- Tsai Ing-Wen, conducatoarea statului Taiwan, a declarat vineri ca statul chinez și-a crescut eforturile de a se infiltra și de a câștiga influența în Taiwan, solicitând agențiilor de securitate sa faca tot posibilul sa contracareze atacurile de la Beijing, scrie Reuters. Tsai…

- China va amplasa probabil din ce in ce mai multe baze militare in afara tarii pentru a-si securiza proiectele legate de Noile Drumuri ale Matasii, potrivit unui raport publicat joi de Pentagon cu privire la capacitatile militare chineze, transmite AFP. "Liderii chinezi folosesc ponderea economica, diplomatica…

- Deflagrația a avut loc miercuri, la un combinat chimic in regiunea autonoma Mongolia Interioara din nordul Chinei la inceputul zilei de miercuri. In urma exploziei, trei persoane au fost ucise și alte cinci au fost ranite, informeaza libertatea.ro.

- Negociatorii americani au cerut Chinei sa reduca subventiile industriale ca o conditie pentru a ajunge la un acord comercial dupa o puternica opozitie a Beijingului, potrivit doua surse din cadrul discutiilor, relateaza Reuters.Citește și: Fondul Monetar Internațional prezinta cifre de COȘMAR…

- Jurnalisti de la publicatia New York Times au realizat un reportaj despre orasul Kashgar transformat intr-o adevarata inchisoare de catre autoritatile din China. Situat in regiunea Xinjiang,in partea nord occidentala a Chinei, orasul fiind un nod de legatura din Drumul Matasii, Kashgur gazduieste in…

- Aderarea Italiei la proiectul gigant de infrastructura al Chinei, noul drum al matasii, a impartit Uniunea Europeana in doua. In ciuda reticentei fata de China a oficialilor europeni, dar si a Statelor Unite, Italia a semnat si a devenit primul stat G7, al celor mai mari economii industrializate, care…

- O echipa de paleontologi a descoperit in China un tezaur de fosile aflate in stare buna de conservare datand din urma cu 518 milioane de ani, printre care se numara peste 50 de grupuri de animale care nu au fost descrise pana in prezent, precum unele tipuri de meduze artropode si alge, relateaza Xinhua.…

- Un sofer a intrat vineri intentionat cu masina in multime intr-un oras din centrul Chinei, omorand sase persoane inainte de a fi impuscat de politie. Atacul s-a produs in jurul orei 06.00 (joi, 22.00 GMT) in localitatea Zaoyang din provincia Hubei. Alte sapte persoane ranite au fost internate in spital.…