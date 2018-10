Stiri pe aceeasi tema

- Mormântul cântaretului si compozitorului român de muzica folk Valeriu Sterian a fost vandalizat, sustine compozitoarea Zoia Alecu, care a si postat pe Facebook o fotografie cu piatra funerara distrusa, precizând ca este un gest

- Cezar Ouatu este desființat de romani dupa ce a mințit ca este italian la ”X Factor” Marea Britanie. Prestația muzicala a lui Cezar nu poate fi contestata, ea fiind – și de aceasta data – la cote inalte, insa reacțiile telespectatorilor din Romania nu au intarziat sa apara. Iar ele sunt legate exclusiv…

- Cezar Ouatu a fost aplaudat la scena deschisa, in prima etapa a X Factor UK. Contratenorul i-a suparat pe unii romani, insa, pentru ca le-a spus juraților Simon Cowell, Robbie Williams, Ayda Williams si Louis Tomlinson ca s-a nascut in Romania, dar e din Italia. Deși Ouatu a spus public ca nu i-a fost…

- Contratenorul Cezar Ouatu a ridicat in picioare juriul X Factor din Marea Britanie. Simon Cowell, Robbie Williams, Ayda Williams si Louis Tomlinson au avut numai cuvinte de lauda privind interpretarea romanului. Cu toate acestea, mai mulți fani romani s-au aratat deranjați de faptul ca artistul a declarat…

- Reteaua de socializare online Facebook a intampinat dificultati in Statele Unite si in tari europene, inclusiv in Romania, numerosi utilizatori raportand probleme vineri dupa-amiaza. Numerosi utilizatori din tari precum Statele Unite, Marea Britanie si Romania au semnalat prin Twitter ca nu au acces…

- Dupa ce i-a dat unfollow Biancai Dragușanu atat pe Instagram, cat și pe Facebook, Tristan Tate a transmis un mesaj la scurt timp dupa ce Cancan, site-ul nr. 1 din Romania, v-a dezvaluit cum s-a razbunat prezentatoarea pe milionarul englez, dupa ce și-au spus: “Adio!”. Britanicul a lasat la vedere și…

- Un șofer de TIR din Romania care a fost prins furand motorina din rezervorul unui camion strain, intr-o parcare din Spania, de langa Barcelona, a primit o lecție pe care, cu siguranța, nu o va uita prea curand. Isprava a fost povestita pe Facebook, pe un grup al șoferilor care calatoresc in Europa, Soferi…

- Barar a scris, vineri pe Facebook, ca inca nu a primit onorariul de la municipalitatea timișoreana, deși a susținut un concert in luna decembrie a anului trecut. „Nu pot sa-mi dau seama cum poate fi posibil sa canți in decembrie! Inainte de Craciun și sa nu iți primești banii nici in iulie…