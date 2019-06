Stiri pe aceeasi tema

- Pe pagina de Facebook intitulata ”Satu Mare, te iubesc” a fost postata recent o fotografie care demonstreaza, inca o data, ca autoritațile locale au mari probleme cand vine vorba de mult-trambițata egalitate in fața legii. Vorba celui care a postat fotografia: ”Nu toate mașinile se ridica. Unele au…

- Anunțul despre INVAZIA de capușe din Carei deranjeaza administrația Kovacs-Keizer-Beko dar nu atat de mult incat sa se ia masurile de rigoare. Situația este identica in fiecare an. In loc sa programeze din timp stropirile de igienizare din oraș primarul datornic Kovacs il platește pe finul sau pentru…

- Credem ca imaginile atașate acestui articol nu mai necesita niciun fel de comentarii. Fotografiile au fost facute la Spitalul Vechi din Satu Mare, și postate pe Facebook. Fotografiile demonstreaza fara doar și poate condițiile precare in care bolnavii iși așteapta insanatoșirea, iar cadrele medicale…

- Fostul mare arbitru roman Otto Anderco a decedat la 84 de ani. Ultimii ani din viata si i-a petrecut intr-un azil de batrani. Anuntul a fost facut joi dimineata, printr-o postare pe Facebook, potrivit Mediafax."Ultimul fluier" pentru Otto Anderco! Cu mare durere in suflet va anuntam…

- Pictorita Smaranda Milu Nemethi a murit la 37 de ani. A pierdut lupta cu o boala nemiloasa Smaranda Milu Nemethi a pierdut lupta cu boala necruțatoare, dupa ce crezuse ca a invins cancerul. Din nefericire, boala a revenit insa dupa cativa ani si a doborat-o. Smaranda Milu Nemethi era „Sotie, Fiica,…

- Trenurile 15540 si 15547 care circula pe ruta Arad - Timisoara si 15541 si 15546 care circula pe ruta Timisoara - Baia Mare si retur vor fi anulate incepand cu 12 martie, au informat, luni, reprezentantii Astra Trans Carpatic, operatorul privat care deservea aceste rute. Decizia a fost luata ca urmare…

- O satmareanca a gasit o cheie, care a fost pierduta pe strada Mihai Viteazul din Satu Mare. Cheia a fost gasita in zona sediului UDMR. Fotografia a fost postata pe Facebook, iar proprietarul (sau proprietara) cheii este cautata cu ajutorul paginii de socializare.

- Patru caini vagabonzi iși duc veacul pe aleile din Micro 16. O fotografie cu acești patrupezi a fost postata pe Facebook. „Patru caini flamanzi așteapta trecatorii … in Micro 16” este mesajul care insoțește fotografia de pe pagina de socializare. Nu este singurul loc din Satu Mare unde locuitorii orașului…