- Un judecator din New Jersey a susținut in tribunal ca un adolescent acuzat de viol merita sa fie tratat cu indulgența, deoarece acesta era un elev cu note mari dintr-o familie buna și avea șanse mari de a intra la o facultate de renume, scrie New York Times .

- Polițist local din Gataia, filmat in timp ce lovește un cerșetor cu capul in gura. Imagini șocante surprinse , astazi, la o terasa din localitatea timișeana Gataia. Un om al strazii este lovit cu putere cu capul de un polițist local. Imaginile au fost poastate de un localnic pe Facebook.

- Inspectia judiciara a exercitat actiunea disciplinara împotriva judecatoarei Monica Claudia Cipariu, de la Tribunalul Bucuresti, pentru întârzierea redactarii motivarilor în 32 de dosare, printre care cea mai veche fiind sentinta

- Cristian Deliorga, numit recent judecator CCR cu sprijinul PSD - ALDE, a dat in judecata Inspectoratul Judetean de Politie Braila, cerand recuperarea permisului de conducere, suspendat in luna mai a anului trecut dupa ce judecatorul a depasit pe linia continua o masina de Politie.

- Intrebat, joi, de corespondentul MEDIAFAX, despre clipul electoral filmat de candidatul independent la europarlamentare George Simion, primarul Mihai Chirica a raspuns: „Din imaginile pe care le-am vazut si eu, era filmat in primarie, intr-adevar, dar nu sunt folosite insemnele primariei, sunt niste…

- Judecatorul CSM Bogdan Mateescu se intreaba cum au aparut reglementarile OUG 7, care a scos magistrații in strada, in contextul explicațiilor oferite de Tudorel Toader pana acum, privind diferite aspecte din perioada in care a fost ministru.Magistratul menționeaza ca nu are acces la pagina…

In data de 9 aprilie un minor din Campia Turzii a fost filmat in timp ce distrugea doua coșuri de gunoi din Parcul Municipal.