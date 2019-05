Stiri pe aceeasi tema

- Valul masiv de donatii pentru reconstruirea catedralei Notre-Dame a provocat o dezbatere in Franta, nu putine voci denuntand o 'generozitate selectiva', intr-o tara zguduita de mai multe luni de criza 'vestelor galbene' si in care donatiile pentru persoanele cele mai defavorizate sunt in scadere,…

- Presa franceza de maine deschide cu dezastrul care a atins, in inima Parisului, unul dintre simbolurile capitalei franceze, superba catedrala Notre-Dame. Cladirea-simbol a orașului a fost cuprinsa de un incendiu de proporții, iar acoperișul acesteia a picat. Toata lumea a fost marcata de teribilul eveniment.…

- Montarea unui gard din Targu Jiu, care sa impiedice trecatorii sa traverseze o cale ferata, a dus la o ancheta penala! Si asta pentru ca acea constructie facuta de cei de la Compania Nationala de Cai Ferate nu are avizele necesare.

- Ministrul bulgar al justitiei, Tetka Tsaceva, a demisionat sambata in urma unor informatii aparute in presa despre ea si alte trei persoane din partidul GERB (centru-dreapta) aflat la putere, potrivit carora politicienii ar fi cumparat apartamente de lux sub pretul pietei, informeaza Reuters, citand…

- Se anunța macel la ANAF. Jurnalistul Ion Cristoiu arunca in aer Fiscul printr-un document care arata legatura cu PICCJ. Prin acesta, se arata ca sub conducerea lui Gelu Diaconu, ANAF a devenit organ de ancheta penala.

- Un invațator din Iași a corectat lucrarea unui elev din clasa a doua, care a scris „patinoar”, dascalul considerand ca varianta corecta este „patinuar”. Tatal copilului a postat fotografia lucrarii pe facebook și a devenit virala, „sa apuna pe vecie acest sUare intunecos cu tot cu patinUarele”.„Iași,…