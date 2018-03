Stiri pe aceeasi tema

- Scandal si imbranceli la Conferinta de alegeri a PMP Timis unde, in urma votului, deputatul Cornel Samartinean a fost ales liderul organizatiei judetene a partidului. Unor membri li s-a reprosat ca nu au platit cotizatia, deci nu au drept de vot.Huiduieli si strigate de ”Rusine” s-au auzit…

- Scandal monstru la conferinta judeteana de alegere a noii conduceri a PMP Timis. In cursa s-au inscris actualul presedinte al formatiunii, deputatul Cornel Samartinean, si vicepresedintele CJ Timis, Roxana Iliescu. Sustinatorii celor doua tabere au fost la un pas sa se ia la bataie, aruncandu-si cuvinte…

- Un cutremur cu magnitudinea 2,9 a avut loc vineri seara in judetul Buzau, scrie NEWS.RO.Citeste si: Scandal MONSTRU la B1TV! Traian Basescu și Liviu Mihaiu S-AU DEZLANTUIT, in direct: 'Slugile lui Vintu raman ceea ce sunt...' Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru…

- Un scandal uriaș s-a starnit in emisiunea Sorinei Matei de la B1TV dupa ce Traian Basescu a intervenit in direct și a vrut sa dea replica la afirmatiile jurnalistului Liviu Mihaiu.Citeste si: REVOLTA totala! Reactii DURE, dupa 'plagiatul' lui Dacian Ciolos: 'E metoda de ANIHILARE a oricarei…

- “Voi merge la viitoarele alegeri din poziția de președinte executiv”, a declarat astazi parlamentarul Mihai Weber care a readus in discuție subiectul privind alegerile pentru desemnarea viitoarei conduceri a PSD Gorj. Weber a lasat sa se ințeleaga faptul ca, cel mai potrivit sa candideze pentru șefia…

- Scandal monstru in municipiul Iasi intre Executivul Primariei si un deputat din Parlamentul Romaniei • Un proiect de hotarare privind initierea unui schimb de terenuri cu un dezvoltator a provocat o disputa socanta • Deputatul Marius Bodea a confundat un amplasament din oras in momentul in care a acuzat…

- Scandal de proporții in ședința ordinara de azi a Consiliului Local (CL) Craiova. Deputatul USR de Dolj Adrian Claudiu Prisnel a cerut sa ia cuvantul pe marginea proiectului de hotarare privind inființarea de catre CL a unui SRL care sa ...

- Deputatul liberal Ovidiu Raețchi ii solicita ministrului Transporturilor, Lucian Șova, sa rezolve de urgența situația catastrofala in care se afla drumul care duce spre Vama Giurgiu, in condițiile in care acesta este plin de cratere și a devenit deja periculos pentru șoferii care il tranziteaza:“Drumul…

- In Timiș, pe drumurile județene, s-a acționat cu 602 tone de material antiderapant pentru combaterea poleiului și deszapezire. Se circula in condiții de iarna. Daca vreți sa va informați de starea unui drum județean atunci cand plecați la drum sau vreți sa sesizați disfuncționalitați…

- O luna și un pic a durat „anul” anunțat de președintele interimar PMP Timiș, Cornel Samartinean, pentru organizarea de alegeri in filiala. Deputatul susținea, pe 19 februarie, dupa ce Roxana Iliescu și-a anunțat candidatura, ca poate aceasta vorbea de alt partid.

- In aceasta perioada in Partidul Mișcarea Populara (PMP) au loc alegeri interne. In prezent, partidul funcționeaza in plan local pe interimate, atat la nivelul organizației județene, cat și municipale sau comunale. Președintele Constantin Scripaț declara ca alegerile pentru municipala PMP vor avea loc…

- Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Alba a transmis, duminica, rezultatele olimpiadei naționale de limbi clasice, faza județeana, in Alba. Etapa județeana a avut loc duminica la Colegiul Tehnic ”Dorin Pavel” din Alba Iulia Potrivit regulamentului, la faza naționala se califica primul clasat din fiecare…

- Catalina Bozianu, noul președinte interimar al organizației naționale de femei. Deputatul PMP Catalina Bozianu, noul președinte interimar al organizației naționale de femei. Deputatul PMP Catalina Bozianu a demonstrat ca este un politician valoros, iar increderea castigata s-a materializat prin noua…

- Astazi, la Palatul Parlamentului, s a desfasurat Consiliul Executiv National al PMP. In cadrul sedintei, PMP a decis convocarea Congresului Extraordinar al partidului pentru data de 16 iunie.Deputatul PMP de Constanta, Robert Turcescu a precizat pentru cotidianul ZIUA de Constanta ca nu se pune problema…

- Deputatul PMP de Timiș, Cornel Samartinean spune ca Guvernul nu pare deloc ingrijorat de degradarea continua a mediului economic și social din Romania, pe fondul scaderii dramatice a investitiilor si al diminuarii semnificative a puterii de cumparare a cetatenilor. Conform parlamentarului managementul…

- Ponta il desființeaza pe Dragnea, dupa Congresul Extraordinar al PSD de sambat a, in care Viorica Dancila a devenit locul doi in partid: ”De ieri, 10 Martie, tot ceea ce a reprezentat PSD a fost șters!”, a scris fostul președinte PSD, pe pagina de Facebook. ”De ieri, 10 Martie, tot ceea ce a reprezentat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca premierul Viorica Dancila l-a sunat astazi si l-a anuntat ca a decis sa candideze pentru functia de presedinte executiv al partidului, la congresul de sambata, iar el o va vota cu toata convingerea, transmite News.ro . Dragnea a relatat ca Dancila…

- Deputatul PSD Nicolae Banicioiu, fost ministrul al Sanatatii in guvernul Ponta, si-a depus miercuri candidatura pentru functia de presedinte executiv al PSD in cadrul Congresului care va avea loc sambata. Aceasta candidatura vine, insa, fara sustinerea organizatiei din care face parte, PSD Iasi, iar…

- "Reprezentantul USR a propus audierea lui Liviu Dragnea in data de 20 martie. Aceasta propunere nu a fost acceptata ca data. Bineinteles, Liviu Dragnea va fi audiat la Comisia SRI si vom comunica data la care va fi audiat. Data de 20 nu se poate, ca s-au decalat audierile si nu are cum sa fie audiat…

- Social democratii au decis ieri, in sedinta Comitetului Executiv al partidului, ca fiecare regiune sa fie reprezentata de catre doi vicepresedinti social democrati o femeie si un barbat. Obiectivul principal al Congresului din 10 martie de la Sala Palatului este adoptarea unui document programatic care…

- La prima ora a dimineții de miercuri, reprezentanții Consiliului Județean Timiș transmit ca niciun drum din județ nu este inchis, dar ca se circula in condiții de iarna. Puteți afla informații privind starea drumurilor județene pe perioada iernii 2017-2018 și puteți face sesizari la numarul de telefon…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, a reacționat dur la anunțul ca USR va depune o moțiune simpla impotriva lui Tudorel Toader, dupa ce ministrul Justiției a cerut revocarea șfei DNA, Laura Codruța Kovesi.

- La Palatul Parlamentului a avut loc, ieri, un atelier de lucru cu tema "Stadiul actual si perspectivele in domeniul politicilor adresate promovarii coeziunii sociale in zona Marii Negreldquo;. Deputatul PSD Constanta George Gabriel Visan a luat cuvantul in cadrul sectiunii plenare cu tema "25 de ani…

- DNA Timisoara a clasat un dosar vechi de sapte ani, deschis in urma unei sesizari din oficiu, in care erau implicati Cornel Samartinean, actual deputat PMP si fost director pedelist al Aeroportului International Timisoara, Alin Popoviciu, fost deputat si vicepresedinte PDL, si Constantin Ostaficiuc,…

- Apele sunt destul de tulburi in filiala Timiș a PMP, dupa ce președintele interimar Cornel Samartinean i-a cerut Roxanei Iliescu sa nu voteze bugetul Consiliului Județean Timiș. Luni, 19 februarie, Roxana Iliescu, care acum este simplu membru in filiala Timiș și vicepreședinte PMP la nivel…

- E scandal imens in PMP Timis. Roxana Iliescu, vicepresedinte al Consiliului Judetean Timis, e pe faras in partid, dupa ce a intrat in dizgratia presedintelui... The post Sanctiuni in PMP Timis. S-au luat de la bani appeared first on Renasterea banateana .

- Joi, 15 februarie, in cadrul organizatiei judetene de tineret ALDE au avut loc alegeri pentru functia de presedinte. Tinerii argeseni au decis ca functia sa ii revina lui George Adrian NAE, 27 de ani, inginer de profesie. “Desi nu a mai facut politica pana acum, el este perceput ca un tanar de perspectiva,…

- Deputatul PNL Gorj, Dan Valceanu a criticat astazi autoritațile județene pentru slaba implicare pe care au avut-o in gestionarea situației de la Motru, unde saptamana trecuta un copil de patru ani a murit de meningita. Valceanu i-a acuzat atat pe reprezentanții DSP Gorj, dar și pe prefectul Ciprian…

- Anunțul facut de Roxana Iliescu, vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, ca nu se abține de la votul bugetului, proiect la care ea insași a lucrat, ca urmare a unei decizii de la varful partidului sau, PMP Timiș, a zguduit politica locala, zilele trecute. Șeful de cabinet al președintelui CJT,…

- Comisia de aparare a Senatului a amanat marti adoptarea unui raport aferent initiativei legislative a lui Traian Basescu de desfiintare a Academiei de Stiinte ale Securitatii Nationale (ASSN) prin abrogarea legii de organizare si functionare a acestei institutii. Citeste si: ULTIMA ORA - Sebastian…

- Cornel Samartinean, președintele PMP Timiș, a explicat astazi de ce la nivel politic s-a luat decizia ca vicepreședintele Consiliului Județean Timiș sa voteze contra bugetului județului. Luni, in ședința consiliului județean, vicepreședintele Roxana Iliescu (PMP) a anunțat ca va vota impotriva bugetului…

- Puterea si opozitia s-au contrat, luni, in plenul reunit al Parlamentului, la dezbaterea raportului comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din anul 2009, opozitia acuzand ca este vorba de ”o razbunare”, in timp ce puterea a sustinut ca a fost incalcata legea. Deputatul PNL Cezar Preda a…

- Teoretic, primeaza interesul cetațeanului, dar cum poți sa gestionezi un buget la a carui intocmire lucrezi, dar cand e de votat ești contra? E intrebarea la care a evitat un raspuns Roxana Iliescu, dar pe care o va desluși șeful PMP Timiș, Cornel Samartinean, care spune despre el ca este cel mai harnic…

- Presedintele interimar al organizatiei judetene PSD Iasi, Maricel Popa, a declarat, dupa decizia Biroului Permanent (BPJ) al filialei de excludere din partid a primarului Mihai Chirica si a celorlalti doi apropiati ai sai din organizatia municipala, Gabriel Harabagiu si Sorin Iacoban, ca acestia…

- Unul dintre cei mai vocali membri PSD, primarul Iasiului Mihai Chirica, a fost exclus vineri, 9 februarie, din partid. Alaturi de acesta, au mai fost dati afara din partid viceprimarul Gabriel Harabagiu si fostul deputat Sorin Iacoban.

- Deputatul PMP Cornel Samartinean conduce cu mana dura organizația de Timiș a partidului lui Traian Basescu. Acesta a emis o dispoziție prin care le interzice membrilor partidului sa participe la orice manifestație și/sau administrativa in numele PMP Timiș fara acordul conducerii. Contactat de PRESSALERT.ro…

- Liberalii, alaturii de alesii USR si PMP, au cerut infiintarea unei comisii de ancheta cu privire la votul dat in cazul demiterii Guvernului Grindeanu. Deputatul PNL, Raluca Turcan, i-a acuzat pe social democrati ca, desi aveau voturi suficiente pentru a-si da jos guvernul au pus in urna pastile. Afirmatia…

- Pe blogul personal, Dan Voiculescu a transmis un mesaj dupa ultimele atacuri ale lui Traian Basescu catre Laura Codruța Kovesi și DNA. Textul semnat de Dan Voiculescu este intitulat „Acum consider ca e corect sa o apar pe Kovesi in fața lui Basescu”. „Astazi, Basescu iese in spațiul…

- Atac fara precedent la adresa presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Junker. Deputatul PSD, Liviu Plesoianu il caracterizeaza dur pe Junker, intr-o ampla postare pe Facebook, si sustine ca oficialul european a demisionat din functia de premier al Luxemburgului dupa ce a fost implicat intr-un…

- Reconstructia continua la nivelul organizatiei judetene a ALDE Arad. Deputatul Eusebiu Pistru, presedinte al organizatiei judetene ALDE Arad a aratat ca a inlocuit conducerea filialei de la Lipova „Am adunat foarte multi oameni la Lipova. Avem sanse mari la Lipova, avem sanse pentru a „bate” la Primarie”,…

- Membrii PSD nu mai doresc scandal, pentru ca social-democratii au o misiune importanta, iar cine nu intelege asta "ramane de caruta partidului", a declarat luni seara, la Antena 3, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD. Intrebat daca s-a impacat cu secretarul general…

- Andrian Candu, Constantin Botnari, Dorin Draguțanu, Iurie Leanca, Chiril Gaburici, Vlad Plahotniuc și Pavel Filip au fost „scoși" in Piața Marii Adunari Naționale. Este vorba de o acțiune de protest a Organizației de Tineret a Partidului „Platforma Demnitate și Adevar". Aceștia și-au propus sa-i faca…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, sambata, la Cluj, ca formatiunea sa va avea, foarte probabil, un candidat la presedintie. 'Cel mai probabil da, vom avea un candidat la alegerile prezidentiale de anul viitor, este o decizie pe care o vom lua in interiorul partidului. USR este un partid…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a fost protagonistul unui scandal la TV cu jurnalistul Cornel Nistorescu. Traian Basescu, care zilele trecute a comentat pe marginea președintelui Klaus Iohannis , a intrat in direct prin telefon la o emisiune de la B1 TV, unde Cornel nistorescu a facut…

- Deputatul USR Iulian Bulai considera ca formatiunea din care face parte ar fi trebuit sa mearga la consultarile de la Palatul Cotroceni cu o propunere de premier, spunand totodata ca “USR este cel mai cool partid din Romania, unde nu te ameninta nimeni daca exprimi pozitii minoritare”.“Pentru…

- Deputatul PMP Prahova Catalina Bozianu a facut o declaratie dupa consultarile de miercuri, de la Palatul Cotroceni, sustinand ca partidul din care face parte a demonstrat, inca o data, ca este singurul care face cu adevarat opozitie actualei puteri. Iata declaratia: "Astazi am avut onoarea…

- Ies la iveala noi dezvaluiri incendiare din interiorul Comitetului Executiv National (CEXN) al celor de la PSD. Cei de la Romania TV anunta o sedinta cu scandal. Unul dintre liderii partidului si-ar fi iesit din minti.Citește și: Decizia care-i poate crește averea Simonei Halep: Variantele…

- Parlamentarul ALDE Gorj, Scarlat Iriza reia atacurile la adresa președintelui interimar al organizației județene, Dian Popescu. Iriza susține ca a tras semnale la București in ceea ce privește slaba implicare a actualului lider al aldiștilor gorjeni, Dian Popescu și spune ca a primit promisiuni ca in…

- Liviu Pleșoianu și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale din anul 2019. Deputatul PSD a adresat și o scrisoare deschisa colegilor din partid in care face o analiza a tuturor aspectelor din viața agitata a ultimilor ani și ii anunța ca va candida la alegerile prezidențiale din anul 2019.…