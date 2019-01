Scandal Renault. Ghosn, prima apariție publică. Acuzații negate "Onorata curte, sunt nevinovat de acuzatiile care se aduc impotriva mea. Am actionat intotdeauna cu integritate. Am fost acuzat pe nedrept", se arata in declaratia scrisa a lui Carlos Ghosn, care a apreciat acuzatiile procurorilor impotriva sa ca fiind "neintemeiate". Acesta a aparut la audiere imbracat cu un costum bleumarin, o camasa alba si fara cravata, aratand mai incaruntit si mai slab decat in momentul arestarii, in urma cu 50 de zile. Prima aparitie publica a lui Ghosn Prima aparitie publica a lui Ghosn

A fost prima aparitie publica a lui Ghosn de cand a fost arestat, in 19 noiembrie, de procurorii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Carlos Ghosn a fost pus luni sub acuzare in Japonia pentru ca a omis sa declare autoritatilor bursiere venituri de aproximativ 5 miliarde yeni (38 milioane euro) realizate timp de cinci ani, intre 2010 si 2015. Chiar daca Nissan l-a concediat pe Carlos Ghosn din postul de presedinte, franco-brazilianul…

- Carlos Ghosn, președintele și CEO-ul Alianței Renault - Nissan - Mitsubishi, a fost arestat pe 19 noiembrie in Japonia pentru ca a raportat venituri mai mici decat in realitate in documentele oficiale Nissan și pentru ca a utilizat banii constructorului in interes personal. Procurorii japonezi au spus…

- Fostul presedinte al aliantei auto Renault-Nissan, franco-brazilianul Carlos Ghosn, a fost pus luni sub acuzare, la trei saptamani dupa arestarea la Tokyo, pentru ca si-a ascuns veniturile de fisc timp de cinci ani, iar mandatul sau de arestare a fost prelungit in baza unor noi acuzatii, informeaza…

- Un Tribunal din Tokyo a aprobat vineri cererea procurorilor de a extinde pana in 10 decembrie perioada de detentie pentru fostul presedinte al Nissan, Carlos Ghosn, arestat pe 19 noiembrie in baza suspiciunilor de nereguli financiare, transmite Kyodo. Vineri se încheia perioada de detenţie…

- Numarul doi de la grupul auto francez Renault, Thierry Bollore, cel care va asigura conducerea interimara a companiei dupa arestarea presedintelui director general, Carlos Ghosn, in Japonia, a tinut sa ii asigure joi pe salariatii grupului ca vrea sa pastreze interesele Renault si ale aliantei cu partenerul…

- Șoc în industria auto. Carlos Ghosn, director general al alianței ″Renault - Nissan - Mitsubishi″⁣, din care face parte și Dacia, a fost arestat la Tokyo pentru grave nereguli financiare. Acesta este banuit ca nu si-a declarat la Fisc toate veniturile. Dupa ce s-a…

- Presedintele director general al aliantei auto Renault-Nissan-Mitsubishi Motors, Carlos Ghosn, a fost arestat luni la Tokyo, informeaza postul public de televiziune din Japonia (NHK), dupa ce anterior Ghosn a fost acuzat de nereguli de catre constructorul nipon Nissan Motor Co, informeaza AFP. …

- Presedintele director general al aliantei auto Renault-Nissan-Mitsubishi Motors, Carlos Ghosn, a fost arestat luni la Tokyo, informeaza postul public de televiziune din Japonia (NHK), dupa ce anterior Ghosn a fost acuzat de nereguli de catre constructorul nipon Nissan Motor Co, informeaza AFP. "Parchetul…