Stiri pe aceeasi tema

- Noi momente tensionate, marți, in timpul reconstituirii crimelor de la Caracal. Mama Luizei i-a strigat lui Gheorghe Dinca, aflat intr-o mașina a anchetatorilor: „Ieși afara!” și „Iți trebuie fete?”.Noi momente tensionate au avut loc, marți, la Caracal, in cea de-a doua zi a reconstituirii…

- Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, fata de 18 ani care a disparut de cinci luni, dupa ce a fost luata la ocazie de Gheorghe Dinca, in Caracal, a declarat, duminica, la Romania TV, ca timpul stabilit pentru reconstituirile presupuselor crime este insuficient. „Din moment ce o intrebare…

- Avocatul familiei Luizei Melencu, Tonel Pop, a declarat, vineri seara, ca Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal, care a marturisit ca le-a omorat pe Alexandra și Luiza, negociaza cu anchetatorii, luand totul asupra lui pentru ca nimeni sa nu se atinga de familia sa.Avocatul Tonel Pop a declarat,…

- Seria dezvaluirilor in cazul de la Caracal a continuat și vineri seara. Avocatul familiei Luizei Melencu, Tonel Pop, susține ca Gheorghe Dinca, barbatul care le-ar fi ucis pe Alexandra și Luiza, negociaza cu anchetatorii, pentru ca nimeni sa nu se atinga de familia lui.

- Principalul suspect in cazul dispariției Alexandrei Maceșanu și Luizei Melencu urmeaza sa fie supus expertizarii psihiatrice. De asemenea, urmeaza și testul cu detectorul de minciuni. Criminalul din Caracal a fost adus la arestul central din Capitala, sta singur in celula si este tot timpul supravegheat…

- Sandu Sebastian, zis Bebe Strungaru, a fost condamnat in 2014 intr-un dosar de trafic de minore. El fiind unul dintre clienții acelei grupari destructurate, spun jurnaliștii de la Romania TV. Inițial a fost condamnat la inchisoare cu suspendare, dar ulterior a primit doar o amenda penala. Acum,…

- Procurorii DIICOT au gasit un sac cu oase si cenusa in padurea in care a indicat Gheorghe Dinca faptul ca si-a ascuns urmele. Ucigasul sustine ca este vorba despre ramasitele umane ale Luizei Melencu (18 ani), pe care ar fi ucis-o in luna aprilie, in aceeasi zi in care a sechestrat-o. Procurorii au…