Stiri pe aceeasi tema

- "Ii rog pe toti membrii PNL si pe toti cei din conducere sa inteleaga ca alegerile prezidentiale nu sunt gata castigate si ca presedintele Iohannis are nevoie de un partid puternic in spatele sau, asa ca orice frictiune si orice animozitate trebuie sa inceteze de indata pentru ca urmeaza o campanie…

- Dupa consultarile de la Cotroceni cu partidele parlamentare, presedintele Iohannis propune un acord politic. Nu este unul general. Din punctul lui de vedere este o continuare fireasca a referendumului, transpunerea votului popular in practica. Au aparut insa neintelegeri. Reprezentantii ALDE si PSD…

- Presedintele PNL Sibiu, Raluca Turcan, a anuntat, luni dimineata, ca rezultatele finale ale alegerilor arata ca PNL a obtinut 48,33% in judetul Sibiu, fiind urmat de Alianta USR PLUS cu 25,02% si PSD cu 11,02%.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat intr-o conferinta de presa sustinuta vineri la Satu Mare ca un vot masiv pentru PNL la europarlamentare ar arata ca actuala guvernare nu mai are nicio legitimitate, iar acest lucru ar putea sa duca la o criza in cadrul coalitiei si chiar la caderea Guvernului."Obiectivul…

- "Ne angajam, dar acest lucru va depinde si de ce se va intampla la alegerile parlamentare, sa atingem cateva obiective care intr-adevar sa puna Romania pe picior de egalitate cu celelalte tari ale UE. Primul este incetarea MCV, nu asa cum isi imagineaza altii. Incetarea MCV nu se poate realiza decat…

- „Daca nominalizezi in fruntea Guvernului toate, dar chiar toate marionetele unui infractor ca Dragnea, tu, ca președinte, trebuie sa iți asumi responsabilitatea pentru nominalizare. Crede Parlamentul ca președintele a greșit și președintele trebuie suspendat? Dar daca pierd referendumul atunci trebuie…

- Presedintele PPE, Joseph Daul, a declarat joi, la Sibiu, ca democratia europeana nu poate sa existe fara statul de drept, independenta justitiei, libertate si solidaritate. "Democratia europeana nu poate sa existe fara statul de drept, independenta justitiei, libertate si solidaritate.…

- "Așteptam motivarea pentru respingerea celor trei propuneri. Nu am facut o referire la o persoana anume. Am observat ca in societatea romaneasca apar aceste manifestari de ura, dezbinare, jigniri. Am facut o referire la modul general, nu la o anumita persoana. Președintele trebuie sa ne dea motivarea…