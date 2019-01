Scandal Renault. Scrisoare adresată conducerii. Ce poate ieși la iveală Anterior, sindicatul CGT, care a dezvaluit existenta acestor remuneratii varsate prin intermediului holdingul Renault Nissan BV , o companie mixta Renault-Nissan cu sediul in Olanda, a denuntat lipsa de transparenta a Renault cu privire la acest dosar si a cerut Guvernului de la Paris, unul dintre cei mai importanti actionari de la Renault, sa faca lumina cu privire la acest aspect. "Vreau sa stiu cui au fost varsate aceste remuneratii, daca au fost declarate, daca corespund unui serviciu prestat si daca consiliul de administratie si actionarii Renault au fost informati cu privire la… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Carlos Ghosn a fost pus luni sub acuzare in Japonia pentru ca a omis sa declare autoritatilor bursiere venituri de aproximativ 5 miliarde yeni (38 milioane euro) realizate timp de cinci ani, intre 2010 si 2015. Chiar daca Nissan l-a concediat pe Carlos Ghosn din postul de presedinte, franco-brazilianul…

- Carlos Ghosn, președintele și CEO-ul Alianței Renault - Nissan - Mitsubishi, a fost arestat pe 19 noiembrie in Japonia pentru ca a raportat venituri mai mici decat in realitate in documentele oficiale Nissan și pentru ca a utilizat banii constructorului in interes personal. Procurorii japonezi au spus…

- Fostul presedinte al aliantei auto Renault-Nissan, franco-brazilianul Carlos Ghosn, a fost pus luni sub acuzare, la trei saptamani dupa arestarea la Tokyo, pentru ca si-a ascuns veniturile de fisc timp de cinci ani, iar mandatul sau de arestare a fost prelungit in baza unor noi acuzatii, informeaza…

- Carlos Ghosn, fostul director general al companiei Nissan, se afla in arest preventiv in Japonia desi nu a fost inca inculpat, o situatie ce ridica semne de intrebare privind procedurile judiciare, scrie publicatia The Wall Street Journal, evocand ipoteza unui plan de blocare a fuziunii cu Renault,…

- Carlos Ghosn , fostul director general al companiei Nissan, se afla in arest preventiv in Japonia desi nu a fost inca inculpat, o situatie ce ridica semne de intrebare privind procedurile judiciare, scrie publicatia The Wall Street Journal, evocand ipoteza unui plan de blocare a fuziunii cu Renault.

- Ministrul nipon al Economiei si Industriei, Hiroshige Seko, si ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, 'si-au reafirmat sprijinul solid' pentru cei doi producatori auto si s-au angajat sa mentina cooperarea stransa intre Nissan si Renault, se arata intr-un comunicat comun de presa. Marti seara…

- Ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire, a declarat marti ca este nevoie de o conducere interimara la Renault, apreciind ca presedintele director general Carlos Ghosn "nu mai este in masura sa conduca grupul", chiar daca a recunoscut ca pentru moment nu exista probe care sa il incrimineze,…

- Renault a anuntat joi ca va produce noile camionete Nissan si Mitsubishi la fabricile sale din Franta, majorand investitiile pe piata sa interna intr-un moment in care cei trei producatori auto exploreaza o integrare mai stransa a aliantei, transmite Reuters. Anuntul, care coincide cu vizita…