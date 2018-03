Stiri pe aceeasi tema

- Damian Collins, cel care conduce ancheta Camerei Comunelor privind stirile false, a acuzat Facebook ca a indus in eroare comitetul. Collins l-a somat in scris pe Zuckerberg pentru a oferi explicatii: „A venit timpul sa ascultam un director de la Facebook cu destula autoritate pentru a descrie…

- Autoritatea britanica responsabila cu protectia datelor personale a cerut marti autorizatie de perchezitie a birourilor firmei Cambridge Analytica (CA), acuzata ca a obtinut ilegal date personale a milioane de utilizatori ai retelei sociale Facebook, al carei fondator, Mark Zuckerberg, este chemat…

- Scandalul Facebook - Cambridge Analytica a afectat grav imaginea si marca Facebook, conform unor surse din cadrul companiei care au dorit sa-si pastreze anonimatul, citate de CNN. Acum va fi nevoie de eforturi supraomenesti pentru a reconstrui increderea pierduta a publicului in promisiunea si capacitatea…

- Facebook se afla in centrul unui scandal care pare sa se amplifice, dupa ce compania Cambridge Analytica a fost acuzata ca a folosit fara consimtamint datele a 50 de milioane de utilizatori ai retelei sociale pentru a elabora un soft care sa prezica si sa influenteze votul alegatorilor. Datele ar fi…

- Atitudinea lui Mark Zuckerberg, faimosul fondator al rețelei de socializare Facebook, de pe vremea cand era tanar, se intoarce astazi impotriva lui, mai ales pe fondul ultimului scandal privitor la scurgerile de informații aparute in rețeaua de socializare.

- WhatsApp ajusteaza durata de timp in care poti retrage mesajele trimise din greseala, scrie go4it.ro.WhatsApp a adaugat in urma cu ceva timp optiunea pentru stergerea si revocarea mesajelor trimise, cu anumite restrictii. Concret, pentru a revoca un mesaj trimis din greseala procedam…

- 16 martie este o zi foarte importanta in viața Andrei și a lui Catalin Maruța. Acum 7 ani, pe aceasta data, s-a nascut fiul lor, David. Cantareața a marcat momentul printr-o postare pe Facebook, strangand mii de mesaje de felicitare in numai o ora. ”7 ani de cand am nascut primul copil. De cand am…

- WhatsApp a anuntat ca renunta la decizia de impartasi datele utilizatorilor sai din Europa cu compania-mama, Facebook, cel putin deocamdata. Din cauza legislatiei GDPR (General Data Protection Regulation), Facebook renunta temporar sa acceseze datele personale ale utilizatorilor WhatsApp din…

- Facebook ar putea urmari tot ceea ce faci in mediul online, chiar daca nu ai intrat niciodata pe site-ul de socializare. Cea mai mare retea sociala din lume intocmeste fisiere secrete despre activitatile a miliarde de utilizatori. Compania...

- Traian Basescu urmeaza sa devina din nou bunic. Fiica sa, Elena Basescu, a anunțat, printr-un mesaj pe Facebook , ca este insarcinata cu cel de-al treilea copil, iar reacția fostului președinte nu s-a lasat așteptata. „Mare bucurie! Anul acesta se va naste cel de-al treilea copil al fiicei mele Elena.…

- O femeie din Sibiu a nascut in mașina. O sibianca a nascut in seara zilei de sambata, 17 februarie, in masina, in timp ce se deplasa catre maternitatea din oraș. Imediat, soțul sau a postat pe Facebook fotografii cu fiica și locul nașterii sale, dar și actul constatator, alaturi de un mesaj, scrie hotnews.ro…

- Primaria a anuntat pe contul sau de Facebook ca vrea sa celebreze Centenarul Marii Uniri prin arborarea drapelului national pe un catarg inalt de 41 de metri, ce urmeaza a fi amplasat in parcul din zona intersectiei dintre strada Palat si Splai Bahlui Mal Stang. Studiul de fezabilitate, indicatorii…

- Facebook la prima vedere pare bine intentionat si totdeauna in folosul utilizatorilor dar, potrivit specialistilor, nu-i chiar asa. Vorbim de o noua aplicatie de mobil care ascunde practic altceva, aduna datele personale daca urmeaza pasii de indrumare din optiunea Mobile Data.

- Campul de compunere a posturilor are parte de primul update major dupa mai bine de un an de cand Facebook a lansat fundalurile colorate. Se numeste „Liste" si face exact asta: permite utilizatorilor sa creeze liste pe diverse subiecte. Cu noua facilitate, utilizatorii pot crea in cadrul postarilor…

- „Liste” este numele care vorbeste de la sine despre cea mai noua facilitate lansata de Facebook. Campul de compunere a posturilor are parte de primul update major dupa mai bine de un an de cand Facebook a lansat fundalurile colorate. Se numeste „Liste” si face exact asta: permite utilizatorilor sa creeze…

- In urma unor rapoarte de la utilizatorii de Facebook din Statele Unite care au observat ca au acum un buton numit „Downvote”, compania a fost nevoita sa ofere declaratii oficiale despre acesta. In ciuda faptului ca un buton cu un asemenea nume ar putea sa sugereze ca primim in sfirsit butonul „Dislike”…

- Cel mai citit ziar din Brazilia, Folha de S Paulo, a anuntat ca nu va mai publica continut pe pagina sa de Facebook, acuzand platforma de socializare ca incurajeaza distribuirea de stiri false prin revizuirea algoritmului care sta la baza news feed-ului. Luna trecuta, Mark Zuckerberg, cofondator…

- Prabușirea indicelui Dow Jones, care a avut un efect de domino pe bursa, a dus la pierderi de 93 de miliarde de dolari pentru cei mai bogați oameni din lume. 20 dintre ai au pierdut cate un miliard de dolari, dupa ce turbulențele de pe Wall Street s-au extins pe plan global. Fondatorul AMAZON,…

- Cei mai bogati oameni ai lumii au pierdut 93 de miliarde de dolari, iar 20 dintre ei au pierdut cel putin un miliard de dolari fiecare, dupa ce turbulentele de pe Wall Street s-au extins pe plan global, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. Conform indicelui Bloomberg Billionaires, fondatorul Amazon,…

- Potrivit indexului miliardarilor realizat de Bloomberg, cel mai bogat om de pe planeta, fondatorul Amazon, Jeff Bezos, si-a vazut averea diminuata cu mai mult de 5 miliarde dolari. Omul de afaceri Warren Buffett a pierdut si el 3 miliarde si jumatate. Aproape tot atat si fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg.…

- Povestea lui Dacian a fost publicata pe pagina de facebook The never forgotten Romanian children – Copiii niciodata uitați ai Romaniei, iar utilizatorii au sarit rapid in ajutor cu un share sau cu informații care ar putea fi de ajutor. „Ma numesc DACIAN. Numele mi-a fost dat…

- In mijlocul anului 2009, Brian Acton era un inginer software care nu-si gasea de munca. Desi avea ani de experienta la companii precum Yahoo sau Apple, tanarul Acton a fost refuzat si de Twitter si de Facebook. O greseala care a costat-o pe Facebook 19 miliarde de dolari. De ce?

- Criteriul geografic va fi un factor in vederea stabilirii ordinii posturilor in cadrul retelei Facebook, informeaza news.ro. Facebook anunta o noua schimbare a algoritmului care stabileste ordinea posturilor pe wall-ul utilizatorilor sai, de aceasta data cu accent pe localizare. Este deja a treia…

- Facebook anunta o noua schimbare a algoritmului care stabileste ordinea posturilor pe wall-ul utilizatorilor sai, de aceasta data cu accent pe localizare. Este deja a treia modificare de algoritm anuntata de Facebook in prima luna a anului. Seful companiei, Mark Zuckerberg, a anuntat ca stirile care…

- Facebook a cumparat un start-up care ii permite sa aiba un control mai mare asupra utilizatorilor.Este vorba de un start-up american care permite verificarea identitatii prin tehnologii biometrice, Facebook ar putea folosi tehnologia start-upului cumparat pentru recunoasterea

- Presedintele Senatului si al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, afirma, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ca Verestoy Attila a fost unul dintre liderii comunitatii maghiare care a promovat democratia si interesele tarii in care s-a nascut."Cu profund regret si tristete am aflat vestea…

- Viorica Dancila a transmis primul mesaj pe Facebook de cand a fost desemnata premier. Ea a publicat pe rețeaua de socializare o fotografie cu un mesaj de Ziua Unirii Principatelor. „Unirea Tarii Romanesti cu Moldova, prin actiunea unor adevarati oameni de stat, e un moment cheie al istoriei noastre.…

- Liviu Dragnea, sef al PSD si presedinte al Camerei Deputatilor, nu a participat miercuri la nicio manifestare organizata cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane. Acesta s a rezumat la o urare postata pe pagina personala de Facebook.In urma cu 159 de ani, romanii au asezat piatra de temelie a marelui…

- Cu ocazia noilor modificari ale algoritmului Facebook, fondatorul retelei sociale, Mark Zuckerberg, a facut o declaratie intens comentata de analisti. Este pentru prima data cand argumentele aduse pentru schimbarea anuntata se refera la sanatatea, bunastarea si chiar fericirea utilizatorilor.

- Facebook a anunțat vineri ca le va cere celor doua miliarde de utilizatori sa iși exprime opțiunea privind gradul de incredere pe care il au fața de știrile pe care le gasesc in newsfeed. Acest gest este o incercare a rețelei de socializare de a combate raspandirea dezinformarii, scrie AFP. Schimbarea…

- Declarația 600 poate fi depusa și online. Data de 31 ianuarie 2018 este in care persoanele fizice autorizate și ceilalți contribuabili care au obținut in 2017 venituri din activitați independente, din chirii, din agricultura, silvicultura și piscicultura, din asocieri cu persoane juridice, din investiții…

- Presedintele CJ Neamt, Ionel Arsene, fost deputat PSD si un lider important al partidului, a fost retinut, joi, de procurorii DNA urmand sa fie prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva sub acuzatia ca a luat mita 100.000 de euro pentru a face trafic de influenta la Agentia Nationala de…

- Mark Zuckerberg, co-fondatorul celui mai mare business de social media, si-a privit averea scazandu-i cu 3,3 miliarde de dolari dupa ce a postat pe Facebook planurile sale de a indrepta continutul „news feed-ului” spre familie si prieteni, cu costul de ...

- Mark Zuckerberg a pierdut vineri 3,3 miliarde de dolari in urma anuntului referitor la modificarea algortimului de afisare a postarilor in reteaua Facebook, ca urmare a scaderii actiunilor companiei cu 4,5% la bursa din New York, transmite Bloomberg.

- Compania facebook anunța noi modificari privind informațiile afișate utilizatorilor în newsfeed.Mai exact, algoritmii vor fi modificati pentru a afisa mai multe lucruri publicate de prieteni si membrii familiei si mai putin continut de la publicatii si alte tipuri de pagini.Potrivit…

- Mark Zuckerberg a anuntat una dintre cele mai mari schimbari ale News Feed-ului din ultimii ani, urmand ca utilizatorilor sa le apara mai multe postari de la membrii familiei si de la prieteni, in detrimentul postarilor de la companii, brand-uri si diverse pubiicatii. Schimbarea va afecta organizatiile…

- Reputatul profesor universitar dr. ing. Garabet A. Kuuml;mbetlian, membru titular al Academiei de Stiinte Tehnice din Romania si al Asociatiei Generale a Inginerilor din Romania s a stins din viata. Informatia a fost facuta publica de prof. Iris Sarchizian pe contul sau de Facebook. "O pierdere pentru…

- Coreea de Nord a intrat in Noul An, cu jumatate de ora mai tarziu decat vecinii de la sud, iar nord-coreenii ieșiți pe strazile din Phenian au avut parte de un show de artificii spectaculos care a durat aproape 20 de minute. Kim Jong-un a vrut sa-și bucure populația și le-a oferit un spectacol uimitor…

- Într-un interviu acordat lui Jack Dorsey, Twitter CEO, Edward Snowden a vorbit despre marea problema pe care o rerezinta controlul datelor personale al utilizatorilor diferitelor platforme. Snowden a precizat ca datele pe care multe companii le colecteaza despre utilizatorii…

- O mana de oameni ce lucreaza in cateva companii IT direcționeaza zilnic gandurile unor miliarde de oameni, spune designerul de conținut Tristan Harris. De la notificarile pe Facebook pana la Snapstreaks și auto-play-ul YouTube, toți lupta pentru un singur lucru: sa-ți capteze atenția.