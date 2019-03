Stiri pe aceeasi tema

- Centrul European pentru Preventia Bolilor -ECDC- cu sediul la Stockholm si biroul european al Organizatiei Mondiale a Sanatatii –OMS- de la Copenhaga au anuntat ca, in pofida unei scaderi a cazurilor inregistrate, in Europa si in Asia Centrala, aceasta afectiune este departe de a fi eradicata.

- Guvernul de coalitie din Germaniei a ajuns la un acord privind retragerea cetateniei germane in cazul combatantilor teroristi, desi masura nu se va aplica pentru orice luptator german din Statul Islamic detinut in prezent in Siria, relateaza luni dpa. Luptatorii ar trebui sa aiba o a doua cetatenie,…

- Luptatorii ar trebui sa aiba o a doua cetatenie, sa aiba varsta peste 18 ani si legea nu se va aplica retroactiv, potrivit unor informatii furnizate duminica seara de ziarul Sueddeutsche Zeitung si de canalele de televiziune WDR si NDR.Acordul a fost convenit intre ministrul de interne…

- Romanii au la dispoziție aproape 800 de locuri de munca, in Europa. Angajatorii din Spatiul Economic European (SEE) ofera, prin intermediul retelei Eures Romania, 794 de locuri de munca, cele mai multe in Marea Britanie, informeaza Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), intr-un comunicat…

- Decizia vine dupa ce dupa ce vicepremierul Luigi Di Maio s-a intalnit cu liderii „vestelor galbene”, starnind furia președintelui francez. Rechemarea ambasadorului francez din Italia este o masura care nu a mai fost intalnita din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Parisul a acuzat Roma…

- Persoanele cele mai sarace si mai vulnerabile - copii, varstnici - din Europa sunt si cele mai expuse la poluarea aerului si fonica, trage un semnal de alarma Agentia Europeana de Mediu (AEM, cu sediul la Copenhaga), intr-un raport publicat luni, citat de AFP. 'La modul general, cu cat esti mai…

- Presedintele organizatie de tineret ALDE Claudiu Daniel Catana a afirmat, luni, ca USR minte deoarece admiterea deputatului Iulian Bulai în grupul ALDE de la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei nu înseamna apartenenta USR la ALDE Europa.

- G Suite Basic Edition crește de la 5 dolari pentru fiecare utilizator pe luna la 6 dolari, in timp ce G Suite Business Edition crește de la 10 la 12 dolari. Este pentru prima data cand Google crește prețurile pentru cele doua suite de aplicații. Google a declarat ca prețul G Suite Enterprise…