-un articol publicitar care a aparut duminica in mai multe ziare britanice, scrie Politico, citat de News.ro. “Este posibil sa fi auzit de ...

- Excentricul miliardar Elon Musk iese din nou la rampa, printr-un gest spectaculos contra mai vechiului sau adversar, Mark Zuckerberg. Pe fondul scandalului urias, soldat cu pierderi financiare pe masura pentru Facebook, Musk si-a sters conturile oficiale ale companiilor sale SpaceX si Tesla.

- Decizia vine dupa ce au devenit publice informațiile potrivit carora o firma de consultanța politica a obținut acces la datele privind activitatea online a 50 de milioane de utilizatori Facebook pentru a construi profiluri ale alegatorilor americani care ulterior au fost folosiți pentru a ajuta la…

- Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 22 martie 2018. Loteria Romana a organizat noi trageri LOTO joi, 22 martie, fiind extrase numerele castigatoare la Loto 6/49, Noroc, Loto 5/40 și Super Noroc, Joker și Noroc Plus. Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 22 martie 2018: Loto 6/49: 4 15 48 2 …

- Mark Zuckerberg a iesit din mutenie si a recunoscut ca Facebook a comis erori care au permis firmei Cambridge Analytica sa colecteze informatii personale ale zeci de milioane de utilizatori ai retelei social-media. Si? Se va schimba ceva? Mai precis, sifonarea datelor a 50 de milioane de abonati Facebook,…

- In primele comentarii publice facute dupa implicarea Facebook in scandalul Cambridge Analytica, Mark Zuckerberg a recunoscut miercuri ca reteaua sa sociala a gresit si a abuzat de increderea utilizatorilor, informeaza DPA. Firma Cambridge Analytica din Regatul Unit este in centrul atentiei de la sfarsitul…

- Potrivit activistului Christopher Wylie, firma Cambridge Analytica a utilizat date sustrase in 2014 din conturile Facebook pentru a stabili profilurile alegatorilor americani si a le trimite reclame politice personalizate. El a explicat ca Steve Bannon si Robert Mercer au avut ideea de a utiliza…

- Comisia Federala pentru Comert din Statele Unite ale Americii (FTC) a deschis o investigatie privind Facebook, care ar putea aduce retelei de socializare o amenda uriasa, ca urmare a suspiciunilor ca ar fi facilitat utilizarea datelor a 50 de milioane de utilizatori de catre o companie implicata…

- Mark Zuckerberg a fost chemat in fata unui comitet din Parlamentul britanic pentru a aduce dovezi privind felul in care au fost folosite datele personale de catre Cambridge Analytica, scrie BBC. Damian Collins, cel care conduce ancheta Camerei Comunelor privind stirile false, a acuzat Facebook ca a…

- Pierderi de 40 de miliarde de dolari pentru Facebook. Actiunile s-au prabusit la bursa, iar averea fondatorului Mark Zuckerberg a scazut cu patru miliarde de dolari. Cea mai mare retea de socializare din lume este in mijocul unui scandal fara precedent.

- Facebook, WhatsApp si Instagram risca sa fie inchise dupa ce BlackBerry a dat in judecata compania fondata de Mark Zuckerberg pe care o acuza ca i-a incalcat proprietatea intelectuala. Blackberry pretinde ca Facebook folosește in aplicațiile sale fara a avea drept unele caracteristici ale interfeței…

- Facebook, WhatsApp si Instagram ar putea sa fie inchise. Blackberry a dat in judecata compania fondata de Mark Zuckerberg pe care o acuza ca i-a incalcat cu buna stiinta proprietatea intelectuala, scrie digi24.ro.

- Probleme pentru cele mai mari retele de socializare. Facebook, WhatsApp si Instagram ar putea sa fie inchise. Anuntul survine dupa ce Blackberry a dat in judecata compania fondata de Mark Zuckerberg pe care o acuza ca i-a incalcat cu buna stiinta proprietatea intelectuala.

- In urma unor rapoarte de la utilizatorii de Facebook din Statele Unite care au observat ca au acum un buton numit „Downvote”, compania a fost nevoita sa ofere declaratii oficiale despre acesta. In ciuda faptului ca un buton cu un asemenea nume ar putea sa sugereze ca primim in sfirsit butonul „Dislike”…

- Prabușirea indicelui Dow Jones, care a avut un efect de domino pe bursa, a dus la pierderi de 93 de miliarde de dolari pentru cei mai bogați oameni din lume. 20 dintre ai au pierdut cate un miliard de dolari, dupa ce turbulențele de pe Wall Street s-au extins pe plan global. Fondatorul AMAZON,…

- Scaderile de la bursa i-au costat pe cei mai bogati 500 de oameni din lume in total peste 90 de miliarde de dolari. 20 dintre ei au pierdut cel putin cate un miliard fiecare.Citeste si: Prezenta SURPRIZA la o comisie din Senat: Ministrul Muncii, chemat sa dea EXPLICATII Potrivit…

- Potrivit indexului miliardarilor realizat de Bloomberg, cel mai bogat om de pe planeta, fondatorul Amazon, Jeff Bezos, si-a vazut averea diminuata cu mai mult de 5 miliarde dolari. Omul de afaceri Warren Buffett a pierdut si el 3 miliarde si jumatate. Aproape tot atat si fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg.…

- In mijlocul anului 2009, Brian Acton era un inginer software care nu-si gasea de munca. Desi avea ani de experienta la companii precum Yahoo sau Apple, tanarul Acton a fost refuzat si de Twitter si de Facebook. O greseala care a costat-o pe Facebook 19 miliarde de dolari. De ce?

- Criteriul geografic va fi un factor in vederea stabilirii ordinii posturilor in cadrul retelei Facebook, informeaza news.ro. Facebook anunta o noua schimbare a algoritmului care stabileste ordinea posturilor pe wall-ul utilizatorilor sai, de aceasta data cu accent pe localizare. Este deja a treia…

- Facebook ar putea renunta la cea mai populara functie a retelei de socializare, News Feed (fluxul personalizat de stiri). Miercuri, in timpul discursului referitor la veniturile companiei din al patrulea trimestru fiscal, CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a discutat despre evolutia celei mai populare…

- Mark Zuckerberg pare ca s-a plictisit sa fie miliardar și a inceput sa se tot joace cu focul. Dupa ce a anunțat ca va popula paginile utilizatorilor doar cu postari ale prietenilor și rudelor, acum a mai indulcit tonul. Pentru ca anunțul precedent l-a facut sa piarda peste 3 miliarde de dolari. Așadar,…

- Mark Zuckerberg, co-fondatorul celui mai mare business de social media, si-a privit averea scazandu-i cu 3,3 miliarde de dolari dupa ce a postat pe Facebook planurile sale de a indrepta continutul „news feed-ului” spre familie si prieteni, cu costul de ...

- Mark Zuckerberg a pierdut vineri 3,3 miliarde de dolari in urma anuntului referitor la modificarea algortimului de afisare a postarilor in reteaua Facebook, ca urmare a scaderii actiunilor companiei cu 4,5% la bursa din New York, transmite Bloomberg.

- Facebook anunta o serie de schimbari majore, facand postarile brandurilor, business-urilor si publicatiilor mult mai putin vizibile. In schimb, continutul care genereaza conversatii intre familie si prieteni va fi promovat pe reteaua de socializare, anunta Mark Zuckerberg pe pagina sa de Facebook. Drept…

- Facebook a anuntat noi schimbari pentru newsfeed. Algoritmii vor fi modificati pentru a afisa mai multe lucruri publicate de prieteni si membrii familiei si mai putin continut de la publicatii si alte tipuri de pagini. Potrivit sefului companiei, Mark Zuckerberg, in flux va aparea mai putin „continut…

- Mark Zuckerberg a anuntat una dintre cele mai mari schimbari ale News Feed-ului din ultimii ani, urmand ca utilizatorilor sa le apara mai multe postari de la membrii familiei si de la prieteni, in detrimentul postarilor de la companii, brand-uri si diverse pubiicatii. Schimbarea va afecta organizatiile…

- Jeff Bezos, in varsta de 53 de ani este fondatorul retailer-ului gigant, Amazon. Cea mai mare parte a averii de 105 miliarde de dolari provine din cele 78,9 milioane de acțiuni pe cae le deține la Amazon - valoarea acțiunilor Amazon crescand cu 56% in 2017. Bezos deține participațiuni la The Washington…

- Mark Zuckerberg, fondatorul si CEO-ul Facebook, a recunoscut in rezolutia sa pentru 2018, postata pe rețeaua de socializare, ”erorile” in inlaturarea știrilor false sau a mesajelor care incita la urași abuzuri. Zuckerberg a promis sa remedieze problemele in aceste an.

- Patronul si CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a recunoscut joi, in rezolutia sa pentru noul an, "erori" in inlaturarea unor continuturi problematice, precum "fake news" si discursuri care incita la ura, care prolifereaza pe reteaua de socializare, deficiente pe care a promis sa le remedieze in 2018,…

