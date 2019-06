Stiri pe aceeasi tema

- Radu Mazare a fost arestat in Madagascar! Fostul primar al Constanței a fost condamnat saptamana trecuta la 9 ani și 10 luni de inchisoare, in dosarul Polaris, dar mai este condamnat la 9 ani de inchisoare și in dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri in Mamaia. In 2015, DNA a instituit sechestru…

- Fostul primar al Constanței, Radu Mazare, a fost adus in Romania luni seara. Acesta a fost extradat pentru a fi bagat la pușcarie 9 ani de zile, ca urmare a unei sentințe definitive. Totuși, fratele fostului primar, Mihai Mazare, vine cu acuzații uluitoare. Acesta spune ca Mazare nu a avut parte de…

- Radu Mazare nu a cerut azil politic in Franța, a afirmat fratele acestuia, Mihai Mazare. Avocații sai au sesizat insa autoritațile franceze, susținand ca fostul primar al Constanței ar fi fost victima unui abuz in Madagascar. Cererea de extradare nu ar fi fost luata de un judecator, a spus Mihai Mazare.…

- Avocatii lui Radu Mazare au sesizat autoritatile franceze despre un presupus abuz la care ar fi fost supus fostul primar al Constantei, avand in vedere ca decizia extradarii nu a fost luata de un judecator, a precizat fratele lui Radu Mazare, Mihai Mazare.

- Radu Mazare, condamnat definitiv la 9 ani de inchisoare cu executare, urmeaza fie adus, luni, in Romania, sub escorta Poliției, dupa ce autoritațile din Madagascar au admis solicitarea de extradare din partea țarii noastre, potrivit Poliției Romane.Dupa ce, pe 14 mai, autoritațile din Madagascar…

- Extradarea fostului primar al Constanței ar putea fi blocata, a anuntat Mihai Mazare, citat de Romania TV. Fratele lui Radu Mazare spune ca autoritatile romane fac un abuz prin extradarea de urgenta intrucat nu ar fi fost respectate toate formalitațile de extradare. Mai mult, se pare ca Radu Mazare…

- Ministerul Justitiei incepe demersurile pentru extradarea lui Radu Mazare, retinut de autoritatile din Madagascar. Institutia asteapta un raspuns de la judecatorii Curtii de Apel Bucuresti. Acestia vor analiza daca sunt intrunite condițiile extradarii si vor informa Ministerul Justitiei care trebuie…

