- Primarii de municipii, reuniti in Asociatia Municipiilor din Romania (AMR), ameninta cu proteste in fata Guvernului, daca nu primesc o treime din bugetul national. Un raspuns este asteptat din partea Ministerului de Finante pana miercuri, la ora 12.00, au anuntat edilii.

- La intalnirea cu primarii de municipii au participat conslierul premierului Darius Valcov si ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Premierul Viorica Dancila, invitata la discutii de catre primari, nu a fost prezenta. "A fost o discutie foarte utila spunem noi si cred ca si colegii care…

- La randul lor, primarii au precizat ca nu este normal sa se lupte cu Guvernul pentru ca o parte din banii realizati de cetatenii din orasele lor sa ramana in comunitati. Primarul municipiului Arad, Gheorghe Falca, a anuntat ca, miercuri, la ora 12.00, daca nu se va primi raspunsul scontat, primarii…

- BANI MAI PUTINI… Scandal in Sanatatea vasluiana, sector afectat de decizia Guvernului de a taia orele suplimentare, dar și alte sporuri salariale. Asistentele medicale din spitalele județului Vaslui spun ca taierea orelor suplimentare, precum și celelalte restricții cuprinse intr-un act normativ emis…

- Federatia „Solidaritatea Sanitara“ a transmis, duminica, ca va initia un protest la adresa Guvernului, denumit „Plugusorul Nedreptatitilor“, ce pregateste valul de actiuni de protest care va urma in prima parte a anului 2019, din cauza efectelor negative pe care Ordonanta de Urgenta nr. 114/2018 le…

- TAXA AUTO. "Pe parcursul procedurii prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 52/2017, au intervenit modificari ale termenelor in vederea reglementarii unor situatii, precum cea in care contribuabilul nu anexeaza documentul doveditor al platii ori cea in care autovehiculul pentru care s-a…