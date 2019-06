Scandal Valea Uzului. Peter Szijjarto: " Este singura decizie acceptabilă'' De comun acord cu partidul etnic maghiar UDMR, guvernul ungar considera ca ''singura decizie acceptabila'' este revenirea (la situatia anterioara), a spus Szijjarto. Cimitirul de la Valea Uzului adaposteste ramasitele pamantesti a peste 1.300 de militari decedati in Primul si al Doilea Razboi Mondial, din mai multe tari, si se afla in centrul unei dispute intre autoritatile din comuna Sanmartin judetul Harghita si liderii UDMR, pe de o parte, si autoritatile din Darmanesti judetul Bacau, pe de alta parte. Autoritatile locale din Darmanesti au ridicat in incinta mai multe cruci in memoria… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cursul acestei discutii telefonice Szijjarto a solicitat ca ministerele apararii roman si ungar sa inceapa consultarile ''in vederea restabilirii ordinii conform obligatiilor bilaterale si internationale'' la cimitirul din Valea Uzului. Potrivit MTI, cei doi ministri au insistat asupra unei solutionari…

- "In contextul Sarbatorii Inaltarii Domnului, consacrata si ca Zi a Eroilor, au loc mai multe manifestari religioase, de cinstire a eroilor neamului. Un asemenea ceremonial religios are loc si la Cimitirul International al Eroilor de la Valea Uzului. Fac un apel la buna intelegere, la calm pentru…

- UDMR intenționa sa rupa protocolul cu PSD dupa europarlamentare. Liderii Uniunii sunt nemulțumiți ca ințelegeri punctuale nu au fost indeplinite, iar colaborarea cu social-democrații a nemulțumit comunitatea, afectand potențialul electoral al UDMR in mod serios. Potrivit analizelor interne, este posibil…

- Viceprimarul comunei Sanmartin, judetul Harghita, a fost dus la sectia de politie din Miercurea-Ciuc pentru audieri, dar nu are nicio implicare in actiunea de provocare prin care au fost acoperite crucile din Cimitirul eroilor din Valea Uzului, fiind victima unei persecutari, precizeaza un comunicat…

- Cultul Stramoșilor nu se negociaza! Ziua Eroilor, 6 iunie 2019, in Cimitirul Eroilor Romani de la Valea Uzului! NU guvernul decide unde au murit Eroii Romani, ci Istoria. Negocierile politice nu pot sterge sangele romanilor. Exista o intreaga dezbatere pe tema amplasamentului Cimitirului de la Valea…

- Cimitirul militar de la Valea Uzului (Uzvolgye) este cel mai mare din judetul Harghita care adaposteste ramasitele pamantesti ale unor militari decedati in Primul Razboi Mondial. Autoritatile locale din orasul Darmanesti, judetul Bacau, au decis sa ridice in cimitir un monument in memoria soldatilor…

- Un conflict administrativ cu accente interetnice a izbucnit la Valea Uzului, intre doua localitați aflate la granița județelor Bacau și Harghita. Autoritatile locale din Darmanesti (judetul Bacau) au realizat in cimitirul militar maghiar al satului... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Kelemen Hunor, liderul UDMR, i-a cerut premierului Viorica Dancila sa intervina pentru incetarea efectelor deciziei unei primarii din Bacau. Este vorba despre amplasarea mormintelor soldaților romani intr-un cimitir din Harghita, unde sunt ingropați soldați maghiari. ”Este inadmisibil din…