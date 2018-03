Stiri pe aceeasi tema

- Florin Calinescu a dat Golden Buzz, vineri seara, Laurei Bisog si lui Grigore Luca, insa prestatia acestora nu i-a multumit pe fani, care au scris pe internet ca nu este "moment de trimis direct in semifinala". ROMANII AU TALENT 2018, moment unic pe scena. Florin Calinescu a dat GOLDEN BUZZ…

- E scandal mare la Congresul PSD! Nicolae Bancioiu a anuntat ca doar unul dintre el si Ecaterina Andronescu va mai candida pentru functia de presedinte executiv si vor face anuntul in sala, daca vor fi lasati sa vorbeasca. Cei doi spun ca nu sunt lasați sa vorbeasca și ca majoritatea delegaților au…

- Scandal uriaș in mass-media, PROTV fiind acuzata ca a mițint intenționat intr-o știre in centrul careia se afla Laura Codruța Kovesi. Titlul respectivei știri este cel dezbatut, in conținut fiind vorba despre declarațiile șefei DNA.

- Scene incredibile in sedinta Comitetului Executiv National al PSD de vineri, in care s-au validat candidaturile din Congresul de sambata. In timpul sedintei, Liviu Dragnea si-a acuzat unii colegi ca dau i...

- Comportamentele abuzive ale profesorilor continua sa ajunga pe primele pagini ale ziarelor. De data aceasta, evenimentele de la școala Gimnaziala „Vasile Goldis” din Alba Iulia au dus la o ancheta.

- FCSB are programat in aceasta seara meciul din "sferturile" Cupei Romaniei, pe terenul divizionarei secunde AFC Hermannstadt. Partida trebuia sa inceapa la 18:30, dar a fost amanata o ora din cauza condițiilor execrabile in care se prezinta terenul de pe Municipalul din Sibiu, scrie gsp.ro. MM…

- Cinci persoane au fost arestate in cadrul unei investigatii secrete lansate de politia argentiniana in legatura cu descoperirea a aproape 400 de kilograme de cocaina la ambasada rusa din Buenos Aires la...

- Initiativa a plecat din Belgia, iar prin act normativ vom interzice marketingul, vanzarea si distribuirea in Romania, cu titlu profesional, catre unul sau mai multi clienti de retail a instrumentelor financiare derivate de tipul optiunilor binare, a transmis Mircea Ursache, vicepresedinte ASF Romania.…

- Romania este structural mai indepartata de statele din centrul si estul Europei pentru ca in 2015 a luat decizia de a stimula consumul, sustine economistul-sef al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Valentin Lazea. "Prima intrebare, daca suntem structural mai asemanatori cu statele zonei…

- Parlamentul grec urmeaza sa aprobe miercuri seara crearea unei comisii de ancheta in legatura cu presupusa mita platita de grupul farmaceutic elvetian Novartis unui numar de zece responsabili politici el...

- Banca Centrala a Europei este zguduita de un scandal de coruptie. Letonul Ilmars Rimsevics, unul dintre membrii consiliului de conducere a institutiei financiare, a fost arestat. Potrivit presei din Riga, retinerea a fost urmata de perchezitii la biroul si proprietatile acestuia.

- Treisprezece soferi romani si patronul firmei pentru care lucrau au fost condamnati, vineri, la inchisoare, de o instanta din Rennes, fiind gasiti vinovati de furtul a aproximativ 700 de roti de camion.

- Dorin Chirtoaca isi da demisia din functia de Primar al Chisinaului, afirmand ca este "legat de mani si de picioare de dictatura de astazi", anunta Deschide.md. El a precizat alegerile anticipate ar urma sa aiba loc in luna mai."Eu am primit mandatul de la cetateni si nu de la Plahotniuc,…

- Lucrarile de modernizare a unei piete agroalimentare au fost sistate, primarul acuzand atat greseli de proiectare cat si de executie. In replica, reprezentantii firmei de constructii acuza ca s-au facut presiuni pentru realizarea lucrarii cu riscul de izbucnire a unui incendiu de proportii.

- Mouscron a anuntat printr-un comunicat oficial despartirea de Mircea Rednic, la cateva zile dupa ce romanul a provocat un scandal uriasa prin cateva declaratii incendiare. "Dupa ce a reusit sa mentina clubul in prima liga si a avut un start de sezon excelent, rezultatele lui Mircea Rednic…

- Un nou scandal zguduie piata muzicala, nu doar de la noi, dar se pare ca si la nivel international. Bogdan Tommo, producator muzical roman, a descoperit ca insusi marele J Balvin i-a plagiat piesa „Machina”, pe care a lansat-o sub numele de „Machika”, superhit la ora actuala, cu aproape 70 de milioane…

- Viorica Dancila a dezvaluit, inaintea ședinței BPD a PSD, ca i-a transmis ambasadorului SUA Hans Klemm ca dorește ca Romania "sa devina producator de armament pentru toata zona"."Acum am terminat intalnirea cu domnul ambasador. Am discutat despre OCDE, am vorbit de viza pentru romani, despre…

- Razvan Burleanu, 33 de ani, președintele FRF, a fost chemat astazi la Secția 9 a Poliției Capitalei, ca urmare a unei plângeri penale intentate de patru foști angajați ai FRF, Dumitru Mihalache, fostul director de competiții al FRF, dar și Marin Bucurescu, Alexandru Stici

- Este un scandal de proporții la Bruxelles, mai ales in interiorul Comisiei Europene, principala voce anti corupție la nivel european. Dimitris Avramopoulos, comisarul european pentru migratie si afaceri interne, este acuzat ca a primit mita 50 de milioane de euro, pe vremea cand era ministru al Sanatații…

- ''Ma aflu aici pentru a vorbi despre politica externa, voi vorbi mai mult despre contextul international si mai putin despre Uniunea Europeana, deoarece pentru noi UE nu inseamna politica externa, ci casa noastra, este locul in care Italia trebuie sa continue sa-si dezvolte relatiile sale economice…

- Ca la orice inceput de an, oamenii se gandesc la viitor. Oare ce le va rezerva noul an lor, familiilor sau grupului lor de interese? Alții merg mai departe cu intrebarile: cum va fi noul an pentru țara lor, pentru continentul lor, pentru planeta pe care traiesc? Și, ca de obicei, nimeni nu poate da…

- Petruta-Cristina Bosoanca a stat in inchisoare timp de 13 luni pana cand a fost eliberata in urma unor noi informatii care au aparut in ancheta, iar romanca a declarat pentru BBC ca spera ca cei responsabili sa fie pedepsiti pentru ce i s-a intamplat, ea fiind nevoita sa nasca in inchisoare.Procesul…

- Sute de documente catalogate cu parafa "STRICT SECRET" au intrat in posesia postului național de radio ABC din Australia, care vorbește despre o breșa "rușinoasa" de securitate in aparatul guvernamental.

- Uriaș scandal in Germania, dupa ce s-a aflat ca marii constructori auto au finanțat teste cu gaze toxice pe oameni și pe maimuțe. Mai exact, aceștia erau expuși la gaze de eșapament de la mașini Diesel ... pentru a cerceta efectele poluarii.

- Deputatul Andreea Cosma a facut plangere penala pe numele procurorului Mircea Negulescu. Ea spune ca a fost pur si simplu ruinata dupa ce i-a fost confiscata toata arhiva notariala, in timpul perchezitiilor. Timp de peste doi ani nu a mai avut nici un fel de client la biroul notarial. Astfel, activitatea…

- Anamaria Prodan, impresarul lui Nicolae Stanciu, a vorbit despre oferta pe care mijlocașul roman a avut-o de la Borussia Dortmund, unul dintre cele mai importante cluburi ale Europei. Ce vorbea jucatorul cu Gigi Becali și toate detaliile transferului au fost explicate de soția lui Laurențiu Reghecampf. …

- Seven Sport, un site din Australia, a facut o analiza cu privire la time-out-ul cerut de Halep in setul 2. La 3-2 pentru ea, romanca a acuzat probleme fizice, asta și din cauza caldurii sufocante de...

- Ministrul apararii britanic, Gavin Williamnson, a acuzat Rusia ca spioneaza infrastructura strategica a Marii Britanii in vederea unor eventuale proiecte menite sa creeze "haos" in tara si sa cauzeze "mii si mii de morti", informeaza vineri AFP.Ministrul a folosit un ton alarmist neobisnuit…

- Ludovic Orban este suparat pe Dan Zamfir, senator PNL, și spune ca "sunt proiecte asumate de partid care parcurg o procedura interna de vot și avizare și cele inițiate individual de parlamentari". "Acest proiect nu este susținut de PNL, dar nu pot restrânge…

- Violenta furtuna "Friederike" s-a soldat cu noua morti in Europa de Nord dintre care sase in Germania, unde traficul feroviar a fost in intregime intrerupt joi, relateaza AFP. Operatorul feroviar Deutsche Bahn "suspenda tot traficul pe liniile mari", a declarat unul dintre purtatorii sai…

- Trei persoane au murit, joi, in Olanda, si o persoana in Belgia, din cauza vanturilor violente. Din cauza vremii, sute de zboruri au fost anulate si transporturile in cele doua tari, dar si in Germania, au fost afectate, relateaza presa internationala, Potrivit Reuters, in

- Pedrera, o localitate din Andalucia cu 5.000 de locuitori, sta pe un butoi cu pulbere. In urma unui altercații in trafic, mai mulți romani au agresat doi localnici. Spaniolii s-au strans in fața primariei, pentru a protesta, trei zile la rand. La un moment dat, starostele urbei, Antonio Nogales, vorbind…

- Romania a fost condamnata la CEDO, care a stabilit ca statul roman nu a facut o ancheta efectiva pentru a descoperi si pedepsi vinovatii in cazul unui barbat care a fost ridicat de acasa de politisti si dus la sectie, unde ar fi fost batut pe motiv ca a refuzat sa se legitimeze.Potrivit APADOR-CH,…

- Jamie O’Hara, 31 de ani, fost la Tottenham Hotspur, traverseaza o perioada nu tocmai fasta, din punct de vedere sentimental. El si iubita lui si-au luat o pauza in relatie, dar totul a luat-o razna cand a aflat ca patronul clubului s-ar fi implicat in relatie.A

- Concernul international, format din firme din SUA, Franta si Grecia, care a castigat licitatia pentru studiul geotehnic al proiectului a dat in judecata Primaria Galati si cere respectarea contractului de 3,9 milioane de euro. Pana acum, municipalitatea a refuzat orice plati contractuale, argumentand…

- Concernul international care a castigat licitatia pentru studiul geotehnic al proiectului a dat in judecata Primaria Galati si cere respectarea contractului de 3,9 milioane de euro. Pana acum, municipalitatea a refuzat orice plati contractuale, argumentand ca exista probleme juridice grave in decontarea…

- George Cosac, președintele Federației Romane de Tenis, a fost dat in judecata, fiind acuzat de reprezentanții unor cluburi sportive de fals, uz de fals, exces de putere și abuz in funcție. Mai mult, contestatarii acestuia vor ca rezultatele alegerilor din 17 noiembrie, cand Cosac a obținut un nou mandat,…

- Mai multe fragmente din carte au ajuns in presa și au iscat un conflict intre președinte și fostul sau consilier, Steve Bannon. Acesta din urma este acum luat in vizor de avocații Casei Albe, pentru incalcarea confidențialitații și defaimarea președintelui.

- Furtuna Eleanor, cea de-a patra in acest anotimp care se abate asupra Europei occidentale, cu rafale de vant de pana la 160 de km/h, a provocat moartea unei persoane in Franta si a unui cuplu in Spania, si a creat numeroase alte probleme, informeaza AFP. Rafale de vant violente si averse…

- Carusele, tobogane, bazine si cinematografe - sunt doar o parte din surprizele care ii asteapta pe cei mici la cel mai mare Superland din sud-estul Europei. Locul de joaca se intinde pe 17 mii de metri patrati si se afla la iesirea din orasul Brasov, din Romania. Copiii au la dispozitie o varietate…

- Scandal urias in privinta castigatoarei de la Vocea Romaniei din acest an. Deputatul roman Constantin Codreanu a criticat-o pe cea de-a saptea castigatoare a concursului „Vocea Romaniei”, Ana Munteanu, pentru faptul ca a acceptat Diploma de onoare oferita de catre presedintele Republicii Moldova, Igor…

- Cel mai recent decret al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, conform caruia actiunile impotriva terorismului sau tentativelor de lovitura de stat nu sunt pedepsite, ar putea incita la violenta, oferind acoperire legala “justitiarilor” proguvernamentali, avertizeaza partidele de opozitie, conform…

- Edouard Philippe a facut in urma cu cateva saptamani o vizita in Noua Caledonie si alte teritorii franceze de peste mari, la bordul unui Airbus A340 al Fortelor Aeriene Franceze. La intoarcere, aerona a trebui sa alimenteze la Tokyo, iar premierul si delegatia sa nu au mai avut rabdare sa…

- Nu e zi in fotbalul romanesc fara un scandal. Astazi a venit randul jucatorilor celor de la FC Voluntari sa rabufneasca și sa se planga de situația delicata de la echipa ilfoveana. Fotbaliștii au dezvaluit pentru Gazeta Sporturilor sa sunt neplatiți de luni bune și ca nimeni din conducerea echipei nu…