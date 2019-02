Scandal politic in Canada Premierul Justin Trudeau refuza sa demisioneze, dupa ce guvernul sau a fost acuzat ca s-a implicat in evitarea unui proces al grupului canadian SNC-Lavalin, implicat intr-un scandal de coruptie in Libia, exercitand presiuni asupra fostului ministru al Justitiei din Canada, Jody Wilson-Raybould. Trudeau a declarat ca el si staff-ul sau au actionat corect si ca […] Scandal politic in Canada is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un fost ministru al Justitiei a declarat in fata unei comisii parlamentare ca apropiati ai prim-ministrului l-au supus presiunilor si amenintarilor voalate, daca nu bloca o ancheta de frauda si dare de mita ce viza o companie importanta. Fostul ministru sustine ca, la un moment dat, chiar premierul…

- Fostul ministru al justitiei din guvernul condus de premierul canadian Justin Trudeau, Jody Wilson-Raybould, a declarat miercuri ca a fost supusa unor presiuni din partea executivului pentru a interveni intr-o procedura judiciara in care compania SNC-Lavalin este acuzata ca ar fi mituit oficiali…

- Prim-ministrul Canadei, Justin Trudeau, refuza sa demisioneze pe fondul unui scandal de coruptie, declarand ca el si staff-ul sau au actionat corect si ca cetatenii canadieni isi vor spune cuvantul in aceasta privinta la alegerile federale din octombrie, scrie The Guardian.

- Vizibil deranjat de faptul ca a fost ocolit de ministrul Justitiei, in vizita acestuia, de orele trecute, la Parchetul General, Augustin Lazar a tinut sa-si spuna oful chiar din fata sediului institutiei pe care o conduce. S-a intamplat la circa o ora dupa ce Toader anuntase ca va declansa procedura…

- Comisarul canadian pentru etica va ancheta acuzatiile de presiune exercitata de cabinetul premierului Justin Trudeau asupra fostului ministru al justitiei, al caror scop ar fi fost evitarea unui proces al grupului canadian SNC-Lavalin, implicat intr-un scandal de coruptie in Libia, relateaza AFP,…

- Comisarul canadian pentru etica va ancheta acuzatiile de presiune exercitata de cabinetul premierului Justin Trudeau asupra fostului ministru al justitiei, al caror scop ar fi fost evitarea unui proces al grupului canadian SNC-Lavalin, implicat intr-un scandal de coruptie in Libia, relateaza AFP. Premierul…

- Canada intentioneaza sa primeasca in urmatorii doi ani circa 750 de victime ale sclaviei in Libia, dintre care 150 au obtinut deja azil in aceasta tara nord-americana, a anuntat ministrul canadian pentru Imigratie, informeaza AFP preluata de Agerpres. Numarul de migranti ce tranziteaza Libia…

- ”Vocea Romaniei”, cel mai urmarit program TV al toamnei, in Romania, și-a desemnat cel de-al 8-lea caștigator! In finala de vineri seara, cei patru finaliști ai sezonului 8 ”Vocea Romaniei” au trebuit sa prezinte cate trei momente de neuitat: unul singuri, unul cu antrenorul și inca unul alaturi…