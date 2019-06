Scandalos! Fetiță de 12 ani abuzată sexual și șantajată de un traficant de droguri! Polițiștii timișoreni specializați in combaterea criminalitații organizate și procurorii DIICOT aau descins la domiciliul unui barbat de 32 de ani, banuit de act sexual cu un minor, pornografie infantila și șantaj. Mai exact. barbatul este banuit ca ar fi intreținut raporturi sexuale cu o minora de 12 ani și ar fi fotografiat-o in ipostaze compromițatoare. […] The post Scandalos! Fetița de 12 ani abuzata sexual și șantajata de un traficant de droguri! appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

