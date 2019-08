Stiri pe aceeasi tema

- „Dupa parerea mea, de data aceasta, sondajele de opinie vor avea dreptate. Sondajele il crediteaza pe domnul Tariceanu cu 16 la suta. In niciun caz, nu putem vorbi de un 4, 5 la suta. Nu putem compara anul 2014 cu un partid inființat nici de un an. De data aceasta, lucrurile sunt mult mai bine pregatite",…

- Viorica Dancila, candidatul PSD pentru alegerile prezidențiale, a declarat ca partidul sau urmarește ca caștige fotoliul de la Cotroceni și nu are ca singur obiectiv intrarea in turul doi. Ea a confirmat ca iși va da demisia daca nu va ajunge in turul doi al alegerilor. ”Dupa europarlamentare cand rezultatele…

- Candidatura lui Calin Popescu Tariceanu la alegerile preziențiale din noiembrie, susținut de ALDE și de Pro Romania, pare sa prinda contur. Intr-o intervenție la Romania TV, intrebat daca o asemenea alianța este posibila și care ar fi urmarile ei, analistul Bogdan Chirieac a precizat:…

- In ședința PSD care a avut loc luni, 15 iulie 2019, PSD a decis sa mearga cu un candidat propriu la alegerile prezidențiale, informeaza surse Antena 3. Așadar, PSD nu va merge pe mana lui Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE. Numele candidatului nu va fi stabilit astazi. De asemenea, s-a…

- Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE a anuntat, marti, ca o decizie in privinta unui candidat comun PSD-ALDE, la prezidentiale, va fi luata dupa 20 august. Intre timp, partidul se pregateste de cele trei runde de alegeri din acest an si de anul viitor. 37 de filiale judetene au fost dizolvate, pentru…

- "Prima decizie a vizat adoptatrea unei Rezolutii prin care Organizatia ALDE Arad ii cere presedintelui Calin Popescu-Tariceanu sa isi asume si sa isi anunte neintarziat candidatura in alegerile prezidentiale din luna noiembrie 2019", se arata in comunicat. "Deciziile luate astazi in cadrul…

- Camera Deputatilor dezbate si voteaza miercuri proiectul pentru modificarea unor acte normative privind votul in strainatate la alegerile prezidentiale. Proiectul a fost dezbatut in regim de urgenta si isi propune sa faciliteze votul romanilor din afara tarii, la urmatoarele alegeri, din luna noiembrie,…

- Romanii din diaspora ar putea vota trei zile la alegerile prezidențiale. Romanii din strainatate vor avea la dispoziție 3 zile sa voteze la alegerile prezidențiale, a decis joi, 27 iunie, comisia parlamentara comuna pentru codul electoral. Zilele de vot vor fi: – Vineri – ora 12.00 – ora 21.00 locala…