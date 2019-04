Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 82 de cazuri de rujeola au fost confirmate in zece judete si in Bucuresti, in perioada 25 – 29 martie, potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, publicate vineri pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica. Conform sursei citate, numarul…

- Reprezentantul unei firme din Prahova, care livreaza dezinfectanti spitalelor, declara ca ministrul Sanatatii "are probabil alte interese", iar produsele sunt testate la laboratoare acreditate in Uniunea Europeana. Reprezentantul unei societati comerciale din Prahova vizata de perchezitiile…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 177, potrivit ultimei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.Ultimele trei persoane care au murit din cauza gripei sunt un barbat de 90 de ani…

- CHIȘINAU, 2 mar – Sputnik. Persoanele care vor avea o talie mai groasa de 90 de centimetri risca sa plateasca amenzi. Aceasta s-ar putea întâmpla în Federația Rusa. © Sputnik / Rodion Proca Va mai aduceți aminte de femeia de 300 kg din Șoldanești? Aflați cum s-a schimbat viața…

- Gripa continua sa faca victime. Potrivit ultimei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 95,.Ultimele doua persoane care au murit de gripa sunt…

- UPDATE ora 16:15 – Un barbat in varsta de 67 de ani care era internat la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi a decedat in cursul acestei zile din cauza gripei. Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli Infectioase Sf Parascheva, a declarat pentru AGERPRES ca barbatul este din judetul Iasi. UPDATE…

- Un numar de 36 de cazuri de rujeola au fost confirmate in opt judete, in perioada 4 – 11 ianuarie 2019, potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, publicate la sfarșitul saptamanii trecute pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica, anunța Agerpres.…

- Un numar de 36 de cazuri de rujeola au fost confirmate in opt judete, in perioada 4 – 11 ianuarie, potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, publicate vineri pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica. Conform sursei citate, numarul total de cazuri…