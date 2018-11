Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Nastase, 72 de ani, traiește de cateva luni o poveste de dragoste cu Ioana Simion, 42 de ani, cea alaturi de care și-a gasit liniștea dupa separarea de Brigitte Sfat. Fostul mare capmpion la tenis este atat de indragostit incat a decis sa faca un gest care demostreaza cat ține la iubita sa:…

- S-a spus ca ar fi copleșita de datorii, dupa divorțul de Ilie Naastase, insa, adevarul este altul, iar Brigitte Sfat a ținut sa lamureasca aceste zvonuri. „Eu am investit in castel, vreo 600 de mii de euro, din care am recuperat, restul sunt datorii ce sunt declarate, dar datoriile sunt declarate.…

- Elvis Gavanescu a regizat, impreuna cu parinții lui și ai logodnicei, o cerere in casatorie inedita, scrie gorjeanul.ro. In timp ce se aflau la o petrecere, in restaurant au intrat mascații, care l-au pus la pamant pe Elvis și l-au "incatușat", Danuța izbucnind in plans. Ajuns in fața ei,…

- Ilie Nastase a declarat faptul ca fiecare dintre ei este liber sa faca ce iși dorește cu viața sa. Mai mult, a dezvaluit ca și el se gandește la casatorie și iși dorește sa ajunga iar in fața altarului. Brigitte Sfat, ANUNT INCREDIBIL dupa doar cateva luni de relatie cu Cornel Oana. Lovitura…

- Brigitte Sfat este pregatita din nou sa ajunga in fața altarului, fiind deja ceruta an casatorie. Vedeta a facut totul public pe pagina sa de Instagram. Brigitte Sfat, experienta HORROR la un salon de infrumusetare. Asa ceva este SCANDALOS Iubitul sau i-a daruit un buchet imens de trandafiri…

- La o zi dupa divorțul de Ilie Nastase, Brigitte Sfat a avut parte de un incident neplacut. Aceasta a afirmat ca o persoana necunoscuta s-a conectat ilegal la contul ei de Instagram. Pe pagina sa de Facebook, Brigitte Sfat le-a spus prietenilor ei din mediul online ce i s-a intamplat. „Dragi prieteni,…