Stiri pe aceeasi tema

- Joi, timp de noua ore, membrii familiei lui Gheorghe Dinca au fost audiati la sediul DIICOT. Dupa aceasta procedura, Tonel Pop a oferit noi detalii. Avocatul familiei Luizei acuza ca procurorii DIICOT au grija sa se fereasca de el si incearca sa il tina cat mai departe de ancheta. Mai mult, Tonel Pop…

- Reactie dura a lui Tonel Pop, dupa ce a aflat ca sotia lui Gheorghe Dinca si doi dintre copii se afla la audieri! Avocatul familiei Luizei sustine ca, desi el a cerut reaudierea acestora, nu a fost dorit acolo de oamenii legii. Mai mult, acesta a marturisit ca este urmarit, amenintat si interceptat.

- Avocatul familiei Luizei, Tonel Pop, a declarat pentru agenția naționala Mediafax ca din punctul lui de vedere exista o a treia victima deoarece indiciile pe care le are arata ca anchetatorii evita un scandal. Avocatul spune ca sunt si bijuterii care ar indica o a treia victima. „Din punctul meu de…

- Gheorghe Dinca ar fi fost fascinat de Luiza Melencu. Tocmai de aceea, avocatul Tonel Pop este convins ca ramașițele descoperite in ultimele zile nu aparțin adolescentei disparute in luna aprilie. In schimb, avocatul susține ca fata ar fi putut fi „data mai departe”.

- Tonel Pop, avocatul familiei Luizei, este nemulțimit de modul in care anchetatorii iși fac treaba in cazul de la Caracal.In direct la Romania TV, aparatorul spune ca nu e posibil ca, in momentul in care polițiștii de la Omoruri și criminaliștii sunt la fața locului, in casa lui Gheorghe Dinca,…

- Claudiu Lascoschi, avocatul lui Gheorghe Dinca, a explicat, sambata dupa-amiaza, la Romania TV, detalii nestiute din ancheta crimelor din Caracal. Avocatul susține ca Dinca recunoaște ambele crime, desi nu isi mai aminteste cum arata Luiza si nu a putut oferi detalii despre cadavrul acesteia.Citește…

- Avocatul lui Gheorghe Dinca, Claudiu Lascoschi, a declarat ca principalul suspect in cazul Caracal nu iși amintește culoarea parului Luizei, insa clientul lui a susținut in fața anchetatorilor ca fata a mers de buna voie cu el și nu a violat-o. Dinca nu a spus ca ar fi ars și trupul Luizei. „Anchetatorii…