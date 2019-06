Scandal SUA - Huawei. Facebook anunţă măsuri care îi afectează pe utilizatorii de Huawei Huawei este al doilea producator global de smartphone-uri in functie de volum. Pe fondul tensiunilor comerciale cu Beijingul, presedintele american Donald Trump a interzis recent grupurilor americane sa desfasoare comert in telecomunicatii cu companii straine considerate periculoase pentru securitatea nationala, o masura ce vizeaza in special Huawei, gigantul chinez de telecomunicatii, considerat "oaie neagra" de catre Washington, scrie romaniatv.net Clientii care au deja telefoane Huawei vor putea in continuare sa foloseasca aplicatiile si sa primeasca actualizari, au declarat reprezentantii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

- Facebook nu va mai permite preinstalarea aplicatiilor sale pe telefoanele Huawei, decizia fiind o noua lovitura pentru gigantul tehnologic chinez, care incearca sa isi mentina afacerile in conditiile interdictiei americane de a cumpara componente si software din Statele Unite. Clientii care…

- Clientii care au deja telefoane Huawei vor putea sa foloseasca in continuare aplicatiile Facebook si sa primeasca actualizari, a anuntat compania americana. Dar telefoanele Huawei noi nu vor mai avea preinstalate aplicatiile Facebook, WhatsApp si Instagram. Vanzatorii de smartphone-uri incheie deseori…

- Grupul chinez Huawei Technologies a anuntat luni ca va continua sa ofere actualizari de securitate si servicii pentru toate smartphone-urile si tabletele marcile Huawei si Honor, dupa ce grupul american Google a anuntat ca va respecta un decret care a intrat in vigoare vineri si care interzice companiei…

