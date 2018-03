Stiri pe aceeasi tema

- Comunitatea internaționala critica dur Rusia dupa incercarea de asasinat a agentului dublu Serghei Skripal la inceputul lunii martie. Cele mai importante organizatii internationale din care Marea Britanie face parte au deplans atacul. In cadrul Uniunii Europene, presedintele Consiliului, Donald Tusk,…

- Eurodeputatii au criticat vehement luni, in sesiunea plenara de la Strasbourg, promovarea fulger controversata a lui Martin Selmayr, seful de cabinet al presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in postul strategic de secretar general al executivului comunitar, relateaza AFP.Modul…

- Belgia a inchis fabricile unui mare producator de carne, iar supermarketurile au retras produsele sale, din cauza unui scandal legat de carnea stricata. In fabrica, au fost gasite potențiale pericole pentru...

- Atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost agent secret rus a fost comis cu o substanta de uz militar, "cel mai probabil" de catre Rusia, afirma premierul Marii Britanii, Theresa May, care a dispus convocarea ambasadorului rus si a amenintat cu o riposta puternica.

- E scandal in toata regula la Congresul PSD, acolo unde Nicolae Banicioiu și Ecaterina Andronescu acuza jocurile de culise facute in favoarea premierului Viorica Dancila, astfel incat aceasta sa ocupe funcția de președinte-executiv al partidului. Banicioiu a acuzat voalat fraudarea votului…

- E scandal mare la Congresul PSD! Nicolae Bancioiu a anuntat ca doar unul dintre el si Ecaterina Andronescu va mai candida pentru functia de presedinte executiv si vor face anuntul in sala, daca vor fi lasati sa vorbeasca. Cei doi spun ca nu sunt lasați sa vorbeasca și ca majoritatea delegaților au…

- Primele declarații ale lui Ionuț Popa ca director tehnic la UTA. Ce spune despre razboiul cu suporterii. ”Am incercat sa vorbesc cu suporterii, nu au vrut sa ne intalnim, mi-am cerut scuze daca am deranjat la baraj. Așa sunt eu, fac tot ce imi sta in putința ca echipa la care antrenez sa invinga. Poate…

- O neurotoxina este substanta la care au fost expusi fostul spion rus si fiica sa, a anuntat politia britanica. In stare grava este si primul politist care a intrat in contact cu cei doi, gasiti inconstienti pe o banca.

- Anglia se poate retrage de la Campionatul Mondial Rusia 2018, in cazul in care Kremlinul va fi gasit responsabil pentru presupusa tentativa de asasinare a unui fost spion rus. Sergei Skripal (66 de ani), un fost spion rus refugiat in Marea Britanie, și fiica acestuia se afla in stare critica dupa ce…

- Comportamentele abuzive ale profesorilor continua sa ajunga pe primele pagini ale ziarelor. De data aceasta, evenimentele de la școala Gimnaziala „Vasile Goldis” din Alba Iulia au dus la o ancheta.

- Cinci persoane au fost arestate in cadrul unei investigatii secrete lansate de politia argentiniana in legatura cu descoperirea a aproape 400 de kilograme de cocaina la ambasada rusa din Buenos Aires la...

- Comisia Europeana a anuntat ca permisele de conducere emise în Marea Britanie ar putea sa nu mai fie valabile în UE, în urma retragerii statului britanic din Blocul comunitar, informeaza site-ul publicatiei The Telegraph si al postului Sky News,

- Comisia Europeana a anuntat ca permisele de conducere emise in Marea Britanie ar putea sa nu mai fie valabile in UE, in urma retragerii statului britanic din Blocul comunitar, informeaza site-ul publicatiei The Telegraph si al postului Sky News.

- Parlamentul grec urmeaza sa aprobe miercuri seara crearea unei comisii de ancheta in legatura cu presupusa mita platita de grupul farmaceutic elvetian Novartis unui numar de zece responsabili politici el...

- Conform acestei publicatii, care isi sprijina relatarea pe declaratii ale unor fosti membri ai serviciilor secrete cehoslovace, misiunea de a-l aborda pe Corbyn a fost incredintata unui spion cehoslovac care actiona sub acoperire diplomatica, dar si sub o identitate falsa, Jan Dymic, numele sau real…

- Treisprezece soferi romani si patronul firmei pentru care lucrau au fost condamnati, vineri, la inchisoare, de o instanta din Rennes, fiind gasiti vinovati de furtul a aproximativ 700 de roti de camion.

- Cantarețul Mihai Traistariu este acuzat de fapte grave. Mihai Traistariu s-a inscris la Eurovision Romania 2018 cu o alta piesa decat cea care fusese compusa de o echipa special pentru cantareț."Pana in momentul lansarii pe YouTube a piesei pentru Eurovision 2018, echipa de compozitori credea…

- Dorin Chirtoaca isi da demisia din functia de Primar al Chisinaului, afirmand ca este "legat de mani si de picioare de dictatura de astazi", anunta Deschide.md. El a precizat alegerile anticipate ar urma sa aiba loc in luna mai."Eu am primit mandatul de la cetateni si nu de la Plahotniuc,…

- Printul Harry si Meghan Markle vor parcurge oraselul Windsor in caleasca in ziua uniunii lor religioase, care va avea loc la ora 12.00 pe 9 mai, a anuntat duminica Palatul Kensington, citat de AFP. Palatul a dezvaluit cateva detalii privind casatoria printului Harry, 33 de ani, cu actrita…

- Cel putin 21 de persoane au decedat, iar alte 72 au fost ranite, in urma unor incidente tragice care au avut loc in cursul carnavalului din orasul bolivian Oruro, un festival folcloric ce a fost inclus de UNESCO in patrimoniul cultural imaterial al umanitatii, informeaza site-ul postului France 24.

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte 75 au fost ranite, vineri, in urma unui atac cu bomba comis asupra unei moschei din orasul Benghazi, aflat in partea estica a Libiei, au informat sursele medicale, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a criticat dur, joi, pe seful politiei din tara sa dupa ce un comisar israelian a afirmat ca oameni 'cu putere' au trimis anchetatori privati într-o încercare evidenta de a-i discredita pe ofiterii judiciari care

- Ministrul Tudorel Toader nu este lasat sa vorbeasca in plenul Parlamentului European acolo unde va avea loc o discutie tocmai despre justitia din Romania. De altfel, membrii partidului popular european nu au dorit nici sa aiba o discutie cu oficialul roman inaintea plenului, desi Tudorel Toader…

- Un cetatean trimis in judecata de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism a fost achitat definitiv, dupa ce a fost acuzat de fals informatic. In actul de sesizare a instantei se arata ca, incercand sa gaseasca un loc de munca in Marea Britanie, inculpatul…

- Petruta-Cristina Bosoanca a stat in inchisoare timp de 13 luni pana cand a fost eliberata in urma unor noi informatii care au aparut in ancheta, iar romanca a declarat pentru BBC ca spera ca cei responsabili sa fie pedepsiti pentru ce i s-a intamplat, ea fiind nevoita sa nasca in inchisoare.Procesul…

- Oficialii forțelor aeriene din Marea Britanie au dezvaluit ultima metoda prin care incearca sa protejeze arhipelagul de agresiunea Rusiei. Deoarece acțiunile intreprinse la comanda lui Putin nu se limiteaza la frontierele estice ale continentului, regatul trebuie sa iși completeze sistemul de aparare,…

- Ministrul apararii britanic, Gavin Williamnson, a acuzat Rusia ca spioneaza infrastructura strategica a Marii Britanii in vederea unor eventuale proiecte menite sa creeze "haos" in tara si sa cauzeze "mii si mii de morti", informeaza vineri AFP.Ministrul a folosit un ton alarmist neobisnuit…

- Cel puțin 33 de persoane au murit și alte peste 40 au fost ranite, in urma unui incendiu care a izbucnit la un spital din Coreea de Sud, in orașul Miryang, relateaza BBC News. Incendiul a izbucnit in camera de urgențe de la primul etaj al cladirii principale a spitalului Sejong. Aproximativ 200 de pacienți…

- Ludovic Orban este suparat pe Dan Zamfir, senator PNL, și spune ca "sunt proiecte asumate de partid care parcurg o procedura interna de vot și avizare și cele inițiate individual de parlamentari". "Acest proiect nu este susținut de PNL, dar nu pot restrânge…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a reaprins tensiunile in cadrul guvernului marti, cerand mai multi bani pentru serviciul public de sanatate (NHS), care sufera de o penurie cronica de personal si reprezinta o miza importanta a Brexitului, relateaza AFP. Apropiati ai lui Johnson au dezvaluit…

- Scandal la Londra, dupa o postare pe blogul unui important politician din partidul de guvernamant Ben Bradley, vicepresedinte al partidului conservator (Tory), a scris pe blogul sau ca ar trebui ca persoanele din Marea Britanie care cer ajutoare sociale ar trebui sterilizate. „Vasectomiile…

- Cel putin 48 de persoane, dintre care 43 de copii, au fost ranite marti dimineata in orasul german Eberbach, din landul Baden-Wuerttemberg (sud-vest), intr-un accident in care a fost implicat un autobuz scolar, relateaza AFP si DPA. In total, ”zece persoane” au fost grav ranite, a indicat intr-un comunicat…

- O cladire s-a prabusit luni seara in orasul Anvers, in urma unei explozii produse din cauza unei scurgeri de gaze, a anuntat politia, care a precizat ca cel putin zece persoane au fost ranite, insa exista posibilitatea ca alte victime sa fie descoperite sub daramaturi, relateaza presa belgiana.

- Romania a fost condamnata la CEDO, care a stabilit ca statul roman nu a facut o ancheta efectiva pentru a descoperi si pedepsi vinovatii in cazul unui barbat care a fost ridicat de acasa de politisti si dus la sectie, unde ar fi fost batut pe motiv ca a refuzat sa se legitimeze.Potrivit APADOR-CH,…

- Cel putin 23 de persoane au fost ucise si numeroase altele ranite dupa producerea unei puternice explozii in orasul Idlib din nord-vestul Siriei, controlat de rebeli. Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), cu sediul in Marea Britanie, a informat ca ...

- Cel putin 23 de persoane au murit, iar alte cateva zeci au fost ranite, in urma unei explozii intamplate intr-un district din orasul sirian Idlib, care este detinut de o minoritate de rebeli, a informat, duminica, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- George Cosac, președintele Federației Romane de Tenis, a fost dat in judecata, fiind acuzat de reprezentanții unor cluburi sportive de fals, uz de fals, exces de putere și abuz in funcție. Mai mult, contestatarii acestuia vor ca rezultatele alegerilor din 17 noiembrie, cand Cosac a obținut un nou mandat,…

- Mai multe fragmente din carte au ajuns in presa și au iscat un conflict intre președinte și fostul sau consilier, Steve Bannon. Acesta din urma este acum luat in vizor de avocații Casei Albe, pentru incalcarea confidențialitații și defaimarea președintelui.

- Cainii speriati de artificiile de Anul Nou ar trebui mangaiati si linistiti, nu ignorati, conform organizatiei caritabile Dogs Trust cu sediul in Marea Britanie care a atras atentia ca sfatul promovat in ultimii ani potrivit caruia animalelor nu trebuie sa li se acorde o atentie deosebita cand sunt…

- O fregata apartinand Marinei britanice a ”escortat” o nava de razboi rusa care se apropia de apele teritoriale britanice in ziua de Craciun, a anuntat Ministerul Apararii, un nou simptom al relatiilor tensionate intre Londra si Moscova, relateaza AFP. HMS St Albans a fost trimisa sambata in apropiere…

- Vicepremierul rus Vitali Mutko, in cazul caruia Comitetul International Olimpic (CIO) a decis sa fie exclus pe viata de la JO, a anuntat ca renunta pentru sase luni la functia de presedinte al Federatiei de Fotbal din Rusia, pe durata procedurilor legate de apelul sau la Tribunalul de Arbitraj Sportiv.“Am…

- Pompierii filipinezi au descoperit un cadavru si se crede ca alte 36 de persoane blocate in cladirea devastata au decedat in urma unui incendiu care a cuprins centru comercial din Davao, in sudul Filipinelor, au anuntat duminica autoritatile locale, potrivit The Associated Press.

- Victor Piturca este sigur ca Gigi Becali ar iesi din fotbal, daca ar avea parte de o perioada mai lunga fara vreun succes important. "S-a suparat ca am zis ca e antifotbal, ca vrea sa dea trei milioane pe Baluta. Dar de ce nu l-a luat cand valora 100.000 de euro? Pe Coman de ce nu l-a luat…

- Prima lege a Justiției, cea care prevede Statutul magistraților, intra marți la vot în plenul Senatului. Comisia speciala a adus mai multe modificari proiectului. Un amendament important este ca președintele poate refuza motivat o singura data numirea șefilor Parchetului General, DNA și DIICOT.…

- Selfita (selfitis) este o problema psihica, iar persoanele care simt nevoia sa publice mereu fotografii cu propria persoana in media de socializare ar putea avea nevoie de ajutor, au atentionat psihologi din Marea Britanie si India in urma unor noi cercetari, relateaza vineri The…