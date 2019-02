Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a cerut Ungariei sa sprijine Ucraina in contextul agresiunii rusești. In timpul unei conferințe de presa comune cu ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, la Budapesta, Pompeo a declarat: „Astazi am discutat cu ministrul (Szijjarto, n.r.) despre nevoia…

- Comisia de Investigații a Rusiei (SKR) a deschis dosare penale impotriva anchetatorilor ucraineni care anterior au inițiat o urmarirea penala impotriva unui procuror rus. SKR susține ca omologii din Ucraina au intentat dosar penal din rea-credința impotriva unui anchetator din Rusia, se arata intr-un…

- Oficiul Procurorului General din Ucraina a initit o investigatie penala impotriva lui Viktor Medvedciuk, pe care il acuza de tradare și separatism, a scris pe Facebook purtatorul de cuvant al procurorului general al Ucrainei, Larisa Sargan. Dosarul a fost inițiat la sesizarea deputatului Andrei Teteruk,…

- „Prin actiunile sale deliberate, Yanukovici a comis o infractiune impotriva suveranitatii Ucrainei, tradare de stat", a afirmat Vladyslav Deviatko. Judecatorul a precizat ca Yanukovici i-a trimis o scrisoare presedintelui rus Vladimir Putin pe 1 martie 2014, prin care ii cerea sa foloseasca armata…

- Statele Unite au cerut luni Uniunii Europene sa adopte sanctiuni impotriva programului iranian de rachete balistice, care, in opinia Washingtonului, reprezinta 'o amenintare grava si in crestere', relateaza AFP. Washingtonul a denuntat la sfarsitul saptamanii trecute un nou test…

- Se întâmpla la câteva zile dupa ce la Cernauți, în 28 noiembrie 1918, se decisese unirea Bucovinei cu România.Cu alte câteva luni în urma, în 27 martie 1918, la Chișinau, Sfatul Țarii a hotarât unirea Basarabiei cu România. Câțiva istorici…

- In urma tensiunilor dintre Rusia și Ucraina, Presedintele Ucrainei Petro Porosenko l-a acuzat pe presedintele Rusiei Vladimir Putin ca incearca sa-i anexeze intreaga tara si a cerut cancelarului Angela Merkel in interviuri acordate mass-media germane,sa vina in ajutorul Kievului in aceasta criza, noteaza…

- Aproape 60% dintre români se declara mai degraba de acord cu unirea României cu Republica Moldova, în vreme ce 27% sunt împotriva, conform unui sondaj Avangarde dat publicitatii miercuri. La întrebarea “Dvs., personal, ati fi mai degraba de acord…