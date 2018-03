Stiri pe aceeasi tema

- Scandal si imbranceli la Conferinta de alegeri a PMP Timis unde, in urma votului, deputatul Cornel Samartinean a fost ales liderul organizatiei judetene a partidului. Unor membri li s-a reprosat ca nu au platit cotizatia, deci nu au drept de vot.Huiduieli si strigate de ”Rusine” s-au auzit…

- Scandal la filiala PMP Timis. Oamenii din cele doua tabere care-si disputa suprematia în partid s-au îmbrâncit în sediul formatiunii. Unii dintre ei au fost luati pe sus si dati afara pe usa.

- Alegerile pentru șefia partidului PMP Timiș au luat o turnura incredibila astazi, la Hotel Senator, unde a avut loc evenimentul. Membrii care il susțineau pe Cornel Samartinean s-au luat la bataie cu cei care o vor in fruntea filialei pe Roxana Iliescu. O femeie a fost scoasa din sala de cinci barbați,…

- Scandal monstru la conferinta judeteana de alegere a noii conduceri a PMP Timis. In cursa s-au inscris actualul presedinte al formatiunii, deputatul Cornel Samartinean, si vicepresedintele CJ Timis, Roxana Iliescu. Sustinatorii celor doua tabere au fost la un pas sa se ia la bataie, aruncandu-si cuvinte…

- Alegerile pentru șefia partidului PMP Timiș, care au avut loc sambata, 31 martie, la Hotelul Senator, in Timișoara, au luat o turnura incredibila. Membrii care il susțineau pe Cornel Samartinean s-au luat la bataie cu cei care o vor in fruntea filialei pe Roxana Iliescu. Conform pressalert.ro,…

- Circ de doi lei la alegerile din PMP Timiș. Au fost urlete și imbranceli, cu membrii de partid scoși in șuturi din sala in care avea loc conferința. E greu de imaginat ca astfel de lucruri se pot petrece in anul de grație 2018, intr-un partid care se pretinde democratic și vrea sa funcționeze bine.

- Unii membri au fost scoși afara de la conferința de alegeri, fiind imbranciți, pe motiv ca nu ar fi… pe lista de alegatori ori ca nu și-au platit cotizația. Din sala, la ordinea zilei, se aud strigate gen „Rușine” sau de susținere a vreunui candidat. La un moment dat, un membru…

- UNPR Timiș se reorganizeaza, pentru a pregati alegerile din 2020, unde ținta este un scor cu doua cifre. Conferința județeana de alegeri, desfașurata sambata, a ales, fara vreun vot contra sau anulat, un președinte care sa puna pe picioare organizația.

- Liderul PPDA ar putea fi anunțat candidatul comun la alegerile locale din capitala. Partidul Platforma Demnitate și Adevar și Partidul Acțiune și Solidaritate organizeaza o conferința in aceste clipe. Evenimentul incepe la ora 12:30 și UNIMEDIA transmite live.

- Liderul PPDA ar putea fi anunțat maine in calitate de candidat comun la alegerile locale din capitala. Partidul Platforma Demnitate și Adevar și Partidul Acțiune și Solidaritate organizeaza o conferința maine dimineața o conferința in acest sens.

- Doi politisti din Satu Mare care au intervenit, miercuri dimineata, pentru aplanarea unui scandal la o adresa unde fusese solicitat echipajul, au fost batuti de doi tineri, agentii fiind raniti si dusi la spital pentru ingrijiri. Politistii au scapat dupa ce au tras focuri de arma, iar suspectii au…

- Ministerul Educației Naționale implementeaza, in calitate de beneficiar, primul proiect strategic de abilitare curriculara a unui numar de 55.000 de cadre didactice din invațamantul primar și gimnazial, „Curriculum relevant, educație deschisa pentru toți - CRED”, cod SMIS 2014+:118327. Conferința de…

- Biroul Permanent Județean al PNL Timiș a decis, joi seara, sa anuleze controversatele alegeri din filiala Sannicolau Mare. De asemenea, alți primari „rebeli” au fost numiți președinți interimari, urmand ca acolo sa fie organizate alegeri.

- Principalul avocat al lui Donald Trump pentru investigatia procurorului special Robert Mueller privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016 si-a dat demisia, conform presei americane, informeaza BBC.John Dowd ar fi ajuns, conform rapoartelor, la concluzia ca Trump ii ignora…

- Serena Williams, fost numar 1 mondial, a refuzat sa participe la conferinta de presa de dupa meciul pierdut cu japoneza Naomi Osaka, din primul tur de la Miami, si ar putea fi amendata cu 1.000 de dolari. Serena a fost invinsa de Osaka, scor 6-3, 6-2, iar la finalul partidei a refuzat sa participe…

- Potrivit site-ului sitiripesurse.ro, ofensiva oamenilor lui Tariceanu este coordonata de Daniel Chitoiu si are drept tinta convingerea liderilor social-democrati ca nu exista "Solutia Dragnea", ci doar Solutia "Tariceanu". "Pai se se uite si ciuma asta rosie la ce scrie prin sondaje. Calin e in sondajele…

- Obiectivul Partidului Miscarea Populara (PMP) pentru alegerile din 2020 este sa aiba candidati la functiile de primar si consilier in toate localitatile, a anuntat joi, intr-o conferinta de presa, presedintele executiv, deputatul Eugen Tomac. 'Obiectivul este sa avem candidati in 2020 la toate consiliile…

- O luna și un pic a durat „anul” anunțat de președintele interimar PMP Timiș, Cornel Samartinean, pentru organizarea de alegeri in filiala. Deputatul susținea, pe 19 februarie, dupa ce Roxana Iliescu și-a anunțat candidatura, ca poate aceasta vorbea de alt partid.

- Deputatul PMP de Timis, Cornel Samartinean considera ce trebuie stimulata infiintarea IMM-urilor in Romania. In Romania sectorul IMM-urilor ar trebui sa aiba un rol esential ca furnizor de oportunitati de angajare, fiind un element cheie pentru dezvoltarea comunitatilor locale si regionale pentru economia…

- Consilierii Opoziției considera ca bugetul orașului Țandarei a fost aprobat ilegal. Intr-un memoriu adresat Instituției Prefectului Ialomița, consilierul PNL Traian Mitrea reclama incalcarea Legii 215, privind administrația publica locala, și «erori de procedura grave» care invalideaza aprobarea bugetului…

- Recent numit in funcția de director sportiv al naționalei U21, Mirel Radoi a vorbit despre conflictul pe care l-a avut in trecut cu Ionuț Lupescu, principalul favorit sa caștige alegerile pentru președinția FRF. "E mult spus ca a fost o cearta intre mine și Ionuț Lupescu. Ca a degenerat puțin, e adevarat.…

- „Ferma Vedetelor” le creeaza probleme in cuplu soților Duban! Baieții au baut alcool pe ascuns, iar Grațiela l-a acuzat pe Andrei ca el a venit cu ideea și ca a ascus sticla. Conflictul a degenerat și cei doi nu au ajuns la un consens. Ea susține ca știe foarte clar cand minte. Pe de alta […] The post…

- Parlamentul turc a adoptat marti o lege controversata in materie electorala, despre care opozitia afirma ca poate deschide calea pentru fraude si pune in pericol corectitudinea alegerilor din 2019, transmite Reuters, conform agerpres.ro. Dupa ce vicepresedintele parlamentului, Aysenur Bahcekapili,…

- Deputatul PMP de Timiș, Cornel Samartinean spune ca Guvernul nu pare deloc ingrijorat de degradarea continua a mediului economic și social din Romania, pe fondul scaderii dramatice a investitiilor si al diminuarii semnificative a puterii de cumparare a cetatenilor. Conform parlamentarului managementul…

- Dragnea, despre o candidatura a lui Tariceanu la prezidențiale: ”Inca nu am discutat si inca nu discutam despre asta!”, a spuss liderul PSD, luni, dupa ședința informala a Biroului Permanent Național al partidului. Dragnea comentat ironic și anunțul PNL privind desemnarea lui Klaus Iohannis ca viitor…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat vineri, la Pitesti, ca partidul pe care il conduce are ca obiectiv sa devina al doilea partid din Romania dupa alegerile locale si parlamentare din 2020. 'Ceea ce urmeaza este o competitie, pana la alegerile de anul viitor si la alegerile din anul…

- Vicepremierul Gratiela Gavrilescu, vicepresedinte al ALDE, a afirmat vineri, la Pitesti, ca cel mai potrivit candidat la alegerile prezidentiale din 2019 este Calin Popescu-Tariceanu, care a demonstrat prin activitatea sa ca poate sa-i reprezinte pe romani. In opinia sa, alegerile pentru Parlamentul…

- Succesul formatiunilor de extrema-dreapta si antisistem la alegerile legislative desfasurate duminica in Italia este consecinta esecului Uniunii Europene de a-si reforma sistemul de azil, ceea ce a lasat pe umerii Italiei cea mai mare parte a poverii gestionarii afluxului masiv de migranti a caror…

- Fostul international Ionut Lupescu a declarat, marti, ca fostul presedinte al Federatiei Romane de Fotbal, Mircea Sandu, si fostul secretar general al forului, Adalbert Kassai, nu fac parte din echipa sa si a precizat ca i-a chemat din respect la lansarea candidaturii sale pentru sefia FRF.…

- Marcel Puscas sustine ca actuala conducere de la Casa Fotbalului ii constrange pe cei care nu vor sa voteze cu Razvan Burleanu pentru un nou mandat. "De la 1 Martie ma suspend din functie (n.red. - e angajat in cadrul FRF). Regret ca nu a fost acceptata oferta de a se suspenda si el, Burleanu.…

- Fostul premier al Romaniei Sorin Grindeanu a afirmat, pentru pressalert.ro: ”Cea mai buna evaluare va fi anul viitor, cand vor fi alegerile europarlamentare. PSD Timiș a crescut de la un ciclu electoral la altul. Impreuna cu echipa pe care am condus-o am reușit sa caștigam alegerile in Timiș, județ…

- Un dosar penal care ii viza pe fostul deputat PD-L Alin Popoviciu, pe fostul presedinte al CJ Timis si al PD-L Timis, Constantin Ostaficiuc, dar si pe deputatul PMP (fost PD-L) Cornel Samartinean, a fost clasat de DNA dupa sapte ani de la momentul deschiderii anchetei in urma unei sesizari din oficiu.

- Conflictul intern din PNL Timis a intrat, deja, in obisnuinta. Ar fi ceva anormal ca primarii din Sannicolau Mare, Deta sau Dudestii Noi... The post Functia doboara gradul appeared first on Renasterea banateana .

- Guvernatorul bancii centrale din Letonia, Ilmars Rimsevics, si membru al consiliului de conducere al Bancii Centrale Europene, a fost retinut de catre biroul anti-coruptie al tarii, a afirmat primul-ministru al Letoniei, scrie Bloomberg.VIDEO Scandal URIAȘ la Conferinta de Securitate de la…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a adus in cadrul conferintei de securitate de la Munchen o bucata de drona daramata de armata israeliana, acuzand astfel Iranul ca a incalcat spatiul aerian al Israelului.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat duminica Iranul in legatura cu orice agresiune, aratand un fragment prezentat ca o bucata dintr-o drona care ar fi provenit din Siria, doborata saptamana trecuta deasupra teritoriului israelian, relateaza AFP."Nu testati determinarea Israelului!",…

- Dovezile ca Rusia a incercat sa se amestece in alegerile prezidentiale americane din 2016 sunt „incontestabile“, a declarat sambata consilierul american pe probleme de securitate nationala HR McMaster in marja Conferintei de Securitate de la Munchen.

- Primul ministru polonez, Mateusz Morawiecki, a starnit un scandal sambata vorbind despre "autori evrei" ai Holocaustului pentru a sustine recenta lege controversata destinata sa apere Polonia de acuzatii privind complicitate cu nazistii la genocid, relateaza France Presse. Prezent la Conferinta…

- Scoala „Avram Iancu” din Baia Mare se afla intr-o situatie iesita din comun, dupa ce parintii clasei I-a C refuza sa-si mai lase copiii la scoala. Pe de o parte, parintii spun ca sunt nemultumiti de iesirile unui copil diagnosticat cu autism, iar pe de alta parte, conducerea scolii nu are niciun temei…

- Presedintele PMP Timis, Cornel Samartinean a explicat astazi decizia de a nu vota proiectul de buget, dupa ce ieri sedintea de plen a inceput cu un anunt care a socat pe toata lumea. Vicepresedintele CJT, Roxana Iliescu, membru PMP a anuntat ca nu va vota bugetul, fiind o dispozitie de partid fara a…

- Teoretic, primeaza interesul cetațeanului, dar cum poți sa gestionezi un buget la a carui intocmire lucrezi, dar cand e de votat ești contra? E intrebarea la care a evitat un raspuns Roxana Iliescu, dar pe care o va desluși șeful PMP Timiș, Cornel Samartinean, care spune despre el ca este cel mai harnic…

- Recent numit președinte interimar al PSD Timiș, Calin Dobra anunța ca incepe sa faca ordine in filiala. Sunt vizate anumite organizații locale, dar și diverși lideri care se implica doar teoretic in viața de partid. Dobra nu a dat decat un singur exemplu, spunand ca pentru restul urmeaza surprize.

- Deputatul PMP Cornel Samartinean conduce cu mana dura organizația de Timiș a partidului lui Traian Basescu. Acesta a emis o dispoziție prin care le interzice membrilor partidului sa participe la orice manifestație și/sau administrativa in numele PMP Timiș fara acordul conducerii. Contactat de PRESSALERT.ro…

- Simone Inzaghi și Felipe Anderson au fost la un pas de bataie dupa infrangerea lui Lazio din ultima etapa, scor 1-2, cu Genoa. Mijlocașul brazilian al lui Lazio a fost luat la rost de antrenor imediat dupa meci. FCSB LAZIO. Lotul convocat de Simone Inzaghi pentru meciul FCSB - LAZIO Conform…

- Barbatul care a injunghiat un adolescent intr-un autobuz din Iași a fost reținut pentru 24 de ore. Potrivit polițiștilor, intre cei doi a izbucnit un conflict deoarece adolescentul manca semințe. Individul acuzat ca a injunghiat un adolescent de 16 ani intr-un autobuz a fost prins de polițiști, informeaza…

- Scandal de proporții in cadrul Uniunii Bulgarilor Banat, filiala Timiș. Deputatul Petronela Csokany, fost consilier local, este acuzat de colegii de partid ca in loc sa achite contribuțiile sociale ale angajaților și-a transferat banii in conturi, pe vremea cand era contabil al partidului. Operațiunile…

- Scandal de proporții in cadrul Uniunii Bulgarilor Banat, filiala Timiș. Deputatul Petronela Csokany, fost consilier local, este acuzat de colegii de partid ca in loc sa achite contribuțiile sociale ale angajaților și-a transferat banii in conturi, pe vremea cand era contabil al partidului. Operațiunile…

- Scandal intre Federatia Romana de Canotaj si ministrul Tineretului si Sportului, Marius Dunca. Conflictul a fost generat de faptul ca campioanele din cele doua barci care au castigat titlurile mondiale in septembrie 2017 au fost uitate de la premieri la sfarsitul anului trecut.

- Dan Petrescu și Dan Nistor au susținut o conferința de presa dupa ce mijlocașul a acordat un interviu pentru Actual de Cluj in care il critica pe antrenor pentru faptul ca nu vorbește cu el și nu-i da mai multe șanse. Cei doi au susținut ca nu exista niciun conflict, iar Nistor l-a scos vinovat pe jurnalist.…