- In Monitorul Oficial a fost publicata recent o decizie a Adunarii Generale a Actionarilor societatii International Petroleum Services SRL. SC Constructii Hidrotehnice SA, cu sediul in Iasi, reprezentata legal prin administrator loan Careja, asociat cu 80 din partile sociale, si Corneliu Dan Carligeanu,…

- Sindicaliștii din Poliție, apel catre premierul Mihai Tudose. Sindicalistii din Politie ii cer premierului Mihai Tudose sa ia o decizie in scandalul care macina Ministerul de Interne, zilele acestea. Sindicatul National al Agentilor de Politie (SNAP), condus de Iulian Surugiu (președinte), a transmis…

- „Autostrada care sa lege Moldova de Transilvania este o prioritate pentru guvern. In ceea ce priveste legatura cu Transilvania a Moldovei, strategia noastra e urmatoarea. Pentru ca este mai ieftin, este mai usor de facut si trebuie facuta odata, oamenii aia au asteptari foarte mari. Si vom proceda asa.…

- Consiliul de Administratie al SC RAJA SA, prin presedintele CA, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AGOA in data de 31 ianuarie 2018, ora 11.00, in sala de sedinte, de la sediul regiei, cu sapte proiecte pe ordinea de zi. Printre acestea se afla aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli…

- Stimulați de succesul regulii U21, șefii FRF vor sa reinființeze campionatul de tineret-speranțe! O competiție care și-a trait apogeul in anii '80. Ramane de vazut daca ideea se pliaza pe realitatea actuala. Hai sa vedem ce insemna aceasta competiție in momentul sau de glorie. ...

- Presedintele Guatemalei, Jimmy Morales, a anuntat duminica relocarea la Ierusalim a ambasadei tarii sale din Israel, în sprijinul deciziei Statelor Unite si în pofida votului Adunarii Generale a ONU de condamnare a deciziei Washingtonului, relateaza luni AFP. "Am dat instructiuni…

- Președintele Guatemalei, Jimmy Morales, a anunțat duminica relocarea la Ierusalim a ambasadei țarii sale din Israel, în sprijinul deciziei SUA în pofida votului Adunarii Generale a ONU de conamnare a deciziei Washingtonului.

- SUPARATI… Liderii de filiale PNL din cele sase judete ale Moldovei au lansat, ieri, o scrisoare deschisa comuna catre Guvernul Romaniei, aratand ca zona istorica in care locuiesc peste 3 milioane de locuitori este cea mai defavorizata din tara. Iata textul scrisorii deschise, semnata de cei sase presedinti…

- „Facem autostrada Iasi – Bacau – Onesti – Valea Oituzului – Brasov. Este un traseu mult mai usor de realizat“, a spus Felix Stroe in cadrul sedintei Comisiei de buget a Parlamentului, citat de Ziarul de Iași. Ministrul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Reprezentanții mediului de afaceri din R. Moldova au solicitat Guvernului și Parlamentului sa aprobe de urgența pachetul de legi care prevede limitarea abuzurilor asupra agenților economici. Aceasta solicitare a fost facuta ieri, in cadrul Galei Antreprenorilor, organizata de Asociatia Oamenilor de…

- Ministerul Transporturilor vrea sa modifice legislatia in vigoare astfel incat bugetul companiei Tarom sa fie construit si aprobat doar prin ordin comun al ministrului Transporturilor si ministrului Finantelor Publice, la propunerea Adunarii Generale a Actionarilor. Astfel, Tarom va fi "exceptat…

- SIF 2 Moldova, al doilea cel mai mare actionar al Bancii Transilvania, cu 7,4% din capitalul social, a cumparat in tranzactia din 5 decembrie un pachet de aproximativ un milion de actiuni la banca pentru circa 2,2 milioane de lei. Spre comparatie cel mai mare actionar al bancii de la Cluj…

- Coca-Cola si-a anuntat intentia de a achizitiona compania de bauturi MB Impex din Banja Luka, iar autoritatile bosniane incearca sa determine impactul pe care tranzactia l-ar putea avea asupra pietei locale a batuturilor alcoolice, potrivit Balkan Insight. In acest scop, acestea au invitat…

- „Relațiile moldo-române sunt la cote ascendente. Totodata, România continua sa susțina, fara rezerve, parcursul european al R.Moldova”, declara ambasadorul României în R.Moldova,Daniel Ionița, în ajunul Zilei Naționale a României. „În…

- Antreprenorul Damian Mereu, care detine producatorul de biscuiti Croco din Onesti (jud. Bacau), a scos businessul la vanzare, conform surselor ZF. Compania este evaluata de piata intre 80 si 100 de milioane de euro, iar la usa antreprenorului au batut investitori financiari si strategici.

- Declaratia comuna a Summitului Parteneriatului Estic de la Bruxelles este un succes pentru Moldova, intrucit prevede accelerarea asocierii politice si integrarii economice dintre Uniunea Europeana si statele semnatare. De aceasta parere este liderul fractiunii PDM in Parlament, Marian Lupu, invitat…

- Hotararea Adunarii Ordinare a Actionarilor A.G.O.A. CONPET S.A. din data de 28.11.2017 prima convocare a avut urmatoarele puncte pe ordinea de zi: aprobarea alegerii lui Alexandru Prepelita reprezentantul Ministerului Energiei n calitate de secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor; numirea,…

- Dupa o cearta crunta cu vecinul sau, barbatul din Onesti a intrat in casa si s-a intors cu o sabie. A intrat in curtea vecinului sau si a omorat toti cainii pe care i-a gasit in ograda. A lasat animalele intr-o balta de sange si a fugit. Aflat in stare de soc, proprietarul patrupezilor a sunat la…

- Adunarea Generala a Actionarilor societatii Remat Constanta SA s a intrunit pe 30.10.2017, in sedinta extraordinara la sediul SC Metalrom SRL, conform convocarii Consiliului de Administratie. Pe ordinea de zi s au aflat urmatoarele puncte: analiza activitatii societatii, aprobarea bugetului de venituri…

- Dupa ce, la ultima ședința a Guvernului, premierul Pavel Filip a lansat un atac fara precedent in adresa Ziarului de Garda, publicația a venit cu o declarație oficiala. Este vorba despre subiectul revocarii de pe ordinea de zi a Adunarii Generale ONU a proiectului de rezoluție privind retragerea completa…

- Premierul Pavel Filip se declara nemulțumit de faptul ca in presa au aparut informații potrivit carora R. Moldova ar fi retras de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a ONU chestiunea privind retragerea trupelor și armamentului rusesc din stanga Nistrului. „Unele institutii media, fiind orbite, cauta…

- Premierul Pavel Filip este extrem de nemulțumit de faptul ca in presa au aparut informații precum ca R. Moldova ar fi retras de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a ONU chestiunea privind retragerea trupelor și armamentului rusesc din stanga Nistrului. Cu o reacție in acest sens a venit in ședința…

- Servicii Publice SRL a majorat tarifele pentru «inchirierea meselor, spațiilor comerciale, spațiilor de depozitare și terenurilor din piețe, Hala Cuza Voda, Bazar Municipal și in Obor» cu 27%! Decizia a fost adoptata joi, 16 noiembrie 2017, in cadrul ședinței Adunarii Generale a Acționarilor, formata…

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene (MAEIE) infirma faptul ca R. Moldova si-ar fi retras solicitarea de a include pe ordinea de zi a celei de-a 72-a sesiuni a Adunarii Generale a ONU chestiunea privind retragerea completa a forțelor militare straine de pe teritoriul republicii. „Ministerul…

- Desi autoritatile moldovene au cerut, la mijlocul lunii august curent, ca pe ordinea de zi a Adunarii Generale (AG) a ONU sa fie inclus si subiectul privind retragerea trupelor ruse din regiunea transnsitreana, jurnalistii de la Ziarul de Garda au intrat in posesia unui document ce demonstreaza ca Chisinaul…

- La sfirșitul lunii august, curent, R. Moldova s-a adresat Organizației Națiunilor Unite (ONU) cu solicitarea de a include subiectul privind retragerea forțelor de menținere a pacii ruse din regiunea transnistreana pe ordinea de zi a celei de-a 72-a sesiuni a Adunarii Generale. Ulterior, discutarea acestui…

- Este miscarea din Moldova factice si o opera a dlui Cogalniceanu, precum zice „Românul", sau este un sâmbure real în ea - iata întrebarea. Vazând ca chestiunea serva ca argument pro și contra unui om, am fi într-adevar ademeniti a crede…

- Compania de transport si logistica Transport Trade Services (TTS), controlata de antreprenorul roman Mircea Mihailescu, a aprobat in AGA venirea pe Bursa din Bucuresti, potrivit datelor din Monitorul Oficial. “Se aproba admiterea actiunilor emise de societate la tranzactionare pe piata…

- Zece procurori din R. Moldova au primit astazi „cadouri simbolice” in cadrul ședinței Adunarii Generale a Procurorilor. Rand pe rand, procurorii au venit pe scena sa ridice o cutie din mainile procurorului general, Eduard Harunjen: „Este un cadou simbolic, o amintire pentru prestația Dvs. in procuratura”.…

- SIF Moldova, al doilea cel mai important actionar institutional al Bancii Transilvania (TLV), cel mai tranzactionat emintent de pe piata de capital bucuresteana, a cumparat ieri un pachet de 1,89 milioane de actiuni ale bancii, reprezentand 0,04% din capital, la un pret total de circa patru milioane…

- Tribunalul Bucuresti a respins vineri cererea depusa de Sebastian Bodu, fost presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), care a dat in judecata Transelectrica, unde detine o actiune, solicitand suspendarea hotararii Adunarii Generale a Actionarilor privind acordarea unor dividende…

- Din dorinta de a-i aduce impreuna pe dascali, elevi si creatorii emotiei din cuvant – scriitorii, in acest an scolar, profesorii de limba si literatura romana din judetul Galati, respectiv seturile 5, 6 si 11, si-au propus sa treaca Prutul in zile frumoase de toamna si sa se aseze in jurul unei mese…

- SIF Moldova a cumparat un pachet de 10% din actiunile producatorului de utilaje agricole Mecanica Ceahlau, ajungand la o detinere de 73,3%, parte a strategiei de consolidare a detinerilor in companii din domenii conexe agriculturii. Tranzactia a vizat un numar de 23.990.846 actiuni Mecanica…

- Reprezentantii Ministerului Tineretului si Sportului prezenti in Adunarea Generala a Federatiei Romane de Tenis au amenintat conducerea FRT ca vor sista finantarea si ca vor retrage Certificatul de Identitate Sportiva. FRT e hotarata sa dea ministerul in judecata daca se va ajunge in acest punct.Presedintele…

- Incet, incet, lucrurile incep sa se miște la Pandurii. Nu insa și in direcția dorita, cel puțin daca ne luam dupa ultimele vești! Unul dintre cei cinci actionari ai clubului aflat in insolventa a decis sa se retraga din calitatea sa de membru fondator si asociat al gruparii gorjene. Artego…

- Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica a anuntat joi ca fostul europarlamentar Sebastian Bodu a dat in judecata societatea, iar acesta cere emiterea unei ordonante presedintiale impotriva Transelectrica, prin care sa se dispuna suspendarea unei hotarari a Adunarii Generale…

- Sebastian Bodu, presedinte al ANAF intre anii 2005-2007, a cerut in instanta anularea hotararii adunarii generale din data de 16 octombrie 2017, in care s-a aprobat propunerea statului privind acordarea de dividende suplimentare in valoare de 170,79 milioane lei. Transelectrica (TEL), detinuta…

- Moldova marcheaza Ziua Mondiala a Alimentației alaturi de comunitatea internaționala. Prin decizia Adunarii Generale a ONU, Ziua Mondiala a Alimentației este dedicata in 2017 cauzelor structurale care determina migrarea unor mase largi de oameni, pentru a face migrația sa fie

- Firmele care administreaza Oltchim in procesul de reorganizare au anuntat vineri pe Bursa detalii despre vanzarea unor pachete de active ale combinatului de la Ramnicu Valcea. Astfel, in baza contractului de vanzare, Chimcomplex Borzesti, firma controlata de omul de afaceri Stefan Vuza,…

- Actionarii Electrica au hotarat alegerea urmatorilor membri ai Consiliului de Administratie: Arielle Malard De Rothschild, Cristian Busu, Doina Elena Dascalu, Gicu Iorga, Pedro Mielgo Alvarez, Willem Jan Antoon Henri Schoeber si Bogdan Iliescu. Votul a confirmat, sase dintre administratorii aflati…

- Aprobarea noii strategii a Bancii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru Moldova in perioada 2017-2020 este preconizata pentru sfirșitul lunii noiembrie, relateaza NOI. Acest anunț a fost facut in cadrul unei intrevederi a președintelui Parlamentului Moldovei, Andrian Candu, cu…

- R. Moldova solicita statelor partenere sa sprijine includerea pe agenda celei de-a 72-a sesiuni a Adunarii Generale a ONU a chestiunii privind retragerea completa a fortelor militare straine din Transnistria. Rugamintea a fost exprimata de viceministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Lilian…

- Dupa ce Iasitex, companie din Iasi ce face parte din grupul SCR al omului de afaceri Stefan Vuza, a decis scoaterea la vanzare a activelor societatii, Societatea de Investitii Financiare Moldova a decis atacarea deciziei. SIF Moldova detine 29% din pachetul de actiuni.

- Dupa descinderea intre protestatarii de la OTL SA si dupa intalnirea cu conducerea societatii locale de transport in comun, primarul Ilie Bolojan si-a prezentat concluziile intr-o conferinta de presa. Pe scurt, angajatilor OTL le transmite ca urmeaza concedieri, intr-o prima faza dintre cei…

- Manchester City s-a impus pe teren propriu, 2-1 cu Napoli, in etapa a treia din grupele UEFA Champions League. (Vezi video) Deși la pauza conduceau cu 2-0, jucatorii lui City au fost extrem de tensionați. Kevin De Bruyne a fost surprins de camerele TV, la finalul reprizezi, fiind nervos. Mijlocașul…

- Vuza vinde 300 de vagoane si doua hale ca sa cumpere Oltchim Omul de afaceri Ștefan Vuza intreprinde o "colecta" pentru cumpararea combinatului Oltchim: vinde 300 de vagoane ale Chimcomplex Borzesti și doua hale de producție ale Caromet Caransebes pentru a face rost de bani. Suma obținuta va fi…