- Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, a declarat, luni, la iesirea de la Parchetul Instantei supreme, ca va face o plangere penala pe numele ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, in legatura cu modalitatea de comunicare a situatiei apei de la robinet din...

- Scandalul din PSD ajunge la un nou nivel. Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu (PSD), ar fi depus o plangere penala pe numele ministrului Sanatații, Sorina Pintea, la Parchetul General.Plangerea lui Badulescu vine dupa ce Sorina Pintea a alertat populația in scandalul apei potabile din…

- Sorina Pintea spune ca in urma efectuarii a 14 analize a apei din Sectorul 4,5 si 6 s-a demonstrat ca nivelul concentratiei de clor in apa se incadreaza in limita admisa, precizand ca oamenii trebuie sa fie prudenti atunci cand o folosesc. Reprezentantii DSP spun ca situatia este una in premiera.

- In Romania a fost declarata epidemie de gripa. Anuntul a fost facut de ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, in cadrul unei conferinte de presa, care a avut loc azi dimineata. Oficialul a mentionat ca pragul epidemic a fost depasit timp de trei saptamani.

- Aplicarea prevederilor Ordonantei 114 nu duce la scaderi de venituri salariale ale personalului medical si auxiliar, sustine ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. ‘Pentru astazi am solicitat o intalnire cu cele doua mari federatii sindicale din sanatate – Sanitas si Solidaritatea. Am avut prima runda…

- Executia bugetara pe 2018 starneste un nou scandal intre putere si opozitie. Dupa ce Darius Valcov, consilierul premierului, a anuntat ca Guvernul s-a incadrat in tinta de deficit de 3%, senatorul PNL Florin Citu denunta o masluire a datelor oficiale si a scurgere a informatiilor nepublice. Liberalul…

- Sunt 34 de cazuri confirmate cu stafilococ auriu la copii nascuti la Maternitatea Giulesti, bebelusii fiind internati la mai multe spitale din Bucuresti, potrivit Ministrului Sanatații, Sorina Pintea, care a declarat, luni, ca una dintre cauze este numarul mare de nasteri prin operatie cezariana, neexistand…

- „Avem o problema foarte mare care a aparut de cateva zile la Agenția Naționala a Medicamentului. Au loc restructurari, se pare ca vor fi dați afara 200 de oameni, in contextul in care, in urma cu o luna, doamna ministru Sorina Pintea declara ca se dorește angajarea mai multor oameni la Agenția Medicamentului,…