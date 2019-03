Stiri pe aceeasi tema

- O scoala militara din New York frecventata de Donald Trump in adolescenta i-a ascuns dosarele scolare in 2011, dupa cereri insistente ale unor prieteni ai viitorului presedinte al Statelor Unite de a le obtine, a relatat marti Washington Post, citat miercuri de France Presse. Aceste presiuni au intervenit…

- Michael Cohen, fostul avocat al președintelui Donald Trump, a declarat în cadrul audierii din Congres ca îi e teama de faptul ca Trump nu îi va permite succesorului sau sa preia pașnic controlul Casei Albe, daca pierde alegerile din 2020, relateaza Mediafax citând Reuters. „Având…

- Michael Cohen, fostul avocat al președintelui american Donald Trump, a declarat în cadrul audierilor din Congres ca președintele Donald Trump l-a pus sa faca peste 500 de amenințari în cei zece ani de colaborare, relateaza Mediafax citând Reuters. În cadrul audierilor din…

- Opozitia democrata a declarat vineri ca este gata sa deschida o ancheta privind acuzatiile grave impotriva lui Donald Trump care, potrivit site-ului de stiri BuzzFeed, i-ar fi cerut in mod expres fostului sau avocat Michael Cohen sa minta in Congres, un nou episod din dosarul privind amestecul Rusiei…

Procurorii americani afirma ca președintele SUA, Donald Trump, l-a dirijat pe fostul sau avocat personal, Michael Cohen, sa efectueze tranzacții ilegale din fonduri de campanie catre doua femei care susțin ca au avut aventuri cu politicianul, scopul plaților fiind acela de a cumpara tacerea lor.