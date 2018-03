Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu, a afirmat joi ca banii din donatiile pentru achizitia sculpturii lui Constantin Brancusi "Cumintenia Pamantului" in cadrul campaniei initiate de Guvernul Ciolos nu pot fi returnati persoanelor care au donat. "Sunt oameni de buna-credinta care…

- Dupa numeroase studii, sintagma „banii n-aduc fericirea“ a fost infirmata de cercetatori. Acestia considera ca modul in care sunt cheltuiti banii poate determina nivelul de fericire si liniste al fiecarui individ.

- Aflata in plin proces cu asociatia CREDIDAM, pe care o acuza ca i-a „sifonat” banii cuveniti, Inna a primit o lovitura sub centura chiar de la judecatorii de la care spera sa ii faca dreptate. De aproape un an, Inna incearca sa recupereze banii cuveniti din drepturi de autor, incasati de CREDIDAM si…

- Banii schimba totul in viata noastra. Acesta este motivul pentru care astrologii au ales sa puna foarte mare pret pe aceasta categorie a horoscopului.In 2018, unele planete cheie isi vor schimba pozitia, ceea poate atrage unele perioade cu pierderi financiare destul de mari. Banii ocupa centrul vietilor…

- La sfarsitul anului trecut, primarul Nicolaie Kramer semna contractul de finantare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, pentru asfaltarea drumului comunal Sichevita – Valea Rachitei. Pentru modernizarea celor sapte kilometri de drum, Ministerul Dezvoltarii aloca…

- Protest in fața Palatului Administrativ din Timișoara, cladire care adapostește Prefectura și Consiliul Județean Timiș. Angajații Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Timiș au ieșit in strada sa-și ceara sporurile inapoi, dupa ce consilierii județeni au votat un buget fara…

- „Vom aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii Stadionul Steaua si Stadionul National de Rugby Arcul de Triumf realizate de Ministerul Dezvoltarii, prin Compania Nationala de Investitii. Acest act normativ este necesar intrucat cele doua stadioane au fost declarate, alaturi…

- Un raport al Curții de Conturi arata cum edilul sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoița, jongleaza cu banul public și vrea sa se transforme intr-un mogul imobiliar pe banii publici. Potrivit surselor din piața imobiliara bucureșteana, apropiați ai edilului Sectorului 3, Robert Negoița, ar fi cumparat…

- "Nu cred ca este cineva la ANAF care isi permite sa nu puna in aplicare o decizie a instantei. Sunt sigur ca colegii au initiat aceste actiuni pentru a recupera prejudiciile, voi verifica. (...) Sunt convins ca in partea de ANAF totul s-a demarat pentru a se recupera", a declarat Eugen Teodorvici,…

- O tura care nu se anunța cu nimic diferita de altele s-a terminat tragic pentru Nicoleta Dunca, barmanița care a sfarșit ucisa de un client beat. Dupa ce a baut și a pierdut toți banii la pacanele, Ștefan Roman, in varsta de 38 de ani, din comuna satmareana Lazuri, a incercat sa o convinga pe femeia…

- Cu 240 de persoane care primesc ajutoare sociale, comuna Contești e printre fruntașele damovițene la acest capitol. Statul timite lunar Post-ul CONTEȘTI: Intre doua beri, asistații social se plang ca nu le ajung banii. 100.000 de lei pe luna se duc pe ajutoarele lor apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Luați de pe strazile Craiovei din cauza gerului ce s-a abatut asupra orașului in ultimele trei zile, cerșetorii și-au gasit adapost la Centrul pentru Persoane Varstnice din municipiu. Șapte dintre norocoși au gasit aici masa calda, un pat in care sa doarma noaptea, dar și tratament pentru afecțiunile…

- Ministerul Agriculturii (MADR) a anuntat luni ca bugetul alocat pentru platile compensatorii de dezvoltare rurala este mai mare de 2,6 miliarde euro. MADR a lansat si o invitatie catre fermieri ca, incepand din 1 martie 2018, sa solicite la APIA platile compensatorii de dezvoltare rurala prin cererea…

- Consiliul Judetean Constanta cumpara mocheta si servicii de montare a acesteia. Valoarea estimata fara TVA: 50.000 de lei. Se solicita garantie de buna executie, in cuantum de 5 din valoarea totala fara TVA a contractului, care se va constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile…

- Banii primiți de peste hotare, de la rude sau prieteni, ne pot crea probleme. Șeful adjunct al Direcției Generale Metodologia Impozitelor și Taxelor din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, Igor Stavinschi, a explicat in cadrul unui interviu pentru Sputnik Moldova ce trebuie sa facem pentru a nu ajunge…

- Vara trecuta, Click! a scris, in exclusivitate, despre procesul intentat de Alex Velea impotriva impresarului Lucian Mitrea, nasul sau la cununia cu mulatra Ana. Solistul avea de primit o suma de bani de la un concert sustinut de Revelion, iar pentru ca nu s-a ințeles cu Mitrea l-a dat in judecata.…

- Anuntul a fost facut de Magdalena Ciurea dupa participarea in cadrul adunarii generale a Asociatiei Comunelor din Romania, eveniment care a avut loc la Bucuresti, la inceputul saptamanii, la care a participat si prim-ministrul Viorica Dancila. In perioada urmatoare, primarul din Ramna va…

- O britanica și-a cheltuit toate economiile pe vacanțe de lux, dupa ce medicii au diagnosticat-o greșit. Credea ca o sa mai traiasca 5 ani. O bunica britanica care a fost diagnosticata de doctori cu demența incurabila, a cheltuit 10.

- Horoscop saptamanal BANI 21-27 februarie 2018. Citeste cum sa tragi cele mai bune beneficii pentru tine pe domeniul banilor, in functie de zodia ta. Banii sunt o energie. Ca sa ai bani, fii atent ce crezi despre ei si ce actiuni faci, dar tine cont si de conjunctura astrala. Sunt zile in care…

- HOROSCOP BERBEC Banii pe care ii ai la dispozitie nu trebuie risipiti pe lucruri inutile, ci trebuie sa dai dovada de spirit practic si administrativ pentru a-i gestiona cum trebuie pentru plati curente. Se apropie un moment in care vei avea mare nevoie de niste bani pentru a-i investi…

- Intr-un discurs sustinut la o intrunire a Asociatiei Comunelor, premierul Viorica Dancila l-a laudat pe seful sau de partid, Livu Dragnea pentru infiintarea Programului National de Dezvoltare Locala (PNDL 1), pe vremea cand acesta conducea Ministerul Dezvoltarii. Anul trecut, judetele controlate de…

- Banii cash vor disparea in urmatorii zece ani, deoarece sunt „ingrozitori de scumpi si ineficienti“, spune John Cryan, seful Deutsche Bank. Afirmatia sa este cel putin stranie, in contextul in care germanii, care au cea mai prospera economie europeana, iubesc bancnotele si monedele. In nicio alta tara…

- Razboiul cuvintelor intre cele doua concurente s-a incins. Dar stiti vorba romaneasca: „doua se bat (in cazul acesta), a treia castiga”. Din punct de vedere stilistic, atitudine, vocabular, disciplina, seriozitate, adica un pachet complex pentru a fi o tanara cu stil in adevaratul sens al cuvantului,…

- Presedintele Consiliul Judetean spune ca Timisul va avea o sala polivalenta- Acesta s-a intalnit saptamana trecuta cu reprezentantii Companiei Nationale de Investitii si a primit asigurari ca obiectivul este trecut pe lista de investitii. „Saptamana trecuta, la Ministerul Dezvoltarii, am facut o vizita…

- Consiliul Județean Satu Mare se afla in mijlocul unui scandal de proporții dupa ce un consilier a dezvaluit ca politicienii au votat pentru achiziționarea unor utilitare, dar și-au cumparat mașini de lux.

- Am auzit ca s-au modificat procedurile pentru restituirea taxelor auto. Puteți sa ne spuneți pana cand mai pot fi depuse cererile de restituire și cand se vor putea ridica banii? (Paul Colțescu, Ilfov) RASPUNS: Ce indreptațiți pot sa depuna cererile pentru restituirea fostelor taxe auto, pana cel mai…

- ”Barboșii” au demarat lucrarile de renovare a etajului 2 al Clinicii Pediatrie III, dupa strîngerea de fonduri care a avut loc la finele anului trecut. Banii au fost strânși la Winter​ ​Charity​ ​Fair, eveniment organizat în colaborare…

- Este nevoie de o Hotarare de Guvern pentru aprobarea fondurilor necesare finalizarii lucrarilor la noul Stadion Municipal din Targu Jiu. Marcel Romanescu, primarul din Targu Jiu, a declarat ca a fost depusa toata documentatia necesara la Compania Nationala de Investitii, care, alaturi de Ministerul…

- Oana si Viorel Lis nu mai reusesc sa ajunga la un numitor comun, dupa ce blonda a anuntat ca-i scoate hainele la vanzare, scrie cancan.ro. Blonda a spus ca nu a vrut sa-l umileasca pe fostul edil al Capitalei, insa daca acesta a vrut sotie tanara, atunci trebuie sa o intretina si cum nu i-a…

- In timp ce ministrul Educatiei, Liviu Pop, dadea asigurari ca toți profesorii au primit salariile de vineri, in 32 de școli din Gorj banii nu ajunsesera. Statele de plata s-au blocat la Inspectoratul Scolar Gorj din cauza sporului pentru conditii vatamatoare solicitat, in continuare, de profesori.…

- O decizie secreta a procurorilor ucrainieni care au confiscat 1,5 miliarde dolari a fost dezvaluita de Al Jazeera. Banii confiscați ar fi dintr-o operatiune de spalare de bani intre magnați protejați de fostul...

- Razvan Mares si Ovidiu Mos, cei doi viceprimari ai municipiului Deva, au fost acuzati ca au gestionat defectuos activitatea Serviciului de Gospodarire Municipala si au adus, astfel, prejudicii de peste 100.000 de euro. Au fost initiate doua hotarari Consiliu Local pentru inlaturarea lor.

- Vesti bune, la inceput de an, pentru locuitorii comunei Zorlentu Mare. Potrivit declaratiilor primarului Martin Cornea, contractul pentru reabilitarea si modernizarea celor 6,4 km dintre Zorlentu Mare si Zorlencior a fost semnat, banii urmand a fi alocati de la bugetul de stat, prin Ministerul…

- Primarul din Balanesti anunta ca va alimenta cu banii sai masina de serviciu in urmatoarele trei luni. Decizia a luat-o dupa ce sotia sa a fost filmata in timp ce conducea autoturismul institutiei, desi nu este angajata a primariei. Neva...

- Edilii din Gorj asteapta de urgenta fonduri din partea Consiliului Judetean pentru plata arieratelor. In momentul de fata se lucreaza la proiectele de buget si la listele cu investitii noi pentru anul 2018. Primarul din Rosia de Amaradia, Liviu Cotojman, a recunoscut faptul ca la nivelul institutiei…

- „Cunoastem cu totii faptul ca drumurile judetene sunt pline de gropi. Stim, de asemenea, ca majoritatea lucrarilor de reabilitare sunt facute de mantuiala, astfel ca asfaltul cedeaza dupa un timp foarte scurt. Acum, vad ca nu exista interes nici macar pentru aplicarea marcajelor rutiere necesare. Adminsitratia…

- Municipiul Timisoara va primi o uriasa finantare europeana, care ii va permite o dezvoltare fara precedent. Este vorba de 14 milioane de euro, bani care vor fi accesati gratie aprobarii a doua proiecte GAL (Grupul de Actiune Locala), fiecare in valoare de cate sapte milioane de euro. Banii vor fi folositi…

- Indragita artista este in centrul unui scandal din cauza unui concert pe care l-a susținut pe 13 martie, la Targu Mureș, eveniment organizat și platit de primaria orașului. De aici a pornit și controversa, caci consilierul local Dan Masca a incercat sa afle cați bani a incasat artista, motivand ca onorariul…

- "Am primit ordonanta prin care am fost stabilit suspect. La dosar nu am acces. Am cerut dosarul imediat. Vorbeam despre dreptul la aparare, despre un proces corect. Eu stiu ca nu pot sa imi vad dosarul. Acolo se fac audieri, avocatul merge la audieri, dar nu stiu ce e in spate. Sa vedem pe ce s-au…

- Dupa o ora in care consilierii locali ramași in Primarie s-au cinstit cu un pahar de șampanie in cinstea lui Mihai Ștefan care și-a serbat ziua de naștere, ședința de indata convocata de grupul PSD a inceput cu intonarea Imnului Național.

- Un nou scandal lovește din plin în PSD între sarbatori. Asta pentru ca unul dintre foștii lideri ai formațiunii cere ca 39 de parlamentari sa fie dați afara din formațiune. Catalin Ivan, cel care acuza, a fost la rându-i dat afara din partid. "Va explic in cateva randuri…

- Primarul Timisoarei Nicolae Robu spune ca ceea ce a contestat in noul cod fiscal este neridicarea cotei parti din impozitul pe venit care revine bugetului local. "Ce am contestat si contest este neridicarea cotei parti din impozitul pe venit ce revine bugetului local, de la 41.75%, cat este…

- Un barbat, de 27 de ani, din Targu-Carbunesti, a fost retinut aseara, dupa ce, alaturi de un amic, de 21 de ani, au facut scandal intr-un bar din localitate si au agresat fizic un tanar, de 28 de ani, din Jupanesti. Potrivit politistilor, cei doi barbati de 27, respectiv 21 de ani,aflati sub influenta…

- Liviu Dragnea si Mihai Tudose mai au un motiv de scandal. Liderul PSD vrea ca Monitorul Oficial sa se întoarca în subordinea Camerei Deputaților. Schimbarea de poziție a majoritații parlamentare poate fi pusa pe seama "opoziției" tot mai dese a premierului Tudose, care…

- BNR va pune in circulatie, incepand cu 1 ianuarie 2018, bancnote si monede cu noua stema a tarii, informeaza institutia. Bancnotele si monedele cu noua stema vor fi lansate in circulatie in mod esalonat, in functie de nevoile reale ale circulatiei monetare. Bancnotele si monedele cu noua stema a tarii…

- Bancnotele cu noua stema vor avea inscrisa pe avers data de "1 ianuarie 2018". Toate celelalte elemente grafice ale bancnotelor si monedelor cu noua stema, caracteristicile acestora, precum si elementele de siguranta ale bancnotelor cu noua stema, vor fi aceleasi cu cele ale bancnotelor si monedelor…

- Scandal, ieri, la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu. O femeie, de 35 de ani, din municipiu, s-a prezentat ieri- dimineața la secție, dupa ce a fost mușcata de un caine fara stapan, insa ...

- Este ancheta interna la Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila, dupa ce a fost filmat in biblioteca institutiei videoclipul unei manele. Melodia este a cantaretei Carmen Serban, care spune ca a filmat in acea locatie dupa ce solicitarea ei a fost aprobata de conducere. Videoclipul a fost…

- Partida Universitatea Craiova - CFR Cluj 2-1 a fost una plina de intensitate, dar a fost marcata si de greseli mari de arbitraj comise de Istvan Kovacs, scrie FANATIK. Oltenii au deschis scorul prin Baluta...