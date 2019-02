Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apelor, Ioan Denes, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca in spatiul public anumite persoane au continuat sa acuze Apele Romane in legatura cu calitatea apei potabile din Bucuresti.

- Ioan Denes, ministrul Apelor si Padurilor, a declarat luni ca apa bruta furnizata catre Apa Nova Bucuresti se incadra in limitele normale de amoniu si nu necesita tratarea in exces cu clor. Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat la randul ei o conferinta de presa pe aceesi tema la ora 17.00.…

- ApaNova va inregistra luni dimineata sesizari la autoritatile competente pentru a demara o cercetare in legatura cu poluarea cu amoniu de la care a pornit scandalul apei potabile din Bucuresti din ultimele zile, a anuntat, duminica, Madalin Mihailovici, directorul Apa Nova, la Antena 3.

- Ministrul Sorina Pintea anunta ca a cerut o ancheta despre modul in care Apa Nova a comunicat cetatenilor privind calitatea apei, in conditiile in care DSP a anuntat, vineri, ca patru probe de apa luate din Capitala demonstreaza ca nivelul de clor este mai mare de cinci ori fata de limita...

- Gabriela Firea a declarat ca i-a scris presedintelui Iohannis despre situatia de la Apa Nova si ca a cerut SRI si CSAT detalii, pentru a lamuri afirmatiile contradictorii privind apa de la robinet.

- UPDATE 00.10. Mihai Savin, directorul adjunct al Apa Nova, a anuntat la Digi24 ca nu e niciun risc si ca apa e potabila. „Nu am fost informati vizavi de poluarea cu amoniu. Avem monitorizare din 2 in 2 ore, daca ar fi fost vreun pericol, statia de tratare Rosu s-ar fi oprit automat, nu ar fi permis…

