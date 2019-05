Stiri pe aceeasi tema

- Vicecancelarul austriac Heinz Christian Strache, liderul formatiunii de extrema dreapta Partidul Libertatii FPOe , care face parte din coalitia de guvernamant, si a anuntat sambata demisia din functie in urma difuzarii unei inregistrari video compromitatoare in care Strache ofera contracte guvernamentale…

- Discutia s-a concentrat in special asupra preluarii unei cote importante din actiunile puternicului tabloid austriac Kronen Zeitung, cel mai mare din tara, pentru a-l transforma intr-un organ de presa pro-FPOe. Heinz Christian Strache, insotit de unul dintre colaboratorii sai apropiati, Johann Gudenus,…

- Vicecancelarul Strache promite favoruri rușilor Seful extremei dreapta austriece si vicecancelar, Heinz-Christian Strache, a fost acuzat vineri pentru ca a promis unei asa-zise nepoate a unui oligarh rus contracte publice in schimbul unui sprijin financiar, potrivit unor afirmatii aparute in presa care…

- Vicecancelarul austriac Heinz-Christian Strache a fost surprins într-o înregistrare secreta în care ofera contracte guvernamentale în schimbul susținerii politice, relateaza site-ul postului BBC citat de Mediafax.Înregistrarea video, filmata în secret înainte…

- Viceprimarul din Braunau am Inn, orașului austriac în care s-a nascut Adolf Hitler, a demisionat, marți, atât din funcție cât și din partidul de extrema-dreapta FPÖ, dupa ce a declanșat critici vehemente cu o poezie în care a comparat imigranții cu șobolanii, relateaza Reuters.Christian…