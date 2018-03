Scandal pe bunurile regretatului actor Radu Beligan

Stiri pe aceeasi tema

- Licitația pentru bunurile lui Radu Beligan a generat un scandal-monstru intre fiicele regretatului actor. Acestea sustin ca bunurile licitate fac parte din masa succesorala, iar licitatia nu este decat o frauda.

- Cea de-a 90-a editie a galei premiilor Oscar - cele mai importante trofee ale industriei cinematografice americane - a avut loc duminica noapte ... The post OSCAR 2018 | „The Shape of Water”, marele castigator/ Gary Oldman si Frances McDormand, cei mai buni ACTOR si ACTRITA / Guillermo del Toro, desemnat…

- Toti vanzatorii, mari sau mici, online sau offline, vor fi obligati sa tina cont de noile norme europene privind returnarea bunurilor, indiferent daca bunurile s-au defectat sau nu din pricina utilizatorului. In prezent, in UE exista reguli diferite privind remedierea sau inlocuirea produselor…

- O cunoscuta casa de licitații a anunțat ca la inceputul lunii martie va organiza o licitație cu bunuri și obiecte personale ale lui Radu Beligan. Știrea a ajuns la una dintre fiicele actorului, care și-a angajat imediat un avocat. Tablouri, mobilier, manuscrise, carti rare, trofee si medalii primite…

- La aproape doi ani de la moartea regretatului actor Radu Beligan s-a aflat ca exista o moștenitoare secreta a averii acestuia. In plus, a fost facut public numele ei, dar și informații desprea devarata legatura pe care o aveau. In urma scandalului izbucnit din cauza licitației prin care se vand obiecte…

- Pe 6 martie 2018, are loc o licitație de vanzare a unor bunuri personale ce au aparținut marelui actor bacauan Radu Beligan. Unul dintre moștenitori contesta vanzarea și cere oprirea licitației ”Viața de artist”. Bunuri ale actorului Radu Beligan au... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Familia actorului Radu Beligan a scos la licitatie mai multe lucruri personale care i-au apartinut maestrului. Sunt piese de mobilier, tablouri, statuete, carti de colectie, fotografii si manuscrise.

- Primavara incolțesc cele mai bune idei de cadouri de Marțișor: de la cele inramate, semnate de celebri pictori romani, la prețioase bijuterii cu poveste. Tot acum va invitam sa intrati in “alcovul” unor importante pesonalitati istorice, artistice sau literare descifrand epistole scrise cu pana de…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie discuta, miercuri, contestatia depusa de conducerea Tel Drum, prin care societatea teleormaneana cere ridicarea sechestrului pus pe bunuri si conturi de procurorii anticorupție. Abonata in ultimii ani la diverse contracte publice, ...

- Celebrul actor american Jim Carrey a anunțat recent pe Twitter ca își vinde actiunile pe care le are la Facebook si ca îsi sterge contul de pe rețeaua sociala, încurajând publicul si investitorii sa boicoteze compania.Carrey sustine ca Facebook a profitat de…

- Scandal de coruptie la Bruxelles. Comisarul european pentru migratie si afaceri interne, Dimitris Avramopoulos, este acuzat ca a luat mita de 50 de milioane de euro, atunci cand ocupa functia de ministru al Sanatatii in Grecia.

- Patru tineri, cu varste cuprinse intre 19 si 25 de ani, toti din comuna gorjeana Runcu, au fost retinuti aseara dupa ce ar fi agresat un barbat, de 26 de ani, din Scoarta, in fata unui local public din Pestisani. ...

- LIBERI…Mediul virtual a devenit loc de batalie si scandal dupa ce un barladean a postat un filmulet cu mai multi maidanezi liberi. In postarea sa de pe facebook, acesta s-a aratat “dezamagit” de faptul ca o haita de caini fara stapani alearga liberi in zona Garii din Barlad si i-a acuzat pe cei de la…

- Elicopterul SMURD asteptat la Brasov pentru preluarea mamei si a copilului raniti intr-un incendiu la Șinca Veche nu poate interveni din cauza conditiilor meteo nefavorabile. Prin urmare, cele doua victime vor fi tansportate la Bucuresti cu o ambulanta de transport victime multiple de la Inpsectoratul…

- Un tânar de 24 de ani a fost snopit în bataie de doi consateni, de 22 și 40 de ani, într-un bar din Turda.Victima, din satul Badeni, comuna Moldovenesti s-a trezit, luni seara, rupt în bataie si batjocorit ore în sir, din cauza fostei sale iubite, o femeie…

- Scandal monstru azi (1 februarie) dimineața, la Direcția de Drumuri și Poduri Cluj, filiala a CNAIR. O angajata, Violeta Alexa, a fost batuta de un director din cadrul companiei. Potrivit martorilor, directorul de investiții Emil Dodan a luat-o la pumni pe o subalterna. Scena a avut loc in biroul lui…

- A fost scandal de proportii in fata Parlamentului, in timp ce ministrii erau audiati in comisii. Mai multi protestatari #Rezist s-au strans inca de dimineata in fata Parlamentului si au scandat.La un moment dat, insa, potrivit unui video postat pe Facebook de jurnalistul Malin Bot, mai multi…

- Howard Lew Lewis, celebrul comedian cunoscut pentru roluri in diverse productii populare din Marea Britanie, s-a stins din viata saptamana trecuta, in conditii suspecte. Familia acestuia este revoltata, deoarece considera ca ar fi fost ucis de medicamentele care i-au fost prescrise.

- Simona Halep a pierdut finala de la Australian Open, 6-7(2), 6-3, 4-6 cu Caroline Wozniacki. Meciul a fost laudat de toata lumea, intensitatea și echilibrul fiind cele mai potrivite cuvinte pentru a descrie infruntarea. Totuși, au fost și momente criticate de fani, iar Simona Halep pare ca este in mijlocul…

- Politistii de la Transporturi, cu suportul operativ al Directiei Operatiuni Speciale din Politia Romana, au identificat noua barbati banuiti de furt calificat, detinerea, transportul sau comercializarea fara documente legale a pestelui si altor vietiutoare acvatice provenite din pescuit. In urma unui…

- Scandal imens cu un actor cunoscut, promovat intens de catre cei de la Antena 1. Acesta este acuzat de fosta iubita ca ar fi rupt-o in bataie. Mihaela Gheorghita, de profesie nutritionist, a avut o relatie de un an si jumatate cu un cunoscut actor din Romania, Nae Nicolae. Acesta este renumit pentru…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Vatra Dornei a anuntat trimiterea in judecata a unui localnic acuzat de savarsirea infractiunilor de ultraj si tulburare a ordinii si linistii publice. Acesta a facut scandal intr-un restaurant si l-ar fi lovit cu pumnul in fata pe unul dintre politistii care au ...

- Agentia Italiana Antidoping a anuntat suspendarea pe un an a capitanului echipei Benevento, Fabio Lucioni, depistat pozitiv în septembrie 2017. Suspendarea este valabila pâna la 15 octombrie 2018. Lucioni a fost depistat pozitiv cu clostebol, un steroid anabolizant, la un control…

- Renumitul actor rus Armen Djigarhanean a ajuns la spital din cauza unor probleme la inima. Medicii spun insa ca viața artistului este in afara oricarui pericol. Potrivit lor, Djigarhanean a lucrat prea mult in ultimele zile, iar oboseala i-a provocat dureri de inima și nevralgie.

- Simona Halep, numarul 1 WTA, a fost acuzata de rasisim în urma unor afirmații pe care le-a facut despre adversara sa de 17 ani, Aiava. Simona A spus ca tânara o face sa se gândeasca la Serena Williams, fostul lider WTA. "Este foarte talentata. Este puternica și…

- Motociclistul Emanuel Gyenes, la Raliul Dakar 2018. Satamareanul a plecat duminica spre Lima. El participa la a 40-a ediție a celui mai greu rally-raid din lume. Deși a pornit din Satu Mare hotarat sa revina la clasa Maraton, clasa pe care a castigat-o de doua ori (edițiile 2011 și 2015), ieri, in urma…

- Diferenta salariala uriasa dintre doi actori de top de la Hollywood a declansat un nou scandal miercuri în Statele Unite, dupa ce presa americana a aflat ca Mark Wahlberg a fost platit de 1.500 de ori mai mult decât Michelle Williams, partenera lui de pe afisul filmului "All The Money…

- Cantarețul Abel Tesfaye, cunoscut sub numele de scena The Weeknd, afirma ca nu va mai colabora niciodata cu H&M, dupa ce retailerul a fost acuzat de rasism, din cauza unei reclame nepotrivite.

- Povestea unui scandal cu mesaje de amenințare și o dubla injunghiere in apa raului Arieș Un dosar cu obiect ”tentativa de omor” aflat pe rolul instanțelor din Alba Iulia are la baza o poveste care poate fi oricand scenariul unui film. Agresorul, Purel Iulian Mihai, un tanar in varsta de 23 de ani, din…

- La nivel national medicii de familie au decis sa nu mai acorde pacientilor trimiteri si retete medicale compensate incepand de astazi ca urmare a nemultumirilor legate de modul in care au decurs negocierile cu reprezentantii Guvernului.Dr. Laura Condur, presedintele Asociatiei Medicilor de Familie Tomis…

- Ploiesteanca, martora la un scandal monstru in autocarul care transporta romanii veniti din Germania. De sarbatori, romanii plecati in strainatate se intorc acasa alaturi de familiile lor sa petreaca Craciunul si Revelionul impreuna. La fel au facut si cativa romani veniti de la munca din Germania,…

- Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit 2.361 articole pirotehnice, in valoare comerciala de 5000 lei, pe care un cetatean roman a incercat sa le introduca in țara fara a deține autorizațiile necesare. In data de 27.12.2017, in baza Planului comun de acțiune ”Foc de artificii”, incheiat…

- Jimmy Morales, presedintele din Guatemala, a anuntat ca tara iși va muta ambasada din Tel Aviv la Ierusalim, dupa ce Donald Trump a recunosc oficial ca acesta din urma este capitala Israelului. Asta in ciuda votului de la ONU, unde 128 de țari s-au declarat impotriva deciziei lui Trump.

- Liviu Dragnea si Mihai Tudose mai au un motiv de scandal. Liderul PSD vrea ca Monitorul Oficial sa se întoarca în subordinea Camerei Deputaților. Schimbarea de poziție a majoritații parlamentare poate fi pusa pe seama "opoziției" tot mai dese a premierului Tudose, care…

- Aproape 1 milion de lei pentru actualizarea PUG si RLU a comunelor din Cluj Planurile urbanistice generale (P.U.G.) și regulamentele locale de urbanism (R.L.U.) ale 31 de comune clujene vor fi actualizate in urma semnarii de catre Consiliul Județean Cluj a unui act adițional la contractul incheiat in…

- Marele actor Florin Piersic are aceeași iubire, cea pentru scena. Deși aflat la o varsta inaintata, „maestrul” nu poate sta departe de platourile de filmare. Insa evenimentele in care a fost implicat Florin Piersic recent le-au dat semne de ingrijorare tuturor.

- Scandal in plenul Senatului, acolo unde urmeaza dezbaterea Legilor Justitiei. Opozitia a cerut scoaterea de pe ordinea de zi a proiectelor, insa parlamentarii PSD și ALDE au refuzat. Senatorii USR protesteaza de la tribuna. Ei au venit si cu portavoce, la fel cum s-a intamplat in plenul Camerei Deputatilor.

- Ministerul Educației Naționale și Institutul de Stiinte ale Educatiei au organizat in perioada 7 - 20 noiembrie 2017 o consultare publica, la nivel național, privind rolul temelor pentru acasa. Au participat, completand integral un chestionar on-line, 70.952 de actori din invațamantul preuniversitar,…

- Depunerea sicriului cu trupul neinsuflețit al ultimului monarh al Romaniei, Regele Mihai, și priveghiul organizat de familie la Biserica Ortodoxa greaca din Lausanne, Elveția, s-au transformat intr-un scandal intre Alexandra Tanasescu, corespondenta ProTV la acest eveniment, și Camelia Csiki, corespondent…

- Incidentul a avut loc in localitatea Sangeorz-Bai. Doi politisti au intervenit sa aplaneze un scandal, insa au fost atacati de una dintre persoanele recalcitrante. Citeste si Focuri de arma in judetul Bistrita. Un barbat a fost impuscat dupa ce a atacat cu o bata o patrula de politisti…

- Sambata, 9 decembrie, de la ora 16, la Libraria Carturesti City Park Mall din Constanta, scriitorii Bogdan Papacostea si Tudor Ganea vor vorbi despre romanul "Grazia", semnat de regretatul poet si publicist Mircea Tuglea, aparut in colectia "Ego. Proza" a Editurii Polirom."Grazia este un roman deopotriva…

- In urma monitorizarii depozitelor en-gross, inspectorii antifrauda din cadrul ANAF au confiscat in noiembrie bunuri cu o valoare de piata estimata de 5,49 milioane lei. Bunurile, cu un volum echivalent a zece TIR-uri, includ instalatii-decoratiuni de Craciun, jucarii (triciclete, trotinete, skateboard-uri…

- ”E pacat ca au degenerat lucrarile azi si de fapt nu a fost nicio dezbatere pentru ca a fost mai mult un scandal. Daca in Parlament nu avem o dezbatere, daca in Parlament nu putem modifica legile, atunci unde? Modul in care s-au desfasurat lucrarile in prima parte a sedintei cred ca nu a fost desfaurare…