Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat ca ia in calcul majorarea salariului minim brut de la 1.900 de lei la 2.050 de lei pana la sfarșitul acestui an. Potrivit calculelor ziarului Libertatea, majorarea de 150 de lei la leafa inseamna doar 85 de lei in buzunar. Cum din salariul brut se scad…

- Dupa vizita efectuata la Bruxelles, unde s-a intalnit cu președintele ALDE la nivel european dar și cu alte oficialitați ale Grupului parlamentar ALDE, Calin Popescu Tariceanu a facut declarații despre activitatea miniștrilor romani pe care a apreciat-o ca fiind foarte buna. In acest context, Tariceanu…

- Persoanele cu grad de handicap grav vor primi un spor de 15% la salariul de baza, pentru activitatea desfasurata in cadrul programului normal de lucru, potrivit unei hotarari ce va fi adoptata in sedinta de joi a Guvernului.

- Presedintele Comisiei pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a declarat joi ca bugetul SRI a fost taiat la rectificare, mentionand ca e obligatia Guvernului sa asigure banii pentru salarii si pensii. "Si comisia a inteles pe deoparte cum s-a facut aceasta rectificare bugetara, in sensul ca…

- Situația rectificarii bugetare urmeaza sa fie discutata astazi, in ședința de Guvern, in condițiile in care intre Executiv și președinte exista un conflict deschis. Situația tensionată a apărut din cauza blocării de către Klaus Iohannis a proiectului Guvernului de rectificare…

- Romania risca sa ramana fara bani de salarii, iar bolnavii din spitale, fara tratamente, avertizeaza Guvernul. In replica, presedintele Iohannis spune ca securitatea nationala este pusa in pericol de calculele Executivului. Blocajul a fost cauzat de disputele pe banii taiati de la Servicii.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a lansat un atac impotriva Guvernului, susținand ca miniștrii au alcatuit prost bugetul. Acesta a declarat ca daca nu se vor lua masuri, nu vor mai fi bani pentru pensii și salarii.

- România a înregistrat un deficit bugetar în primele 7 luni ale anului fața de aceeași perioada din 2017. Diferența dintre chletuieli și încasari este de 12 miliarde de lei, iar cauza principala este creșterea salariilor din sectorul bugetar…