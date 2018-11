Stiri pe aceeasi tema

- 50 Cent, acuzat de un roman ca i-a furat poza de pe Facebook și a postat-o. Despre ce este vorba și cum s-a ajuns intr-o astfel de situație? Viorel Balan, romanul care lanseaza o astfel de acuzație catre 50 Cent, a postat pe Facebook o fotografie. Era vorba despre o imagine tulburatoare, in care aparea…

- Costin Marculescu a postat un mesaj șocant pe pagina sa de Facebook, iar apropiații sai au intrat, imediat, in panica. Artistul vorbește despre moarte și spune ca Madalina Manole, sinucigandu-se, a știut ”ce face și de ce o face”. Costin mulțumește celor care i-au fost alaturi, de-a lungul timpului,…

- Un vas de croaziera va fi casa Denisei Tanase pentru doua saptamani. Artista a facut anunțul pe Facebook, iar fanii au fost in extaz. Denisa Tanase și-a facut bagajele și a plecat intr-o binemeritata vacanța! Artista iși va petrece urmatoarele doua saptamani pe un vas de croaziera și a simțit nevoia…

- Oana Roman e foc și para, dupa ce a descoperit un mesaj acid la adresa ei, venit din partea unui psiholog, pe care il admira. Dezamagita, vedeta și-a exprimat parerea in public, iar fanii au ințeles-o foarte bine și i-au lasat comentarii in care o susțin. Unii i-au recomandat sa dea report paginii de…

- O imagine in care Gica Popescu apare alaturi de patru polițiști a starnit o adevarata controversa pe rețelele de socializare. Fotografia a fost distribuita pe pagina de Facebook “Polițiștii au umor“, unde patru oameni de ordine stau alaturi de Gica Popescu. ”O saptamana frumoasa si cu oameni la fel…

- Magda Ciumac nu are deloc liniște. In ultimele zile, bruneta a fost harțuita pe rețelele de socializare de un barbat pe care nu il cunoaște. De altfel, aceasta a tras un semnal de alarma și le-a cerut ajutorul prietenilor pentru ca individul sa fie pedepsit. Magda Ciumac a primit din partea barbatului…

- Dispariția ploieșteanului Salvatore Popescu, in varsta de 30 de ani, despre care nu se mai știe nimic de pe 30 august cand vizita impreuna cu familia palatul Topkapi din Istanbul, continua sa le ridice multe semne de intrebari oamenilor legii. Barbatul se afla in Turcia in concediu cu soția, cu fata…

- Primarul Capitalei și soțul ei, primarul orașului Voluntari, Florentin Pandele, sarbatoresc astazi 8 ani de casnicie. Gabriela Firea a transmis un mesaj pe Facebook care a fost urmat de foarte multe felicitari. Anunțul casatoriei dintre Gabriela Firea și Florentin Pandele a creat multa valva in presa…