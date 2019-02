Stiri pe aceeasi tema

- ApaNova va inregistra luni dimineata sesizari la autoritatile competente pentru a demara o cercetare in legatura cu poluarea cu amoniu de la care a pornit scandalul apei potabile din Bucuresti din ultimele zile, a anuntat, duminica, Madalin Mihailovici, directorul Apa Nova, la Antena 3.

- Ministrul Sorina Pintea a anuntat ca a cerut o ancheta despre modul in care Apa Nova a comunicat cetatenilor privind calitatea apei, in conditiile in care, vineri, DSP a anuntat ca patru probe de apa luate din Capitala demonstreaza ca...

- Continua scandalul privind calitatea apei din București. Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a solicitat de urgența o ancheta privind modul in care Apa Nova a comunicat cetațenilor privind calitatea apei. Totul dupa ce Apa Nova a anunțat ca apa nu are nicio problema, insa analizele DSP au aratat…

- Serviciul Roman de Informatii a fost sesizat in legatura cu scandalul legat de calitatea apei potabile din Bucuresti! In timp ce Apa Nova asigura ca nu sunt probleme, dar da vina pe Apele Romane, Ministrul Sanatatii indeamna in continuare la prudenta cand vine vorba de

- Gabriela Firea a declarat ca i-a scris presedintelui Iohannis despre situatia de la Apa Nova si ca a cerut SRI si CSAT detalii, pentru a lamuri afirmatiile contradictorii privind apa de la robinet.

- Scandalul apei potabile din Capitala ia amploare. Gabriela Firea, primarul general al municipiului Bucuresti, a luat decizia de a transmite o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis, Serviciului Roman de Informatii si Consiliului Superior pentru Aparare a Tarii.

- Gabrielal Firea, declarații de ultima ora privind scandalul apei contaminate din București. Primarul Capitalei i-a scris președintelui Klaus Iohannis și a sesizat și SRI."In acest moment exista doua informații contradictorii, una de la Apa Nova care are contract cu Primaria Capitalei și care…

- UPDATE 00.10. Mihai Savin, directorul adjunct al Apa Nova, a anuntat la Digi24 ca nu e niciun risc si ca apa e potabila. „Nu am fost informati vizavi de poluarea cu amoniu. Avem monitorizare din 2 in 2 ore, daca ar fi fost vreun pericol, statia de tratare Rosu s-ar fi oprit automat, nu ar fi permis…