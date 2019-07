Stiri pe aceeasi tema

- Australianul Nick Kyrgios a recunoscut ca l-a vizat deliberat pe Rafael Nadal cu lovitura sa de dreapta in cursul meciului electrizant dintre cei doi, joi, in turul secund al turneului de tenis de la Wimbledon, informeaza AFP.

- Rafael Nadal, numarul 3 mondial a obtinut a 50-a sa victorie în turneul de Mare Slem de la Wimbledon, impunându-se în patru seturi, 6-3, 3-6, 7-6 (7/5), 7-6 (7/3), în fata australianului Nick Kyrgios, într-o partida

- WIMBLEDON 2019 // Rafael Nadal (33 de ani, 2 ATP), proaspat campion la Roland Garros, nu va fi cap de serie numarul doi la Wimbledon, in ciuda locului pe care-l ocupa in clasament. Turneul britanic iși desemneaza favoriții pe baza unui sistem propriu, diferit de celelalte turnee de Mare Șlem. ...

- Scandal in tenis! Rafael Nadal (33 de ani), locul 2 ATP, a criticat alegerea capilor de serie la turneul de la Wimbledon, care favorizeaza rezultatele obtinute pe iarba fara "respectarea statutului" din clasamentul mondial si care ar urma sa-l retrogradeze in pozitia a treia dupa Novak Djokovic si Roger…

- Elvetianul Roger Federer, locul 3 ATP si favorit principal, a castigat, duminica, pentru a zecea oara turneul de la Halle, cu premii de peste doua milioane de euro, anunța news.ro.Federer l-a invins in finala pe belgianul David Goffin, locul 33 ATP, scor 7-6 (2), 6-1, intr-o ora si 23 de minute.…