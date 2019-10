Scandal uriaș pe tema moțiunii. PSD a decis ca aceasta să fie votată sâmbătă Scandal imens in Pralament pe tema moțiunii de cenzura. Opoziția a fost anunțata ca moțiunea de cenzura va fi citita miercuri, iar dezbaterea și votul vor avea loc sambata, incepand cu ora 11.00. Acest ultim aspect a declanșat un adevarat scandal. Liberalii au parasit imediat sala de ședințe și i-au acuzat pe social-democrați ca recurg The post Scandal uriaș pe tema moțiunii. PSD a decis ca aceasta sa fie votata sambata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Birourile Permanente Reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au decis ca motiunea de cenzura depusa de PNL pentru demiterea guvernului sa fie citita miercuri, in plenul reunit, incepand cu ora 15:00, iar votul sa fie dat sambata, la ora 11:00. Opozitia a depus motiunea de cenzura marti, la Parlament,…

- Președintele Consiliului Județean (CJ) Ilfov, Marian Petrache, a declarat, joi, ca liberalii vor depune moțiunea de cenzura saptamana viitoare, vineri. El arata ca preluarea guvernarii ”nu este o fericire” pentru ca situația este foarte proasta, iar liberalii risca ca, in șapte -opt, luni, incercand…

- Guvernul se va prezenta in Parlament dupa moțiunea de cenzura a opoziției. Decizia a fost luata in Comitetul Executiv National al PSD. Liderii PSD au decis sa nu restructureze Guvernul, ci doar sa desemneze ministri de la PSD pentru posturile ramase vacante dupa plecare ALDE de la guvernare. Astfel,…

- Dupa discuții și negocieri cu toate partidele din opoziție, PNL a ajuns la o concluzie privind calendarul moțiunii de cenzura. Data de 30 septembrie pare a fi stabilita pentru depunerea moțiunii de cenzura, scrie pesurse.ro. Pe data de 2 octombrie ar urma ca moțiunea sa fie citita, dezbatuta și votata…

- Senatul a adoptat, miercuri, in calitate de prima Camera sesizata, initiativa legislativa prin care sunt taxate pensiile speciale cuprinse intre 7.000 si 10.000 de lei cu 30%, iar ceea ce depaseste 10.000 de lei, cu 50%. In favoarea actului normativ au votat 76 de senatori si 16 s-au abtinut, conform Agerpres.…

- Partidele din opoziție, in frunte cu PNL au ajuns la o concluzie privind calendarul moțiunii de cenzura. In zona de opoziție aproape s-a batut in cuie ca data depunerii moțiunii sa fie 30 septembrie.Citește și: Miron Mitrea explica ce rol joaca in echipa Vioricai Dancila: Eu am incredere ca…

- Opoziția incearca, din nou, sa rastoarne Guvernul prin moțiune de cenzura. Intr-un context politic tensionat, urmare a ieșirii ALDE de la guvernare, Daniel Zamfir lanseaza o serie de intrebari cheie. „In primul rand, vreau sa vad textul moțiunii de cenzura. ALDE, chiar și in acest moment, cred ca trebuie…

- Kelemen Hunor, presedintele UDMR, avertizeaza ca intarzierea depunerii motiunii de cenzura impotriva Guvernului Dancila ofera timpul necesar PSD pentru negocieri si formarea unei noi majoritati. UDMR va vota motiunea de cenzura, a anuntat liderul formatiunii maghiare. “Este prima data din 2017 pana…