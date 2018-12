Locuitorii din mai multe comune de pe malul Prutului se plang de telefonia mobila, acuzand ca sunt taxați prea mult. In comune precum Dranceni sau Stanilești, rețeaua de telefonie mobila din Republica Moldova “trece” granița, iar cei care isi suna, de pilda, consateanul din celalalt capat de localitate, se trezește ca este taxat pentru o […] The post Scandal pe Valea Prutului, din cauza rețelei de telefonie! ”Intra moldovenii și iți iau toți banii!” appeared first on Cancan.ro .