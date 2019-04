Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii și procurorii din Capitala fac, marți, percheziții la sediul din strada Nicolae Iorga al Inspectoratului General de Imigrari, intr-o ancheta privind eliberarea unor vize pentru niște cetațeni vietnamezi, au declarat surse judiciare pentru Stiripesurse. Perchezițiile au ca scop ridicarea unui…

- Buget aprobat cu scandal și cu parasirea ședinței de catre aleșii liberali. Aceștia au fost nemulțumiți pentru ca amendamentele propuse Post-ul Scandal la votul pe bugetul Targoviștei. PNL a parasit ședința apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Eugen Nicolicea e la al saptelea mandat de deputat, fiind ales pentru prima data in 1992 in Parlament. Nicolicea s-a remarcat mai ales prin declaratiile controversate, prin jigniri ale colegilor din Opozitie, dar si prin tacerea absoluta privind studiile sale de drept.

- „Abisul demografic forțeaza Kremlinul sa atraga in Rusia milioane de vorbitori de limba rusa. Cu toate acestea, situația demografica extrema se confrunta cu realitațile economice și propaganda naționalista" – scrie corespondentul ziarului elvețian Le Temps.

- Aparute cu mai bine de zece ani in urma, alternativele la țigarile clasice au avut pana nu demult o mare problema: lipsa unor studii privind impactul asupra sanatații celor care le folosesc. Insa specialiști din toata lumea au luat in serios noua moda a fumatului ”alternativ”, așa ca ca in ultimii…

- Fostul premier Victor Ponta trage un semnal de alarma in plin scandal pe OUG7 privind legile justițitiei! Acesta a subliniat ca in timp ce toata atentia se concentreaza pe justitie, guvernarea PSD face praf economia tarii prin masuri precum OUG 114."Eu nu vad in niciun caz ca un sistem se…

- De Dragobete nu se pupa doar fetele, ci se muta și vedetele! Vedetele politicii au facut un nou transfer. Radu Cristescu, cunoscut membru al PMP pana a fost dat afara din partidul lui Traian Basescu, a ajuns la Partidul Romania Unita. Insa, pana la PRU, Cristescu a mai trecut și prin PER.Transferul…

- Un senator rus a fost retinut in parlament miercuri sub acuzatia de implicare in uciderea mai multor persoane, informeaza media de stat, citata de dpa, relateaza Agerpres.Senatorul Rauf Arasukov, care reprezinta republica Karaciai-Cerchezia, de la frontiera cu Georgia, a fost retinut dupa…