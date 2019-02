Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua echipe ale celui mai vizionat concurs de televiziune, ”Razboinicii” și ”Faimoșii”, au ramas fara antrenorii Vladimir Draghia și Giani Kirița, iar spiritele s-au incins repede de la plecarea acestora. Ultimul scandal, in ultima ediție a competiției, a avut loc intre Costin Gheorghe și Nicoleta…

- Razboinicii și Faimoșii de la Exatlon au ramas fara antrenori. Iar scandalurile au inceput sa explodeze și intre coechipieri, fiindca nu mai are cine sa potoleasca orgoliile concurenților! Costin Gheorghe și Nicoleta Lunca s-au "aprins" și s-au luat la cearta. Costin s-a enervat cand Nicoleta a venit…

- Giani Kirița face ce face și iese in evidența cu un derapaj comportamental. Mai nou, in ediția de azi a Exatlon a facut-o pe o concurenta "urata" și a ținut sa se laude ca el a avut femei frumoase la viața lui. La scorul de 9 la 6 pentru Razboinici, in meciul dintre Andreea Arsine și Nicoleta Lunca…

- Antrenorul concurenților din echipa Razboinicilor nu și-a mai putut controla nervii cand a vazut ca au pierdut jocul pentru vila și a rabufnit, scrie kanald.ro. Citeste si EXATLON ROMANIA 23 FEBRUARIE 2019 LIVE VIDEO KANAL D: Scandal in lupta pentru hotel, s-au aruncat cuvinte grele „Inseamna…

- Fosta partenera a manelistului sustine ca a lovit-o si chiar a injurat-o. "Mi-a dat o palma de fata cu toata lumea (...) M-a amenintat si mi-a zis sa nu vorbesc", a spus fosta iubita a lui Dani Mocanu. Aceasta a dezvaluit ca la inceput se purta foarte frumos cu ea, dar apoi a inceput…

- EXATLON ROMANIA 4 FEBRUARIE 2019. Catalina Șeicaru din echipa rosie s-a lovit la cap si in cele din urma si-e pierdut cunostinta pentru cateva momente. Aceasta a fost urcata in salvare, in timp ce colegele sale plangeau. Din fericire, accidentarea nu a fost una grava si faimoasa s-a putut intoarce…

- Spiritele s-au incins la Exatlon, in ediția de duminica seara, 27 ianuarie. Giani Kirița a intrat in conflict cu Mario Fresh, spre uimirea celor din jur. Faimoșii și Razboinicii s-au luptat pentru locul in care vor sta toata saptamana. In timpul probei, un scandal a izbucnit intre Giani Kirița și Mario…