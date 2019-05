Scandal SUA - HUAWEI. Germania poate pierde accesul la informaţiile SUA Mike Pompeo a facut acest avertisment dupa ce s-a intalnit cu omologul sau german Heiko Maas la Berlin, care pana acum a rezistat, alaturi de aliatii europeni, apelurilor SUA de a interzice producatorul de stat chinez din retelele de telefonie mobila 5G care se realizeaza in prezent. Desi a spus ca toate tarile trebuie sa-si ia propriile decizii privind producatorul pe care vor sa-l foloseasca, SUA vor continua sa avertizeze asupra riscurilor, inclusiv a posibilitatii ca Washingtonul sa fie nevoit sa nu divulge anumite informatii. "Exista riscul sa trebuiasca sa ne schimbam comportamentul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

