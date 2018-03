Stiri pe aceeasi tema

- ''Sterge pagina de Facebook a SpaceX daca ai curaj!'', i-a scris pe Twitter un internaut directorului Tesla, Elon Musk. ''Nu am stiut ca avem una. Se aranjeaza!'', a raspuns miliardarul. Paginile de Facebook ale SpaceX si Tesla, care aveau milioane de urmaritori, nu mai sunt accesibile, noteaza Reuters.…

- Monseniorul Dario Vigano, seful italian al Departamentului de Comunicatii al Vaticanului, si-a anuntat demisia, dupa ce a fost acuzat ca a ascuns informatii dintr-o scrisoare papala, intr-un asa numit scandal 'Lettergate', a anuntat miercuri Vaticanul, potrivit Reuters si dpa."In ultimele…

- Comisia Europeana (CE) cere ”clarificari” de la Facebook dupa dezvaluiri cu privire la exploatarea unor date personale apartinand unor milioane de utilizatori ai retelei de socializare de catre compania Cambridge Analytica, implicata in campania electorala a lui Donald Trump, relateaza AFP, potrivit…

- Marile companii digitale, precum Alphabet, deținatorul Google, si Twitter, ar putea fi impozitate cu 3% din veniturile brute, in tara de unde provin utilizatorii, potrivit unui proiect al Comisiei Europene care va fi publicat pe 21 martie, relateaza Bbloomberg, citat de News.ro.

- Facebook a inchis pagina oficiala a gruparii Britain First (extrema dreapta), dar si paginile liderilor acesteia, din cauza ca incalca normele grupului, scrie The Associated Press conform News.ro . Gruparea a devenit cunoscuta in intreaga lume in noiembrie, cand presedintele american Donald Trump a…

- Parlamentul turc a adoptat marti o lege controversata in materie electorala, despre care opozitia afirma ca poate deschide calea pentru fraude si pune in pericol corectitudinea alegerilor din 2019, transmite Reuters, conform agerpres.ro. Dupa ce vicepresedintele parlamentului, Aysenur Bahcekapili,…

- Un milionar a incercat sa afle daca iubita are o pasiune pentru el sau doar se preface ca-l iubește, doar pentru bani. Astfel, acesta a anunțat-o ca a devenit lefter. Povestea este adevarata, omul postand apoi totul pe pagina sa de Facebook. El era intr-o relație indelungata cu o femeie pe care o iubea…

- O lege din Germania care le cere companiilor de social media, precum Facebook si Twitter, sa elimine in scurt timp discursul instigator la ura care apare pe platformele lor de socializare va fi revizuita, dupa ce a generat critici potrivit carora din cauza acesteia este blocat prea mult continut…

- Portiuni de drum si gospodarii inundate la Draganesti Vlasca in Eveniment / Circulatia pe DE70, pe raza localitatii Draganesti Vlasca, se desfasoara cu dificultate pe o portiune de aproximativ 100 m, apa acumulata pe carosabil avand adancimea de circa 15 cm, potrivit purtatorului de cuvant…

- IQOS a devenit foarte popular in Romania, unde n-are probleme de natura legala, dar in Statele Unite ale Americii situatia sta cu totul altfel. Tehnologia IQOS este din ce in ce mai populara in ultima perioada iar, odata cu popularitatea, s-au inmultit si controversele legate de efectele nocive pe care…

- FCSB are programat in aceasta seara meciul din "sferturile" Cupei Romaniei, pe terenul divizionarei secunde AFC Hermannstadt. Partida trebuia sa inceapa la 18:30, dar a fost amanata o ora din cauza condițiilor execrabile in care se prezinta terenul de pe Municipalul din Sibiu, scrie gsp.ro. MM…

- Racheta Falcon 9 de la SpaceX a pus pe orbita doi sateliti de inernet din cadrul proiectului Starlink, alaturi de o nava spaniola de observatie a Pamantului. Falcon 9 trebuia sa decoleze initial pe 17 februarie, dar misiunea a fost amanata pentru 22 februarie, din motive tehnice si de vreme.…

- Cinci persoane au fost arestate in cadrul unei investigatii secrete lansate de politia argentiniana in legatura cu descoperirea a aproape 400 de kilograme de cocaina la ambasada rusa din Buenos Aires la...

- 10 responsabili politici sunt suspectati ca au primit mita din partea gigantului farmaceutic Novartis. Parlamentul grec a aprobat o Comisie de ancheta, iar compania elvetiana a anuntat ca va coopera cu autoritatile si ca declanseaza si propria investigatie. Raportul procurorilor are 2500 de pagini.

- Jeff Bezos, fondatorul și directorul general al Amazon, investește 42 de milioane de dolari in construirea unui ceas care sa contorizeze 10.000 de ani, pentru realizarea caruia un munte intreg din Texas a fost excavat, scrie The Verge . Ideea inițiala a fost enunțata de catre Danny Hillis, care a prezentat…

- Politistii au confiscat o arma cu aer comprimat, detinuta ilegal de un videlean in Eveniment / Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au organizat si executat marti, 20 februarie, o actiune pe linia respectarii prevederilor art. 342 din Codul Penal, privind regimul armelor…

- Ex-premierul Victor Ponta declanșeaza, pe Facebook, un nou atac acid la adresa șefului PSD, Liviu Dragnea, pe care-l acuza ca și-a cumparat sprijinul politic pentru a fi reconfirmat la Congresul din martie.

- Accident rutier cu victime, la Tarnava; O masina s-a izbit de un copac in Eveniment / O masina s-a izbit de un copac pe DJ 503, pe raza localitatii Botoroaga, sat Tarnava, iar in urma impactului doua persoane au ramas incarcerate. Accidentul a avut loc in seara zilei de duminica,…

- Comisarul european pentru Justitie, Consumatori si Egalitate de Gen, Vera Jourova, a avertizat, joi, companiile Facebook, Google si Twitter "sa faca mai mult" pentru a actualiza termenii si conditiile de utilizare in concordanta cu legislatia Uniunii Europene, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Facebook a pierdut 2,8 milioane de utilizatori sub 25 de ani in SUA anul trecut, iar ”hemoragia” va continua și in acest an, potrivit companiei de cercetare eMarketer, scrie Recode . Conform estimarilor, Facebook va pierde in acest an alți 2,1 milioane de utilizatori. Facebook și-a pierdut aura de ”cool”…

- Actorul Jim Carrey a anuntat pe Twitter ca îsi vinde actiunile pe care le are la Facebook si ca îsi sterge contul curent, încurajând publicul si investitorii sa boicoteze reteaua de socializare.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a criticat dur, joi, pe seful politiei din tara sa dupa ce un comisar israelian a afirmat ca oameni 'cu putere' au trimis anchetatori privati într-o încercare evidenta de a-i discredita pe ofiterii judiciari care

- Dupa succesul rasunator inregistrat de SpaceX cu lansarea rachetei Falcon Heavy, Tesla, cealalta firma a lui Elon Musk a anuntat un esec urias. A pierdut peste 675 de milioane de dolari in ultimele trei luni ale lui 2017.

- Acesta a fost plasat in spatiu pe o traiectorie care il va aduce in apropierea orbitei planetei Marte. Sistemul audio al masinii ruleaza melodia Space Oddity a artistului – in traducere “O ciudatenie spatiala”. Insusi Musk a spus inainte de misiune ca este o sansa destul…

- Cea mai puternica racheta din lume, Falcon Heavy, produsa de SpaceX, s-a inaltat marti in spatiu de pe aceeasi rampa de lansare din Florida de unde au inceput misiunile spre Luna, evenimentul reprezentand un pas important pentru compania privata de rachete detinuta de antreprenorul miliardar Elon Musk,…

- Un nou scandal a izbucnit la Timișoara pe tema condițiilor mizere dintr-o unitate medicala, dupa ce o tanara a postat pe Facebook imagini dintr-un salon... The post Spitalul de Infecțioase, subiect de scandal pe tema mizeriei. Robu spune ca adevarata fata a clinicii e alta appeared first on Renasterea…

- O racheta de tip Falcon 9, apartinand companiei aerospatiale SpaceX, a fost lansata miercuri de la baza Cape Canaveral, din Florida, transportand pe orbita un satelit de comunicatii fabricat in Luxemburg, destinat sa extinda raza de supraveghere NATO si capacitatea de a impiedica atacurile cibernetice…

- Americanca Serena Williams a avut o reactie dura la adresa compatriotului Tennys Sandgren, calificat in sferturile de finala de la Australian Open. Dupa ce presa americana a scos la iveala faptul ca acesta redistribuia pe contul de Twitter mesaje cu continut rasist sau homofob, Serena Williams s-a…

- Pompierii teleormaneni au salvat locuinta unei batrane din Vitanesti in Eveniment / Jarul cazut dintr-o soba ar fi putut duce la o tragedie, daca pompierii teleormaneni n-ar fi intervenit, prompt, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la locuinta unei batrane de 78 de ani, din localitatea Vitanesti.…

- Facebook a anunțat ca investigheaza propaganda serviciilor secrete ruse in cadrul campaniei pentru referendumul pentru Brexit, derulat in Marea Britanie in vara anului 2016, scrie Reuters . Mai mulți parlamentari britanici s-au plans ca Facebook face foarte puține in vederea cercetarii dovezilor care…

- Simona Halep, numarul 1 WTA, a fost acuzata de rasisim în urma unor afirmații pe care le-a facut despre adversara sa de 17 ani, Aiava. Simona A spus ca tânara o face sa se gândeasca la Serena Williams, fostul lider WTA. "Este foarte talentata. Este puternica și…

- 676 de teleormaneni si-au gasit un loc de munca in ultima luna din 2017 in Social / Potrivit ultimului buletin informativ dat publicitatii de AJOFM Teleorman, in luna decembrie a anului 2017, 843 de teleormaneni au beneficiat de masurile active oferite de institutie, reusindu-se incadrarea in munca…

- O capsula Dragon, fabricata de compania SpaceX, a amerizat in conditii de siguranta in Oceanul Pacific sambata, dupa ce a petrecut patru saptamani in spatiu in cadrul unei misiuni de aprovizionare a Statiei Spatiale Internationale (ISS), informeaza DPA. Capsula a amerizat in jurul orei…

- Actrita Meghan Markle, viitoarea sotie a printului Harry, s-a conformat unei reguli nescrise a familiei regale britanice si si-a sters toate conturile de pe retelele de socializare, informeaza rtl.fr. Fanii actritei din serialul ''Suits'' si cei care o vor iubi in noul…

- Consiliul de Securitate al ONU va avea vineri o reuniune privind situatia din Iran, la cererea Statelor Unite, a indicat joi presedintia Consiliului, asigurata de Kazahstan. Reuniunea, programata la ora 20:00 GMT, vineri, este deja criticata de Rusia, care considera ca manifestatiile din Iran…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a scris marti noapte pe Twitter un nou mesaj adresat lui Kim Jong Un, dupa ce liderul nord-coreean a afirmat amenintator ca are pe birou un buton nuclear. In mesajul sau, Trump scrie ca si el are un buton nuclear, dar ca butonul lui e mai mare si mult mai puternic.…

- Compania americana de automobile electrice Tesla va produce si o camioneta electrica, la scurt timp dupa lansarea modelului Y programata pentru 2019. Este anunutul publicat pe Twitter de Elon Musk, directorul general al Tesla. "Promit ca vom produce o camioneta imediat dupa Model Y. Ma gandesc…

- "Am dat instructiuni ministrului de externe Sandra Jovel pentru a incepe demersul" de punere in aplicare a acestei decizii, a scris presedintele Jimmy Morales pe contul sau de Twitter, potrivit Agerpres. Presedintele Guatemalei a precizat pe reteaua sociala ca a luat aceasta decizie dupa o…

- Presedintele Guatemalei, Jimmy Morales, a anuntat duminica relocarea la Ierusalim a ambasadei tarii sale din Israel, în sprijinul deciziei Statelor Unite si în pofida votului Adunarii Generale a ONU de condamnare a deciziei Washingtonului, relateaza luni AFP. "Am dat instructiuni…

- Lansarea rachetei era planificata pentru ora 17.27, vineri, potrivit TechCrunch. Scopul misiunii a fost de a trimite zece sateliti pe orbita joasa a Pamantului, pentru compania Iridium Satellite Communications. Unii dintre utilizatorii de Twitter au crezut initial ca este vorba despre o vizita extraterestra,…