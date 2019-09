Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Universitatea Cluj a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa Petrolul Ploiesti, in primul meci al etapei a opta a Ligii a II-a.Golurile au fost marcate de Gavra '51, Florescu '76 (penalti), Taub '85 si Burghele '90+1. In minutul 73, antrenorul Petrolului,…

- In minutul 74 al meciului Universitatea Cluj - Petrolul, Flavius Stoican, antrenorul prahovenilor, a dorit sa scoata echipa de pe teren, dupa ce a fost eliminat de arbitrul Lucian Rusandu. Vezi AICI programul etapei #8 din Liga 2Vezi AICI clasamentul actualizat din Liga 2 Clujul, prin fotbalistul George…

- Campioana României a platit 500.000 de euro pentru jucatorul care a mai evoluat la FCSB și urmeaza sa îl prezinte oficial în urmatoarele ore. Dan Petrescu l-ar putea avea la dispoziție pe Catalin Golofca la meciul cu Astra Giurgiu din etapa urmatoare. Tehnicianul formației din Gruia…

- Tehnicianul lui CFR Cluj, Dan Petrescu (51 de ani), a declarat, sambata, in urma victoriei inregistrate in fața lui FC Botoșani, cu scorul de 4-1, in etapa a șaptea din Liga 1, ca CFR-ul ar fi meritat sa inscrie mai multe goluri.

- Derby-ul etapei secunde din Liga a 2-a are loc in aceasta dupa-amiaza la Ploiesti, unde se desfasoara meciul considerat, pe buna dreptate, capul de afis al rundei. FC Petrolul si AFC UTA Arad, doua dintre echipele cu punctaj maxim dupa prima runda, ambele cu obiectiv declarat promovarea in Liga 1, se…

- Dinamo joaca in aceasta seara pe terenul lui CFR Cluj, intr-o partida din etapa a treia a Ligii 1. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Sport. Fara antrenor principal, ultimii in clasament și macinați de probleme, roș-albii au o misiune dificila pe…

- Conform informatiilor obtinute de Telekom Sport, Eugen Neagoe ar fi avut o discutie scurta cu sotia si fiica sa, iar acestea i-au cerut sa ia o pauza de la antrenorat, pana se va reface complet dupa acest episod dramatic. In aceste conditii, sefii lui Dinamo sunt nevoiti sa-si caute un alt…

- Tehnicianul formatiei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, sambata seara, ca jucatorii sai sunt suparati dupa ce au pierdut Supercupa Romaniei cu FC Viitorul, dar acum trebuie sa se concentreze la partida cu Astana din Liga Campionilor.