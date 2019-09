Stiri pe aceeasi tema

- Adriana Simionescu, fiica cea mica a lui Adrian Minune, a urcat pe scena de la „Vocea Romaniei“ in editia de vineri, 20 septembrie, a show-ului de la Pro TV. Antrenorul Tudor Chirila a avut o reactie emotionanta dupa melodia interpretata de aceasta.

- Emisiunea Vocea Romaniei de vineri, 20 septembrie, a starni dezbateri aprinse in mediul online. Iar unul dintre cei care au devenit ținta criticilor a fost Horia Brenciu. La emisiunea Vocea Romaniei de vineri, 20 septembrie, a participat și fiica cea mica a lui Adi Minune, Adriana Simionescu. Ea a interpretat…

- VOCEA ROMANIEI 2019. Adriana Simionescu a venit insotita de mama, fratele si sora ei, Karmen. Ea a marturisit ca a venit la Vocea Romaniei pentru a demonstra lumii ca este mult mai mult decat "fata lui tata". VOCEA ROMANIEI 2019. Horia Brenciu a cedat in direct: "Imi dau demisia!" VIDEO…

- Daca fata cea mare a lui Adrian Minune a reușit sa demonstreze ca a moștenit talentul muzical de la tatal ei, iata ca nici mezina familiei nu se lasa mai prejos și este decisa sa arate tot ce poate. Adriana Simionescu va urca vineri seara pe scena de la Vocea Romaniei, iar anunțul a fost facut chiar…

- Surpriza de proporții in sezonul 9 „Vocea Romaniei”, ce se difuzeaza deja la Pro tv, de doua saptamani. Fiica lui Adi Minune va urca pe scena in audițiile pe nevazute și va ajunge in echipa antrenorului preferat. Karmen a participat la auditiile pe nevazute și a impresionat juriul cu vocea ei, ajungand…

- Maine seara, de la 20:30, incepe Vocea Romaniei, iar Tudor, Smiley, Irina și Horia sunt pregatiți sa lupte pentru cele mai bune voci și pentru marele trofeu Vocea Romaniei. Vinerea aceasta, 6 septembrie, concurenții din prima ediție a sezonului 9 Vocea Romaniei ii impresioneaza pe cei patru antrenori,…

- Surpriza de proporții la Vocea Romaniei! Horia Brenciu revine la Pro Tv, in sezonul 9 al show-ului! Acesta fusese inlocuit de Tudor Chirila in sezonul patru al competiției și plecase la rivalii de la Antena 1, la X Factor, acolo unde a facut echipa alaturi de Delia, Ștefan Banica și solistul de la Carla’s…